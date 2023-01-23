Giriş Tarihi: 23.01.2023 07:27
Güncelleme Tarihi: 23.01.2023
07:33
Son dakika | Kritik kabine toplantısında ana gündem ekonomi; Yeni adımlar geliyor
Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak Kabine Toplantısı'nda ana gündem ekonomi olacak. 84 milyona vergi ve alacaklarda barış eli uzatacak devletin vergi, sigorta primi borçları ile idari cezalara yapılandırma paketini sunması bekleniyor. Terörle mücadele, İsveç'teki islamofobik saldırı, EYTve yargıpaketi de gündemde olacak