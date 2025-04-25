SON DAKİKA: Marmara depremi bitti mi yoksa 7.2 an meselesi mi? İstanbul depremi sonrası uzmanlar kafaları karıştırdı

"BAŞKA BİR DEPREM RİSKİ YOK"



Prof. Dr. Şener Üşümezsoy: "Marmara'da 1894'te stres bitmiş. 1912'de Tekirdağ ve Silivri hattı kırıldı, o çukurda stres bitti. Bugün kırılan bölge de fayın ucunda kırılmayan noktaydı. Silivri'den kuzeye doğru gelen, doğuya giden bir faydı. Benim tam beş kitapta yazdığım haritadaki "deprem olur" dediğim yerde olan deprem. Bütün Doğu Marmara'da deprem bitti, başka bir deprem riski yok. Marmara'da bitti depremler. İstanbul'da bütün yanılgıların sebebi 17 Ağustos 1999'da kırılan fayın devamı olarak Adalar'dan Çekmece'ye kadar giden Marmara'nın kuzey kenar fayının esas alınmasından kaynaklanıyor. Bu, "Kuzey Anadolu Fayı'nın devamı" denilince "Eyvah! Burada büyük deprem olacak." sonucuna varılıyor. Oysa iki hata var: Bir o fay Kuzey Anadolu'nun devamı değil; iki o fay 1766 yılında kırıldı. O zaman, 'Bu fayda 250 yıllık stres birikmiş, yeni bir deprem olur.' tezi tamamen yanlış."