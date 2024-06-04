SON DAKİKA: Kurban Bayramı Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Başkan Erdoğan duyurdu

Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önemli konularda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan bu açıklamaları sırasında merakla beklenen emekli ikramiyeleri için de tarih verdi. Başkan Erdoğan ikramiyelerin 10-14 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatacağını söyledi.