Giriş Tarihi: 25.02.2023 07:29
Güncelleme Tarihi: 25.02.2023
07:29
SON DAKİKA: Meral Akşener, 'Ahmaklık, gerizekalılık' diyerek topa tutmuştu! CHP'den ilk yanıt geldi: Kadın kontrolden çıkmış...
SON DAKİKA HABERİ: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün katıldığı bir canlı yayında CHP'yi topa tuttu. Ekrem İmamoğlu'nun cezasının açıklanması sonrası Saraçhane'ye giderek İBB Başkanı ile birlikte halkı selamlayan Akşener, CHP'den gelen tepkilere çok ağır sözlerle karşılık verdi. akşener, "Gerizekalılık, beceriksizlik" ifadeleri ile Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'nı hedef alırken, Sabah Gazetesi'nin usta yazarı Mahmut Övür CHP'den gelen çarpıcı yanıtı köşesine taşıdı. CHP'li kurmaylar ilk değerlendirmesinde, "Kadın kontrolden çıkmış" ifadelerini kullandı. İşte Mahmut Övür'ün SABAH Gazetesi'ndeki o çarpıcı yazısı...