Giriş Tarihi: 03.08.2024 06:53
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024
06:56
SON DAKİKA - Kumpas mağduru isimler komuta kademesinde: 15 Temmuz'da Başkan Erdoğan'ın uçağına eskortluk yapmıştı
Son dakika haberi... Başkan Tayyip Erdoğan başkanlığında Türk Silahlı Kuvetleri'nde (TSK) terfi, temdit ve emeklilik işlemlerinin kararlaştırıldığı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında, geçmişte Fetullahçı Terör Örgütü'nün hedefinde olan isimler de terfi aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, 23 general ve amiral bir üst rütbeye, 77 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. FETÖ'nün farklı kumpaslarla ordudan ihraç etmeye çalıştığı isimler ise terfi etti.