Son dakika: Mehmet Sevigen’den SABAH’a özel açıklamalar: 6’lı masada yalnızca çıkar olduğu ortaya çıktı

Son dakika haberleri: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "kumar masası" dediği 6'lı masaya geri dönmesi sonrasında cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilan edilmesi ve yaşanan siyasi gelişmeleri eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen SABAH'a analiz etti. Sevigen yaptığı açıklamada, "Güvensizlik var tamamen. Toplumun güveni kayboldu. Bunların hepsinin yalan olduğu, 6'lı masada yalnızca çıkar olduğu ortaya çıktı. Toplumun önünde bunun tartışılması da millete büyük bir iyilik. Millet herkesin ne olduğunu gördü" şeklinde konuştu.