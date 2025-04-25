Giriş Tarihi: 25.04.2025 06:27
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025
06:32
SON DAKİKA: Marmara depremi bitti mi yoksa 7.2 an meselesi mi? İstanbul depremi sonrası uzmanlar kafaları karıştırdı
Marmara Denizi'nde İstanbul Silivri açıklarında yaşanan 6,2 şiddetindeki depremin ardından bilim insanlarının yaptığı birbirinden farklı açıklamalar kafaları karıştırdı. Kimi 'Marmara'da deprem bitti.' derken kimi ise '7,2'lik deprem an meselesi.' diye açıklama yaptı. Öyle ki birbirine hedef alan açıklama yapanlar bile oldu. Deprem gerçeğiyle başbaşa kalan İstanbullular, 'Hangisine inanacağız?' diye soruyor.