SON DAKİKA: Maydonoz Döner zincirine FETÖ operasyonu: Şok detaylara SABAH ulaştı! Şirkete kayyum atandı

"Maydonoz Döner" isimli yemek şirketi zincirine yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1,5 yıldır yürütülen FETÖ soruşturmasında, yemek şirketi sahiplerinin de aralarında bulunduğu 10'u kamu görevlisi 353 isim gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, MASAK ve MİT Başkanlığının desteğiyle Antalya merkezli 31 ilde yakalanan şüphelilerin döner zincirinin isim hakkı usulü ile faaliyet yürüttüğü ve bünyesine FETÖ nedeniyle işlem gören ve örgütle bağlantısı devam eden kişilere gayri resmi ortaklık verdiği ortaya çıktı. Şirketin, örgüt referansı göstermeden ortaklığa girişe izin vermediği, bu sistemi Referans Temelli Büyüme olarak adlandırdığı belirlenirken, 7 ülkede kurulan şirketlerle örgüte para transferi yaptıkları öğrenildi. SABAH'ın ulaştığı soruşturma dosyasında FETÖ şirketi Kaynak Holding muhasebecilerinin mali işleri düzenlediği, örgüt üyeleri arasında 220 milyonluk para transfer hacmi olduğu ortaya çıktı. Örgüt bağlantısıyla şirkete giren ancak daha önceki FETÖ soruşturmasında itirafçı olduğu belirlenen Maydonoz Döner çalışanının da itirafçı olması nedeniyle şirkete ortak yapılmadan işten çıkarıldığı öğrenildi.

MAYDONOZ DÖNER'E KAYYUM ATANDI

FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesiyle operasyon düzenlenen Maydonoz Döner'e kayyum atandı. Şirketin ortakları, Cuma Dağlı, Engin Kayıkçı, Ömer Faruk Ekim, Yücel Bahri Öntemel, Mehmet Kaşlı ve Ömer Şeyhin de gözaltında olduğu öğrenildi.