SON DAKİKA: Maydonoz Döner zincirine FETÖ operasyonu: Şok detaylara SABAH ulaştı! Şirkete kayyum atandı

Giriş Tarihi: 21.02.2025 14:46
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025
16:39
Son dakika haberi! "Maydonoz Döner" isimli yemek şirketi zincirine yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1,5 yıldır yürütülen FETÖ soruşturmasında, yemek şirketi sahiplerinin de aralarında bulunduğu 353'e yakın isim gözaltına alındı. Öte yandan gelen son dakika haberine göre; FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesiyle operasyon düzenlenen Maydonoz Döner'e kayyum atandı. Şirketin ortakları, Cuma Dağlı, Engin Kayıkçı, Ömer Faruk Ekim, Yücel Bahri Öntemel, Mehmet Kaşlı ve Ömer Şeyhin de gözaltında olduğu öğrenildi. İşte Maydonoz Döner zincirine yönelik operasyonun şoke eden detayları!