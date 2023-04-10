Giriş Tarihi: 10.04.2023 07:51
Güncelleme Tarihi: 10.04.2023
07:51
Son dakika | Kılıçdaroğlu'nun hesabı tutmadı! 7'li koalisyon partilerinde yeni deprem
Krizler millet İttifakı'nın yakasını bırakmıyor. Milletvekili aday listelerinin açıklanması ile siyaset sahnesinde tablo yeniden değişti. HDP destekli 7'li koalisyon masasının adayı ve CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek başına yaptığı liste hesabı tutmadı. Tamamının oyu bir milletvekili bile çıkarmaya yetmeyecek 4 parti, CHP listelerinin en güzel yerinden girmeyi başardı. İYİ Parti'de ise adeta yeni bir deprem yaşandı.