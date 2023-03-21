Giriş Tarihi: 21.03.2023 11:48 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 11:56

Son dakika | Kılıçdaroğlu'na kendi taraftarlarından protesto! Seçimi kaybetmek için her şeyi yaptın

PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin bir gün önce Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyen eş genel başkanlarıyla ortaklık görüşmesi yalan 6'lı koalisyon adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na kendi taraftarlarından protesto geldi. Çevre düzeni, demokrasi, insan hakları gibi süslü kelimelerle yaptığı basın açıklamasının ardından soru almayan Kılıçdaroğlu bu toplantıyı sosyal medyadan da paylaştı. Takipçilerinin HDP işbirliğine tepkisi ise adeta soğuk duş etkisi yaptı. Gelen yüzlerce yorumda Kılıçdaroğlu için sert tepki içeren ifadeler yer aldı.