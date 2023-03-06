Giriş Tarihi: 06.03.2023 16:23
Güncelleme Tarihi: 06.03.2023
16:24
SON DAKİKA: Meral Akşener 6'lı masaya geri mi döndü? Kritik görüşmenin ardından İYİ Parti'den flaş açıklama
5'li masada Akşener'i ikna etmenin yolları aranmaya devam edilirken Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İYİ Parti Genel Merkez Ek Binası'nda görüştü. Görüşme 10 dakika sürdü. Görüşmenin ardından açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, Akşener'in 16.00'da düzenlenecek Millet İttifakı toplantısına katılacağını açıkladı.