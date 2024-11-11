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Haberler Galeri SON DAKİKA... Mansur Yavaş 411 milyon TL’lik konserlere “İsraf değil” dedi! AK Parti’den tepki geldi: Hani şeffaftınız?
Giriş Tarihi: 11.11.2024 19:13 Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 19:13

SON DAKİKA... Mansur Yavaş 411 milyon TL’lik konserlere “İsraf değil” dedi! AK Parti’den tepki geldi: Hani şeffaftınız?

SON DAKİKA... Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediyesi, parayı hizmete değil konsere yatırdı. Mansur Yavaş yönetiminin, Ebru Gündeş, Mor ve Ötesi, Candan Erçetin konserleri için ödediği rakamlar dudak uçuklattı. Skandalın ortaya çıktığı günden bu yana tek bir açıklamaya yapmayan Yavaş, bugünkü basın toplantısında sanatçılara ödenen 411 milyon 361 bin 353 TL'yi savunarak "Sanki büyük bir israf var gibi ortalığı yaygaraya veriyorsunuz" ifadelerini kullandı. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Yavaş'ın sözlerine çok sert çıktı: Konserlerin ihalelerini neden canlı yayınlamadınız? Hani şeffaftınız?

TOLGA ÖZLÜ
SON DAKİKA... Mansur Yavaş 411 milyon TL’lik konserlere İsraf değil dedi! AK Parti’den tepki geldi: Hani şeffaftınız?

Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, göreve geldiği günden bu yana başkente tek bir proje kazandırmadı. Her fırsatta 'tasarruf' algısı yaratan Yavaş, halkın parasını konserlere yatırdı.

SON DAKİKA... Mansur Yavaş 411 milyon TL’lik konserlere İsraf değil dedi! AK Parti’den tepki geldi: Hani şeffaftınız?

Skandalın ortaya çıkmasının ardından suskunluğunu bozan Yavaş, 11 gün sonra basın toplantısı yaptı. Açıklamalarıyla şaşkınlık yarattı.

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SON DAKİKA... Mansur Yavaş 411 milyon TL’lik konserlere İsraf değil dedi! AK Parti’den tepki geldi: Hani şeffaftınız?

Öyle ki Yavaş'ın açıkladığı tablolardaki rakamlar toplandığında, şarkıcılara 411 Milyon 361 Bin 353 TL'den fazla bir rakam aktarıldığı ortaya çıktı. Yavaş ise ücretler hakkında, "Sanki büyük bir israf var gibi ortalığı yaygaraya veriyorsunuz" diyerek fahiş rakamı aklamaya çalıştı.

SON DAKİKA... Mansur Yavaş 411 milyon TL’lik konserlere İsraf değil dedi! AK Parti’den tepki geldi: Hani şeffaftınız?

AK PARTİ'DEN ÇOK SERT TEPKİ: İHALELERİ NEDEN CANLI YAYINLAMADINIZ?

CHP'li belediye başkanı Mansur Yavaş'ın skandal açıklamaları tepki topladı. Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Yavaş'ın açıklamaları hakkında "Aklımızla alay etmeyin" ifadelerini kullandı. Ayrıca Yavaş'a "Fahiş paralara mal ettiğiniz söz konusu konserlerin ihalelerini neden canlı yayınlamadınız?" dedi.

SON DAKİKA... Mansur Yavaş 411 milyon TL’lik konserlere İsraf değil dedi! AK Parti’den tepki geldi: Hani şeffaftınız?

"DAHA YENİ BAŞLADIK… ANKET A.Ş.'DEN BAŞLAMAK ÜZERE DAHA ÇOK SORU SORACAĞIZ!"

Hakan Han Özcan açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Sayın Mansur Yavaş, açıklamayı değil, o kadar söz söyleyip hiçbir şey açıklamamayı iyi becerdiniz. Tebrik ederim. Ankara halkının yüz milyonlarca lirasının peşini bırakmayacağımızı söylemiştik. Şimdi size onlarca soru sorabiliriz ama onları sonraya bırakıp en can alıcı olanlarından başlayalım:

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