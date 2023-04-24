Giriş Tarihi: 24.04.2023 07:00
Güncelleme Tarihi: 24.04.2023
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Son dakika: Kılıçdaroğlu-Kandil ortaklığı bu hafta resmileşiyor! Kapı kapı gezip Bay Kemal'e oy isteyecekler
Son dakika haberi: Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile örtülü anlaşmaya varan Kandil güdümündeki HDP, cuma gününe kadar gizli desteğini artık açık açık ilan edecek. Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayıp CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na örtülü destek veren HDP'nin Cuma günü Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklaması bekleniyor. Kılıçdaroğlu'na desteğin resmiyet kazanması sonrası sahaya inecek olan HDP kurmayları ve teşkilatlar, Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde kapı kapı dolaşarak ortak adaylarına oy isteyecek.