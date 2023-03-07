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Haberler Galeri Son dakika: Mehmet Sevigen’den SABAH’a özel açıklamalar: 6'lı masada yalnızca çıkar olduğu ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 07.03.2023 12:39 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 12:41

Son dakika: Mehmet Sevigen’den SABAH’a özel açıklamalar: 6'lı masada yalnızca çıkar olduğu ortaya çıktı

Son dakika haberleri: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "kumar masası" dediği 6'lı masaya geri dönmesi sonrasında cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilan edilmesi ve yaşanan siyasi gelişmeleri eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen SABAH'a analiz etti. Sevigen yaptığı açıklamada, "Güvensizlik var tamamen. Toplumun güveni kayboldu. Bunların hepsinin yalan olduğu, 6'lı masada yalnızca çıkar olduğu ortaya çıktı. Toplumun önünde bunun tartışılması da millete büyük bir iyilik. Millet herkesin ne olduğunu gördü" şeklinde konuştu.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Son dakika: Mehmet Sevigen’den SABAH’a özel açıklamalar: 6’lı masada yalnızca çıkar olduğu ortaya çıktı

Son dakika haberleri: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığı adaylığı noktasındaki geçtiğimiz cuma günü yaptığı sert konuşmanda "kumar masası" dedikten sonra çıkan krizin ardından yaşanan siyasi gelişmeler sonrasında dün 6'lı koalisyona geri dönmesi tartışmalara neden oldu.

Son dakika: Mehmet Sevigen’den SABAH’a özel açıklamalar: 6’lı masada yalnızca çıkar olduğu ortaya çıktı

6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ilan etmesi, genel başkanların cumhurbaşkanı yardımcısı olacağının ifade edilmesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcılığının Kılıçdaroğlu'nun isteğine bırakılması ileride başka krizlerin de doğmasına neden olacağına dair işaretler olarak algılandı.

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Son dakika: Mehmet Sevigen’den SABAH’a özel açıklamalar: 6’lı masada yalnızca çıkar olduğu ortaya çıktı

SEVİGEN: "6'LI MASADA YALNIZCA ÇIKAR OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI"

SABAH'a açıklamalarda bulunan eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen de son siyasi gelişmelerin analizini yaptı.

Eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen

Son dakika: Mehmet Sevigen’den SABAH’a özel açıklamalar: 6’lı masada yalnızca çıkar olduğu ortaya çıktı

Sevigen yaptığı açıklamada "Güvensizlik var tamamen. Toplumun güveni kayboldu. En küçük bir konuda anlaşamayan insanlar, Türkiye'nin önemli meselelerinde nasıl anlaşacaklar? 'Bu masada dostluk, arkadaşlık, demokrasi, birlik, beraberlik, ulusal birlik var' diyorlardı ya. Bunların hepsinin yalan olduğu, 6'lı masada yalnızca çıkar olduğu ortaya çıktı. Toplumun önünde bunun tartışılması da millete büyük bir iyilik. Millet herkesin ne olduğunu gördü" şeklinde konuştu.

Son dakika: Mehmet Sevigen’den SABAH’a özel açıklamalar: 6’lı masada yalnızca çıkar olduğu ortaya çıktı

"ONLAR İÇİN MEMLEKET, ÜLKE FİLAN SÖZ KONUSU DEĞİL"

Sevigen sözlerine şöyle devam etti: "Onlar için memleket, ülke filan söz konusu değil, mavi vatan söz konusu değil. Libya, Kıbrıs söz konusu değil. Hele deprem hiç söz konusu değil. Bunlar topluma güven vermez artık. 6'lı masadakiler bundan sonra içten içe kin besleyecekler. Cumhurbaşkanlığı adayının ilanında hepsinin suratlarını görmediniz mi?

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