Son dakika: Mehmet Sevigen’den SABAH’a özel açıklamalar: 6’lı masada yalnızca çıkar olduğu ortaya çıktı

Sevigen yaptığı açıklamada "Güvensizlik var tamamen. Toplumun güveni kayboldu. En küçük bir konuda anlaşamayan insanlar, Türkiye'nin önemli meselelerinde nasıl anlaşacaklar? 'Bu masada dostluk, arkadaşlık, demokrasi, birlik, beraberlik, ulusal birlik var' diyorlardı ya. Bunların hepsinin yalan olduğu, 6'lı masada yalnızca çıkar olduğu ortaya çıktı. Toplumun önünde bunun tartışılması da millete büyük bir iyilik. Millet herkesin ne olduğunu gördü" şeklinde konuştu.