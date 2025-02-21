SON DAKİKA! Maydonoz Döner zincirine FETÖ operasyonu: İhraçlara bayilik verilmiş! Şok detaylar ortaya çıktı!

FETÖ'nün güncel yapılanması ve terörizmin finansmanına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ile diğer illerimizin Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığının katılımı, MASAK ve MİT Başkanlığının desteğiyle, İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Antalya merkezli Adıyaman, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Ordu, Rize, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;