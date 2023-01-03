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Haberler Galeri Son dakika | Kılıçdaroğlu - Baykal görüşmesiyle ilgili kritik isim konuştu! Ailede çatlak var
Giriş Tarihi: 03.01.2023 08:38 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 08:38

Son dakika | Kılıçdaroğlu - Baykal görüşmesiyle ilgili kritik isim konuştu! Ailede çatlak var

Mahmut Övür bugünkü yazısında dün çok konuşulan ve yüz ifadeleri nedeniyle çeşitli spekülasyonlara neden olan Kemal Kılıçdaroğlu ve Deniz Baykal buluşmasıyla ilgili önemli bilgiler aktardı. Eski Genel Başkan Deniz Baykal'ın objektife bakmadığı fotoğrafla ilgili olarak "memnuniyetsizlik" değerlendirmeleri yapılırken Cumhuriyet Gazetesi'nde de Baykal'ın kızı Aslı Baykal için vekillik istediği iddia edilmişti. Aslı Baykal da Kılıçdaroğlu - Baykal görüşmesiyle ilgili olarak Övür'e konuştu.

MAHMUT ÖVÜR
Son dakika | Kılıçdaroğlu - Baykal görüşmesiyle ilgili kritik isim konuştu! Ailede çatlak var

Mahmut Övür'ün bugünkü yazısından öne çıkanlar:

Geçen yılın en ilginç olayı hiç kuşkusuz CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek başına yürüttüğü adaylık yarışıydı. Bu yarış, "Geliyor gelmekte olan" sloganıyla başladı, gece yarısı videolarıyla devam etti. Şimdi bu "yaratıcı çaba"ya yeni yılda Kılıçdaroğlu'nun "zihni sinir" icadı sayılabilecek "loading" çıkışı eklendi.

Son dakika | Kılıçdaroğlu - Baykal görüşmesiyle ilgili kritik isim konuştu! Ailede çatlak var

Bir zamanlar "Bu düzen değişecek" veya "Anadolu Solu" diye yollara düşen CHP'liler, artık "Halkım loading" diye diye Tiktok seviyesinde bir siyasi stratejiyle "iktidar" mücadelesi verecek.

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Son dakika | Kılıçdaroğlu - Baykal görüşmesiyle ilgili kritik isim konuştu! Ailede çatlak var

CHP tarihine yakışır mı bilemem ama Kılıçdaroğlu, önüne koyduğu bu vizyonla adaylık yarışında rakiplerini tek tek saf dışı bıraktı. Hatta bu yarışta, bir kaset komplosuyla yerine oturduğu eski genel başkanı Deniz Baykal'ı da yanına aldı.

Son dakika | Kılıçdaroğlu - Baykal görüşmesiyle ilgili kritik isim konuştu! Ailede çatlak var

Son birkaç gündür Kılıçdaroğlu'nun birlikte poz verdiği Deniz Baykal fotoğrafı yoğun tartışılıyor. Uzun zamandır bir araya gelmeyen bu ikilinin bir fotoğraf karesinde buluşmaları nereden bakarsanız bakın ilginç...

Son dakika | Kılıçdaroğlu - Baykal görüşmesiyle ilgili kritik isim konuştu! Ailede çatlak var

Özellikle de Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal'ın geçen yılın sonlarına doğru siyaset sahnesine çıkıp, Kılıçdaroğlu CHP'sinin izlediği siyaseti "gayri milli" ilan etmesinden sonra daha da önemli oldu.

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