Giriş Tarihi: 03.01.2023 08:38
Güncelleme Tarihi: 03.01.2023
08:38
Son dakika | Kılıçdaroğlu - Baykal görüşmesiyle ilgili kritik isim konuştu! Ailede çatlak var
Mahmut Övür bugünkü yazısında dün çok konuşulan ve yüz ifadeleri nedeniyle çeşitli spekülasyonlara neden olan Kemal Kılıçdaroğlu ve Deniz Baykal buluşmasıyla ilgili önemli bilgiler aktardı. Eski Genel Başkan Deniz Baykal'ın objektife bakmadığı fotoğrafla ilgili olarak "memnuniyetsizlik" değerlendirmeleri yapılırken Cumhuriyet Gazetesi'nde de Baykal'ın kızı Aslı Baykal için vekillik istediği iddia edilmişti. Aslı Baykal da Kılıçdaroğlu - Baykal görüşmesiyle ilgili olarak Övür'e konuştu.