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Haberler Galeri Son dakika | Kılıçdaroğlu'nun hesabı tutmadı! 7'li koalisyon partilerinde yeni deprem
Giriş Tarihi: 10.04.2023 07:51 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 07:51

Son dakika | Kılıçdaroğlu'nun hesabı tutmadı! 7'li koalisyon partilerinde yeni deprem

Krizler millet İttifakı'nın yakasını bırakmıyor. Milletvekili aday listelerinin açıklanması ile siyaset sahnesinde tablo yeniden değişti. HDP destekli 7'li koalisyon masasının adayı ve CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek başına yaptığı liste hesabı tutmadı. Tamamının oyu bir milletvekili bile çıkarmaya yetmeyecek 4 parti, CHP listelerinin en güzel yerinden girmeyi başardı. İYİ Parti'de ise adeta yeni bir deprem yaşandı.

MEHMET BARLAS
Son dakika | Kılıçdaroğlu’nun hesabı tutmadı! 7’li koalisyon partilerinde yeni deprem

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidarı bir şekilde almak pahasına kuralsız ve kutsalsız adımları hesapları karıştırdı. İşler planladığı gibi gitmeyen Kılıçdaroğlu milletvekili aday listesini açıklamasının ardından adeta kocaman bir küskünler ordusu oluşturdu. Mehmet Barlas CHP başta olmak üzere İYİ Parti ve 7'li koalisyon masasının yaşamak üzere olduğu krizleri kaleme aldı. İşte yazısından öne çıkanlar...

Son dakika | Kılıçdaroğlu’nun hesabı tutmadı! 7’li koalisyon partilerinde yeni deprem

Türkiye aylardır bu günü bekliyordu. Milletvekili aday listeleri açıklandı. Öncelikle şu detayın altını çizelim. Cumhur İttifakı kanadında bir liste krizi ya da küskünler dikkat çekmiyor. Özellikle AK Parti'de bir değişim ve yenilenme çabası öne çıkıyor. 2 isim dışında bakanlar milletvekili listelerinde yerini buldu.

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Son dakika | Kılıçdaroğlu’nun hesabı tutmadı! 7’li koalisyon partilerinde yeni deprem

Şimdi gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimden önce açıklayacağı yeni kabineye çevrilmiş durumda. Milletvekillerinin yüzde 70'inin değiştiğini görüyoruz. Genç, kadın adaylar, yerel aktörler ön planda. 3 dönem kuralından da taviz verilmemiş. Recep Tayyip Erdoğan tamamen seçim kazanmaya odaklı bir liste hazırlamış.

Son dakika | Kılıçdaroğlu’nun hesabı tutmadı! 7’li koalisyon partilerinde yeni deprem

Tüm adayların bir misyonu var. Bu isim nereden çıktı diyebileceğiniz tek bir aday yok. Ancak muhalefet için aynı şeyi söylemek mümkün değil.

Son dakika | Kılıçdaroğlu’nun hesabı tutmadı! 7’li koalisyon partilerinde yeni deprem

7'Lİ MASADA MEYDAN MUHAREBESİ

CHP'nin hesap uzmanı Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek başına yaptığı liste hesabı tutmadı. Cumartesi gecesi İYİ Parti ve CHP genel merkezi koridorlarında saatler süren şiddetli tartışmalar yaşandı. Tamamının oyu bir milletvekili bile çıkarmaya yetmeyecek 4 parti, CHP listelerinin en güzel yerinden girmeyi başardı. Bu durum CHP tabanında bir küskünler ordusu oluşturdu.

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