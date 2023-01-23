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Haberler Galeri Son dakika | Kritik kabine toplantısında ana gündem ekonomi; Yeni adımlar geliyor
Giriş Tarihi: 23.01.2023 07:27 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 07:33

Son dakika | Kritik kabine toplantısında ana gündem ekonomi; Yeni adımlar geliyor

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak Kabine Toplantısı'nda ana gündem ekonomi olacak. 84 milyona vergi ve alacaklarda barış eli uzatacak devletin vergi, sigorta primi borçları ile idari cezalara yapılandırma paketini sunması bekleniyor. Terörle mücadele, İsveç'teki islamofobik saldırı, EYTve yargıpaketi de gündemde olacak

Fatma GÖKSU
Son dakika | Kritik kabine toplantısında ana gündem ekonomi; Yeni adımlar geliyor

Son dakika... Ekonominin ana gündem maddesi olacağı kritik kabine toplantısı bugün Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleşecek. 84 milyona vergi ve alacaklarda barış eli uzatacak devletin vergi, sigorta primi borçları ile idari cezalara yapılandırma paketini sunması bekleniyor. Paket kapsamında 31 Aralık 2022'ye kadar oluşan borçların tamamının yapılandırılma müjdesi isteniyor. Başkan Erdoğan'ın ekonomiye dair yeni müjdeler vermesi bekleniyor.

Son dakika | Kritik kabine toplantısında ana gündem ekonomi; Yeni adımlar geliyor

EYT düzenlemesinin hangi aşamada olduğu da konuşulacak. Terörle mücadelede gelinen son noktada Kabine üyeleri ile paylaşılacak. Son günlerde İsveç'te yaşanan çirkin saldırı da detaylı olarak değerlendirilecek. Toplantıda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın da 7'nci yargı paketi ile ilgili sunum yapması bekleniyor.

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Son dakika | Kritik kabine toplantısında ana gündem ekonomi; Yeni adımlar geliyor

VATANDAŞA NEFES ALDIRACAK ADIM

Cumhuriyet tarihinin en büyük yapılandırma paketi ile devlet 84 milyona zeytin dalı uzatmaya hazırlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu da sosyal güvenlik primlerine yönelik yapılandırma konusunda çalışmalar yaptı.

Son dakika | Kritik kabine toplantısında ana gündem ekonomi; Yeni adımlar geliyor

Uzun vadelerde ödeme kolaylığı sağlanması ve paketten yararlanmak için herhangi bir teminat istenmemesi için çalışıldı.

Son dakika | Kritik kabine toplantısında ana gündem ekonomi; Yeni adımlar geliyor

Paket ile birlikte hacizler kaldırılacak, icra takipleri de durdurulacak. Milyonlarca vatandaşa nefes aldıracak yeni paketin detaylarını kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan'ın kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.

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