Son dakika | Kılıçdaroğlu - Baykal görüşmesiyle ilgili kritik isim konuştu! Ailede çatlak var

CHP tarihine yakışır mı bilemem ama Kılıçdaroğlu, önüne koyduğu bu vizyonla adaylık yarışında rakiplerini tek tek saf dışı bıraktı. Hatta bu yarışta, bir kaset komplosuyla yerine oturduğu eski genel başkanı Deniz Baykal'ı da yanına aldı.