SON DAKİKA... Mansur Yavaş 411 milyon TL’lik konserlere “İsraf değil” dedi! AK Parti’den tepki geldi: Hani şeffaftınız?

"DAHA YENİ BAŞLADIK… ANKET A.Ş.'DEN BAŞLAMAK ÜZERE DAHA ÇOK SORU SORACAĞIZ!"

Hakan Han Özcan açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Sayın Mansur Yavaş, açıklamayı değil, o kadar söz söyleyip hiçbir şey açıklamamayı iyi becerdiniz. Tebrik ederim. Ankara halkının yüz milyonlarca lirasının peşini bırakmayacağımızı söylemiştik. Şimdi size onlarca soru sorabiliriz ama onları sonraya bırakıp en can alıcı olanlarından başlayalım: