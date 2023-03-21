Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika | Kılıçdaroğlu'na kendi taraftarlarından protesto! Seçimi kaybetmek için her şeyi yaptın
Giriş Tarihi: 21.03.2023 11:48 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 11:56

Son dakika | Kılıçdaroğlu'na kendi taraftarlarından protesto! Seçimi kaybetmek için her şeyi yaptın

PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin bir gün önce Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyen eş genel başkanlarıyla ortaklık görüşmesi yalan 6'lı koalisyon adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na kendi taraftarlarından protesto geldi. Çevre düzeni, demokrasi, insan hakları gibi süslü kelimelerle yaptığı basın açıklamasının ardından soru almayan Kılıçdaroğlu bu toplantıyı sosyal medyadan da paylaştı. Takipçilerinin HDP işbirliğine tepkisi ise adeta soğuk duş etkisi yaptı. Gelen yüzlerce yorumda Kılıçdaroğlu için sert tepki içeren ifadeler yer aldı.

M. FATİH GEDİMAN
Son dakika | Kılıçdaroğlu’na kendi taraftarlarından protesto! Seçimi kaybetmek için her şeyi yaptın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Çanakkale zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde yapacağı HDP görüşmesini tepkilerin ardından ertelemek zorunda kalarak dün gerçekleştirebildi. HDP'nin eş genel başkanlarıyla yaptığı basın toplantısında gerginliği yüzüne yansıyan Kılıçdaroğlu'nun çevrecilik, demokrasi, insan hakları gibi süslü kelimeler kullanıp soru almaması dikkat çekerken yeni ortağı HDP'nin bir gün önce PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyen Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın önünde özerklik olarak yorumlanan yerel yönetimlere sinyal çakması ve PKK'lı belediyelere kayyum atanmaması sözleri tepki çekti. Kılıçdaroğlu'nun Kürtçe konusundaki yalanı da birkaç dakika içinde ortaya çıktı.

Son dakika | Kılıçdaroğlu’na kendi taraftarlarından protesto! Seçimi kaybetmek için her şeyi yaptın

İşte Kemal Kılıçdaroğlu'na gelen ve her biri çok sayıda beğeni alan protesto yorumlarından bazıları...

"Kendimi bildim bileli CHP'ye gönül vermiş bir vatandaşım. Ama benden Kemal Kılıçdaroğlu'na oy yok. Çok üzgünüm."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Kılıçdaroğlu’na kendi taraftarlarından protesto! Seçimi kaybetmek için her şeyi yaptın

"Yanındakiler PKK/YPG terör örgütü diyebiliyor mu? Sorsaydın ya poz vermeden önce."

Son dakika | Kılıçdaroğlu’na kendi taraftarlarından protesto! Seçimi kaybetmek için her şeyi yaptın

"DESTEK YORUMLARI YAPANLARIN HİÇBİRİ GERÇEK CHP'Lİ DEĞİL"

"Kemal Kılıçdaroğlu tek kelimeyle intihar etmiştir. Şurada destek yorumları yapanların hiç biri gerçek CHP'li değil. Buna inanmak istiyorum. Bence bir an önce HDP'ye gidip genel başkan olsun. İş artık bu noktaya geldi"

Son dakika | Kılıçdaroğlu’na kendi taraftarlarından protesto! Seçimi kaybetmek için her şeyi yaptın

"Apo'nun heykelini hangi şehirlerde yapacaksınız?"

SON DAKİKA