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Haberler Galeri SON DAKİKA: Marmara depremi bitti mi yoksa 7.2 an meselesi mi? İstanbul depremi sonrası uzmanlar kafaları karıştırdı
Giriş Tarihi: 25.04.2025 06:27 Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 06:32

SON DAKİKA: Marmara depremi bitti mi yoksa 7.2 an meselesi mi? İstanbul depremi sonrası uzmanlar kafaları karıştırdı

Marmara Denizi'nde İstanbul Silivri açıklarında yaşanan 6,2 şiddetindeki depremin ardından bilim insanlarının yaptığı birbirinden farklı açıklamalar kafaları karıştırdı. Kimi 'Marmara'da deprem bitti.' derken kimi ise '7,2'lik deprem an meselesi.' diye açıklama yaptı. Öyle ki birbirine hedef alan açıklama yapanlar bile oldu. Deprem gerçeğiyle başbaşa kalan İstanbullular, 'Hangisine inanacağız?' diye soruyor.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ
SON DAKİKA: Marmara depremi bitti mi yoksa 7.2 an meselesi mi? İstanbul depremi sonrası uzmanlar kafaları karıştırdı

İstanbul'da önceki gün 12.49'da 6,2 büyüklüğünde meydana gelen deprem büyük panik ve korku yaşattı. Söz konusu depremin ardından 200'den fazla artçı sarsıntı meydana geldi.

SON DAKİKA: Marmara depremi bitti mi yoksa 7.2 an meselesi mi? İstanbul depremi sonrası uzmanlar kafaları karıştırdı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), internet sitesinde yer alan bilgiye göre; merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olan 6,2 büyüklüğündeki deprem ve beklenen büyük Marmara depremi hakkında bilim insanlarının açıklamaları tartışma konusu oldu. Kimi "Marmara'da deprem bitti." derken kimi "7,2'lik depreme an meseli." diye açıklamalarda bulundu.

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SON DAKİKA: Marmara depremi bitti mi yoksa 7.2 an meselesi mi? İstanbul depremi sonrası uzmanlar kafaları karıştırdı

"ASIL DEPREM DAHA BÜYÜK VE 7'NİN ÜZERİNDE OLACAK"


Prof. Dr. Naci Görür: "İstanbul'da Marmara Denizi'nde, Kumburgaz Fayı üzerinde çok deprem oluyor,değişik büyüklükte. Bunlar, Marmara'da beklediğimiz büyük deprem değil. Bunlar bu fayın biriktirdiği stresi artırıyor. Yani kırılmaya zorluyor. Burada asıl deprem, daha büyük ve 7'nin üzerinde olacak. Deprem, deprem olduğu zaman konuşulmayacak kadar önemli bir konudur. Depremi, olmadığı zaman konuşup önlem almak lazım. Bunu başta hükümet, sonra belediye ve halk el ele vererek kenti depreme hazırlaması lazım. Kentsel dönüşüm, bina yapmak kenti depreme hazırlamak değildir. Depreme dirençli kent, apayrı şeydir. Artık gerekeni halk yapmalıdır. Yapacağı şey, gözetim ve denetimdir."

SON DAKİKA: Marmara depremi bitti mi yoksa 7.2 an meselesi mi? İstanbul depremi sonrası uzmanlar kafaları karıştırdı

"PARÇALI KIRILMASI DA ASLINDA İYİ BİR ŞEY"


Prof. Dr. Hasan Sözbilir: "Deprem, Kuzey Anadolu Fayı üzerinde meydana geldi. Fayın tümü büyük parça değil, sadece bir yeri yıkıldı. Tümünün kırılması daha çok 7,4-7,5 gibi kabul ediliyor. Dolayısıyla bu şekilde parçalı kırılması da aslında iyi bir şey. Ucuz kurtulduk, geçmiş olsun."

SON DAKİKA: Marmara depremi bitti mi yoksa 7.2 an meselesi mi? İstanbul depremi sonrası uzmanlar kafaları karıştırdı

"BAŞKA BİR DEPREM RİSKİ YOK"


Prof. Dr. Şener Üşümezsoy: "Marmara'da 1894'te stres bitmiş. 1912'de Tekirdağ ve Silivri hattı kırıldı, o çukurda stres bitti. Bugün kırılan bölge de fayın ucunda kırılmayan noktaydı. Silivri'den kuzeye doğru gelen, doğuya giden bir faydı. Benim tam beş kitapta yazdığım haritadaki "deprem olur" dediğim yerde olan deprem. Bütün Doğu Marmara'da deprem bitti, başka bir deprem riski yok. Marmara'da bitti depremler. İstanbul'da bütün yanılgıların sebebi 17 Ağustos 1999'da kırılan fayın devamı olarak Adalar'dan Çekmece'ye kadar giden Marmara'nın kuzey kenar fayının esas alınmasından kaynaklanıyor. Bu, "Kuzey Anadolu Fayı'nın devamı" denilince "Eyvah! Burada büyük deprem olacak." sonucuna varılıyor. Oysa iki hata var: Bir o fay Kuzey Anadolu'nun devamı değil; iki o fay 1766 yılında kırıldı. O zaman, 'Bu fayda 250 yıllık stres birikmiş, yeni bir deprem olur.' tezi tamamen yanlış."