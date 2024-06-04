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Haberler Galeri SON DAKİKA: Kurban Bayramı Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Başkan Erdoğan duyurdu
Giriş Tarihi: 04.06.2024 19:20 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 19:28

SON DAKİKA: Kurban Bayramı Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Başkan Erdoğan duyurdu

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, merakla beklenen Kurban Bayramı Emekli İkramiyeleri hakkında da müjdeyi paylaştı. Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? sorusu cevabını buldu. Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 10-14 Haziran tarihlerinde hesaplara yatacak. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Kurban Bayramı Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Başkan Erdoğan duyurdu

Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önemli konularda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan bu açıklamaları sırasında merakla beklenen emekli ikramiyeleri için de tarih verdi. Başkan Erdoğan ikramiyelerin 10-14 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatacağını söyledi.

SON DAKİKA: Kurban Bayramı Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Başkan Erdoğan duyurdu

Erdoğan müjdeyi "Kurban Bayramı ikramiyesini 10-14 Haziran tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz" sözleriyle duyurdu.

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SON DAKİKA: Kurban Bayramı Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Başkan Erdoğan duyurdu

BAKAN IŞIKHAN'DAN PAYLAŞIM

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da sosyal medya üzerinden emekli ikramiye takvimini paylaştı.

SON DAKİKA: Kurban Bayramı Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Başkan Erdoğan duyurdu

Bakan Işıkhan şu ifadeleri paylaştı: Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 10 Haziran ile 14 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak.

SON DAKİKA: Kurban Bayramı Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Başkan Erdoğan duyurdu

Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 42 Milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek.

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