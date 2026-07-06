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SON DAKİKA… Mahkeme kararı ile tescillendi! Karlov suikastı bir FETÖ casusluk operasyonuydu: İşte kanlı ihanetin anatomisi!

SON DAKİKA… Mahkeme kararı ile tescillendi! Karlov suikastı bir FETÖ casusluk operasyonuydu: İşte kanlı ihanetin anatomisi!

SON DAKİKA… FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti… Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nin MİT'e sızdırılan örgüt üyesi Zeki Kıratlı hakkında verdiği karar ile FETÖ'nün sadece bir terör örgütü değil, küresel güçlerin maşası olan bir "casusluk ve istihbarat şebekesi" olduğu gerçeği bir kez daha tescillendi. Mahkemenin verdiği karar ile Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'un katledilmesinin, okyanus ötesinde yazılan bir film senaryosunun Türkiye'de icra edilen kanlı bir sahnesi olduğunu belgelendi. 15 Temmuz darbe girişiminde başarısızlığa uğrayan FETÖ hücrelerinin Türkiye'yi savaşa sokmak için vitesi arttırarak şeytani planını uygulamaya koyduğu tespit edildi.