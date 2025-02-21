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Haberler Galeri SON DAKİKA! Maydonoz Döner zincirine FETÖ operasyonu: İhraçlara bayilik verilmiş! Şok detaylar ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 21.02.2025 12:10 Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 12:15

SON DAKİKA! Maydonoz Döner zincirine FETÖ operasyonu: İhraçlara bayilik verilmiş! Şok detaylar ortaya çıktı!

Son dakika haberi! "Maydonoz Döner" isimli yemek şirketi zincirine yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1,5 yıldır yürütülen FETÖ soruşturmasında, yemek şirketi sahiplerinin de aralarında bulunduğu 353'e yakın isim gözaltına alındı.

Halit TURAN
SON DAKİKA! Maydonoz Döner zincirine FETÖ operasyonu: İhraçlara bayilik verilmiş! Şok detaylar ortaya çıktı!

Son dakika haberi! Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığının katılımı, MASAK ve MİT Başkanlığının desteğiyle, İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Antalya merkezli 30 ilde yakalanan şüphelilerin döner zincirinin franchise (isim hakkı) usulü ile faaliyet yürüttüğü ve bünyesine FETÖ nedeniyle işlem gören ve örgütle bağlantısı devam eden kişilere, bedel karşılığında gayri resmi ortaklık verildiği, Şirketin, örgüt referansı göstermeden ortaklığa girişe izin vermediği, bu sistemi (RTB) Referans Temelli Büyüme olarak adlandırdıkları ortaya çıktı.

SON DAKİKA! Maydonoz Döner zincirine FETÖ operasyonu: İhraçlara bayilik verilmiş! Şok detaylar ortaya çıktı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonla ilgili sosyal medya hesabından şu bilgileri verdi:

"Antalya merkezli 31 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen "KISKAÇ-40" operasyonlarında; bir döner restoran zinciri üzerinden FETÖ'ye finansman sağladığı belirlenen aralarında kamu personelinin de (10 şüpheli) bulunduğu 353 şüpheli yakalandı.

FETÖ elebaşının ölümünden sonra da; bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok.

Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz.

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SON DAKİKA! Maydonoz Döner zincirine FETÖ operasyonu: İhraçlara bayilik verilmiş! Şok detaylar ortaya çıktı!

FETÖ'nün güncel yapılanması ve terörizmin finansmanına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ile diğer illerimizin Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığının katılımı, MASAK ve MİT Başkanlığının desteğiyle, İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Antalya merkezli Adıyaman, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Ordu, Rize, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

SON DAKİKA! Maydonoz Döner zincirine FETÖ operasyonu: İhraçlara bayilik verilmiş! Şok detaylar ortaya çıktı!

Döner zincirinin franchise (isim hakkı) usulü ile faaliyet yürüttüğü ve bünyesine FETÖ nedeniyle işlem gören ve örgütle bağlantısı devam eden şahıslara, bedel karşılığında gayri resmi ortaklık verildiği,

Şirketin, örgüt referansı göstermeden ortaklığa girişe izin vermediği, bu sistemi (RTB) Referans Temelli Büyüme olarak adlandırdıkları,

SON DAKİKA! Maydonoz Döner zincirine FETÖ operasyonu: İhraçlara bayilik verilmiş! Şok detaylar ortaya çıktı!

Resmi belge olmaksızın, bu ortaklığın tamamen örgütsel güvene dayandırıldığı,

Şubelerin, örgüte bağlı şahıslara istihdam ve para sağlamak amacıyla kullanıldığı ve bu şubelerden himmet alındığı,

Gayri resmi ortakların hisse satışlarında elde edilen paraların takibe takılmaması için örgüt iltisaklı esnafların üzerinden (kuyumcu vb.) emanet usulü ile yapıldığı,

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