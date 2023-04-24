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Haberler Galeri Son dakika: Kılıçdaroğlu-Kandil ortaklığı bu hafta resmileşiyor! Kapı kapı gezip Bay Kemal'e oy isteyecekler
Giriş Tarihi: 24.04.2023 07:00 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 07:02

Son dakika: Kılıçdaroğlu-Kandil ortaklığı bu hafta resmileşiyor! Kapı kapı gezip Bay Kemal'e oy isteyecekler

Son dakika haberi: Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile örtülü anlaşmaya varan Kandil güdümündeki HDP, cuma gününe kadar gizli desteğini artık açık açık ilan edecek. Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayıp CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na örtülü destek veren HDP'nin Cuma günü Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklaması bekleniyor. Kılıçdaroğlu'na desteğin resmiyet kazanması sonrası sahaya inecek olan HDP kurmayları ve teşkilatlar, Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde kapı kapı dolaşarak ortak adaylarına oy isteyecek.

MURATHAN YILDIRIM
Son dakika: Kılıçdaroğlu-Kandil ortaklığı bu hafta resmileşiyor! Kapı kapı gezip Bay Kemal’e oy isteyecekler

Geçen hafta Şanlıurfa'daki bir açılışta konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Bayramdan sonra yapacağımız mitinglerde destekleyeceğimiz cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağız.

Son dakika: Kılıçdaroğlu-Kandil ortaklığı bu hafta resmileşiyor! Kapı kapı gezip Bay Kemal’e oy isteyecekler

Hangi cumhurbaşkanı adayına oy vereceğimizi açık açık ilan edeceğiz. Gerçi sizler zaten biliyorsunuz" demişti.

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Son dakika: Kılıçdaroğlu-Kandil ortaklığı bu hafta resmileşiyor! Kapı kapı gezip Bay Kemal’e oy isteyecekler

Terör örgütünün direktifleri doğrultusunda hareket eden HDP'nin cuma gününe kadar Kılıçdaroğlu'na açık desteğini ilan etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Son dakika: Kılıçdaroğlu-Kandil ortaklığı bu hafta resmileşiyor! Kapı kapı gezip Bay Kemal’e oy isteyecekler

Bayram sonrası mitinglerini yoğunlaştıracak olan HDP kanadı, hem parti kurmayları hem de teşkilatlarıyla Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde Kılıçdaroğlu'na oy toplamak için yoğun mesai harcayacak.

Son dakika: Kılıçdaroğlu-Kandil ortaklığı bu hafta resmileşiyor! Kapı kapı gezip Bay Kemal’e oy isteyecekler

Bu hafta içinde Kandil ile ortaklığı resmiyet kazanması beklenen Kılıçdaroğlu'nun doğu illerindeki mitinglerinde de HDP'yi ziyaret etme ihtimali bir kez daha gündeme gelecek.

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