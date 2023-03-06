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Haberler Galeri SON DAKİKA: Meral Akşener 6'lı masaya geri mi döndü? Kritik görüşmenin ardından İYİ Parti'den flaş açıklama
Giriş Tarihi: 06.03.2023 16:23 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 16:24

SON DAKİKA: Meral Akşener 6'lı masaya geri mi döndü? Kritik görüşmenin ardından İYİ Parti'den flaş açıklama

5'li masada Akşener'i ikna etmenin yolları aranmaya devam edilirken Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İYİ Parti Genel Merkez Ek Binası'nda görüştü. Görüşme 10 dakika sürdü. Görüşmenin ardından açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, Akşener'in 16.00'da düzenlenecek Millet İttifakı toplantısına katılacağını açıkladı.

SON DAKİKA: Meral Akşener 6’lı masaya geri mi döndü? Kritik görüşmenin ardından İYİ Parti’den flaş açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmek üzere İYİ Parti Genel Merkez Ek Binası'na geldi.

SON DAKİKA: Meral Akşener 6’lı masaya geri mi döndü? Kritik görüşmenin ardından İYİ Parti’den flaş açıklama

10 dakika süren görüşmenin ardından İmamoğlu ve Yavaş genel merkezden ayrıldı.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan ilk açıklama | Video

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SON DAKİKA: Meral Akşener 6’lı masaya geri mi döndü? Kritik görüşmenin ardından İYİ Parti’den flaş açıklama

Kritik görüşmenin ardından İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu

SON DAKİKA: Meral Akşener 6’lı masaya geri mi döndü? Kritik görüşmenin ardından İYİ Parti’den flaş açıklama

İLK AÇIKLAMA: TOPLANTIYA KATILACAĞINI UMUYORUZ
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, Meral Akşener'in liderler toplantısına katılıp katılmayacağı sorusuna "Katılmasını bekliyoruz ve umut ediyoruz" cevabını verdi.

SON DAKİKA! Meral Akşener 6'lı masaya geri döndü! İşte tüm yaşananlar | Video

SON DAKİKA: Meral Akşener 6’lı masaya geri mi döndü? Kritik görüşmenin ardından İYİ Parti’den flaş açıklama


ZORLU: CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI ÖNERİSİ İLETİLDİ
İmamoğlu ve Yavaş'ın partiden ayrılmasının ardından İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu açıklama yaptı. Zorlu, "Milletin sesi, milletin iradesi olması sorumluluğunu en başından bu yana duyan bu sorumluluk bilinciyle hareket eden genel başkanımız, milletimizin sesi doğrultusunda, milletimizi heyecanlandıracağını düşündüğümüz yeni bir kuşatıcı, kapsayıcı, milletimizi bu heyecana yeniden sevk edecek yeni bir öneriyle Millet İttifakı'na önerisini oluşturmuştur. Biraz önce sayın büyükşehir belediye başkanlarımız sayın genel başkanımızı ziyaret etti. Bu ziyaretleri sırasında her iki belediye başkanımıza seçilecek 13'üncü cumhurbaşkanının yetkili, icracı iki cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları konusunda kendilerine önerilerini iletmiştir. Bu önerileri önümüzdeki dakikalar içinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da sayın genel başkanımız aktaracaktır. Müzakere süreci bu şekilde devam edecek" dedi.

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