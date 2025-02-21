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Haberler Galeri SON DAKİKA: Maydonoz Döner zincirine FETÖ operasyonu: Şok detaylara SABAH ulaştı! Şirkete kayyum atandı
Giriş Tarihi: 21.02.2025 14:46 Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 16:39

SON DAKİKA: Maydonoz Döner zincirine FETÖ operasyonu: Şok detaylara SABAH ulaştı! Şirkete kayyum atandı

Son dakika haberi! "Maydonoz Döner" isimli yemek şirketi zincirine yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1,5 yıldır yürütülen FETÖ soruşturmasında, yemek şirketi sahiplerinin de aralarında bulunduğu 353'e yakın isim gözaltına alındı. Öte yandan gelen son dakika haberine göre; FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesiyle operasyon düzenlenen Maydonoz Döner'e kayyum atandı. Şirketin ortakları, Cuma Dağlı, Engin Kayıkçı, Ömer Faruk Ekim, Yücel Bahri Öntemel, Mehmet Kaşlı ve Ömer Şeyhin de gözaltında olduğu öğrenildi. İşte Maydonoz Döner zincirine yönelik operasyonun şoke eden detayları!

Halit TURAN
Kerim CENGİL
SON DAKİKA: Maydonoz Döner zincirine FETÖ operasyonu: Şok detaylara SABAH ulaştı! Şirkete kayyum atandı

"Maydonoz Döner" isimli yemek şirketi zincirine yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1,5 yıldır yürütülen FETÖ soruşturmasında, yemek şirketi sahiplerinin de aralarında bulunduğu 10'u kamu görevlisi 353 isim gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, MASAK ve MİT Başkanlığının desteğiyle Antalya merkezli 31 ilde yakalanan şüphelilerin döner zincirinin isim hakkı usulü ile faaliyet yürüttüğü ve bünyesine FETÖ nedeniyle işlem gören ve örgütle bağlantısı devam eden kişilere gayri resmi ortaklık verdiği ortaya çıktı. Şirketin, örgüt referansı göstermeden ortaklığa girişe izin vermediği, bu sistemi Referans Temelli Büyüme olarak adlandırdığı belirlenirken, 7 ülkede kurulan şirketlerle örgüte para transferi yaptıkları öğrenildi. SABAH'ın ulaştığı soruşturma dosyasında FETÖ şirketi Kaynak Holding muhasebecilerinin mali işleri düzenlediği, örgüt üyeleri arasında 220 milyonluk para transfer hacmi olduğu ortaya çıktı. Örgüt bağlantısıyla şirkete giren ancak daha önceki FETÖ soruşturmasında itirafçı olduğu belirlenen Maydonoz Döner çalışanının da itirafçı olması nedeniyle şirkete ortak yapılmadan işten çıkarıldığı öğrenildi.

MAYDONOZ DÖNER'E KAYYUM ATANDI

FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesiyle operasyon düzenlenen Maydonoz Döner'e kayyum atandı. Şirketin ortakları, Cuma Dağlı, Engin Kayıkçı, Ömer Faruk Ekim, Yücel Bahri Öntemel, Mehmet Kaşlı ve Ömer Şeyhin de gözaltında olduğu öğrenildi.

SON DAKİKA: Maydonoz Döner zincirine FETÖ operasyonu: Şok detaylara SABAH ulaştı! Şirkete kayyum atandı

FETÖ'nün güncel yapılanması ve terörizmin finansmanına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde önemli bir operasyona imza atıldı.

MASAK ve MİT Başkanlığının da desteğiyle Antalya merkezli 31 ilde yemek zinciri Maydonoz Döner'e operasyon düzenlendi. Döner zincirinin isim hakkı usulü ile faaliyet yürüttüğü ve bünyesine FETÖ nedeniyle işlem gören ve örgütle bağlantısı devam eden kişilere, bedel karşılığında gayri resmi ortaklık verdiği, şirketin, örgüt referansı göstermeden ortaklığa girişe izin vermediği ortaya çıktı.

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SON DAKİKA: Maydonoz Döner zincirine FETÖ operasyonu: Şok detaylara SABAH ulaştı! Şirkete kayyum atandı

ÖRGÜT ÜYELERİNE ORTAKLIK

Sistemi Referans Temelli Büyüme olarak adlandıran şirketin resmi belge olmaksızın, bu ortaklığın tamamen örgütsel güvene dayandırdığı, şubelerin, örgüte bağlı kişilere istihdam ve para sağlamak amacıyla kullanıldığı belirlendi. 1,5 yıl süren teknik ve fiziki takiple örgütün şubelerden himmet aldığı, gayri resmi ortakların hisse satışlarında elde edilen paraların takibe takılmaması için örgüt iltisaklı esnafların üzerinden emanet usulü ile yapıldığı ortaya çıktı.

SON DAKİKA: Maydonoz Döner zincirine FETÖ operasyonu: Şok detaylara SABAH ulaştı! Şirkete kayyum atandı

YURTDIŞINA ŞİRKET KURUP, PARA TRANSFERİ YAPMIŞLAR

Şirketin yurt dışında yeni bayilikler vererek genişlediği ve bu şekilde yurt dışından para transferini kolaylaştırdığı tespit edilirken, MASAK tarafından yapılan incelemelerde şirketi finanse etmek amacıyla yurt dışı ve yurt içinde hakkında işlem bulunmayan kişiler üzerinden finanse edildiği, bu paraların "ürün satın alımı" olarak faturalandırıldığı tespit edildi. Paraların örgüt mensuplarına iletildiği, aralarında aranma kaydı bulunan ve örgütle bağlantısı devam eden kişiler tarafından bayilerde örgütsel toplantılar yapıldığı, FETÖ bağlantılı isimlerin örgüte bağlılığını artırmak için "kazanılan paraların iltisaklı şahıslara dağıtılması" talimatı verildiği öğrenildi.

SON DAKİKA: Maydonoz Döner zincirine FETÖ operasyonu: Şok detaylara SABAH ulaştı! Şirkete kayyum atandı

10 KAMU PERSONELİ 353 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Şirket ortaklığından ayrılmak isteyen kişilere "işin manevi boyutunun olduğu, şirketin örgüte destek sağlamak amacıyla kurulduğu ve örgütle bağlantılı şahıslara para gönderme, örgüte bağlılığını artırma gibi görevleri olduğu" şeklinde konuşmalar yapıldığı ortaya çıkarken Antalya merkezli 31 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda aralarında 10 kamu personelinin de bulunduğu 353 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan 197 şüphelinin daha önceden FETÖ kapsamında adli işlem kaydının bulunduğu, adli işlem gören zanlıların etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmadığı, bu kişilerin 83'ünün kamu görevinden çıkarılan isimlerden olduğu belirlendi. 102 şüphelinin ise örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu anlaşıldı.

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