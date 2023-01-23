Son dakika | Kritik kabine toplantısında ana gündem ekonomi; Yeni adımlar geliyor

EYT düzenlemesinin hangi aşamada olduğu da konuşulacak. Terörle mücadelede gelinen son noktada Kabine üyeleri ile paylaşılacak. Son günlerde İsveç'te yaşanan çirkin saldırı da detaylı olarak değerlendirilecek. Toplantıda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın da 7'nci yargı paketi ile ilgili sunum yapması bekleniyor.