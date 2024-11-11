Giriş Tarihi: 11.11.2024 19:13
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024
19:13
SON DAKİKA... Mansur Yavaş 411 milyon TL’lik konserlere “İsraf değil” dedi! AK Parti’den tepki geldi: Hani şeffaftınız?
SON DAKİKA... Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediyesi, parayı hizmete değil konsere yatırdı. Mansur Yavaş yönetiminin, Ebru Gündeş, Mor ve Ötesi, Candan Erçetin konserleri için ödediği rakamlar dudak uçuklattı. Skandalın ortaya çıktığı günden bu yana tek bir açıklamaya yapmayan Yavaş, bugünkü basın toplantısında sanatçılara ödenen 411 milyon 361 bin 353 TL'yi savunarak "Sanki büyük bir israf var gibi ortalığı yaygaraya veriyorsunuz" ifadelerini kullandı. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Yavaş'ın sözlerine çok sert çıktı: Konserlerin ihalelerini neden canlı yayınlamadınız? Hani şeffaftınız?