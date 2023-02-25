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Haberler Galeri SON DAKİKA: Meral Akşener, 'Ahmaklık, gerizekalılık' diyerek topa tutmuştu! CHP'den ilk yanıt geldi: Kadın kontrolden çıkmış...
Giriş Tarihi: 25.02.2023 07:29 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023 07:29

SON DAKİKA: Meral Akşener, 'Ahmaklık, gerizekalılık' diyerek topa tutmuştu! CHP'den ilk yanıt geldi: Kadın kontrolden çıkmış...

SON DAKİKA HABERİ: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün katıldığı bir canlı yayında CHP'yi topa tuttu. Ekrem İmamoğlu'nun cezasının açıklanması sonrası Saraçhane'ye giderek İBB Başkanı ile birlikte halkı selamlayan Akşener, CHP'den gelen tepkilere çok ağır sözlerle karşılık verdi. akşener, "Gerizekalılık, beceriksizlik" ifadeleri ile Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'nı hedef alırken, Sabah Gazetesi'nin usta yazarı Mahmut Övür CHP'den gelen çarpıcı yanıtı köşesine taşıdı. CHP'li kurmaylar ilk değerlendirmesinde, "Kadın kontrolden çıkmış" ifadelerini kullandı. İşte Mahmut Övür'ün SABAH Gazetesi'ndeki o çarpıcı yazısı...

SON DAKİKA: Meral Akşener, ’Ahmaklık, gerizekalılık’ diyerek topa tutmuştu! CHP’den ilk yanıt geldi: Kadın kontrolden çıkmış...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fox TV canlı yayınında 6'lı masadaki ve Millet İttifakı'ndaki ortağı CHP'yi çok ağır sözlerle eleştirdi. Akşener, Saraçhane'deki süreci CHP'li kurmayların yönetemediğini belirtti, "Ahmaklık, gerizekalılık, beceriksizlik" gibi ifadeler kullandı. Akşener, CHP'nin kurmay zekasının olmadığını vurguladı, "Kurmay zekânız olsa beni arardınız, ben de kendi telefonumdan sizi halka gösterirdim." diyerek sözlerini daha da ileri götürdü. Akşener'in bu tavrı sonrası CHP'den gelecek ilk tepki merak ediliyordu. SABAH Gazetesi'nin usta yazarı Mahmut Övür, CHP'li kurmaylardan gelen ilk yanıtı ve sürece bakışını bugünkü köşesine taşıdı.

SON DAKİKA: Meral Akşener, ’Ahmaklık, gerizekalılık’ diyerek topa tutmuştu! CHP’den ilk yanıt geldi: Kadın kontrolden çıkmış...

İşte Övür'ün çarpıcı ifadeler ile bezenmiş o yazısı:

Üzüntü verici ama Altılı Masa aktörleri, Türkiye can derdindeyken kendi dertlerine düşmüş durumda. İktidarla ilişkilerinde izledikleri felaket siyasetinin bir benzeri de kendi aralarında yaşanıyor. İlk saldırıya geçen de Meral Akşener oldu.

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SON DAKİKA: Meral Akşener, ’Ahmaklık, gerizekalılık’ diyerek topa tutmuştu! CHP’den ilk yanıt geldi: Kadın kontrolden çıkmış...

Çıktığı Fox TV'nin sabah programında söz dönüp dolaşıp -biraz da bile isteye- "Aday kim olacak?" mevzuuna gelince, Akşener açtı ağzını yumdu gözünü... Yaşanan derin deprem acısı bile Akşener'in siyasi öfkesini bastırmaya yetmemiş ki ne Kılıçdaroğlu kaldı ne de kurmay heyeti...

SON DAKİKA: Meral Akşener, ’Ahmaklık, gerizekalılık’ diyerek topa tutmuştu! CHP’den ilk yanıt geldi: Kadın kontrolden çıkmış...

'CHP'DE KURMAY ZEKA YOK'
Konuşmanın merkezinde yine Ekrem İmamoğlu vardı. Akşener, uzun uzun İmamoğlu'na neden sahip çıktığını anlatırken, kendisinin "ahmaklık, geri zekâlılık ve içişlerine karışmakla" suçlandığını dile getiriyor ve öfkeyle şöyle diyordu:
"Kurmay zekânız olsa beni arardınız, ben de kendi telefonumdan sizi halka gösterirdim."

SON DAKİKA: Meral Akşener, ’Ahmaklık, gerizekalılık’ diyerek topa tutmuştu! CHP’den ilk yanıt geldi: Kadın kontrolden çıkmış...

O heyetteki kurmaylar arasında Faik Öztrak, Selin Sayek Böke, Ünal Çeviköz ve basın danışmanı Ömer Topsakal vardı. Bu ağır hakareti Kılıçdaroğlu da üzerine aldı mı bilemem ama Akşener öfkelendikçe cümleler birbirine karışıyordu:

"Ne olurdu kardeşim ne olurdu. Çok yakın çalıştığım dönemde bunu akıl eder kurmay zekâ. Sonuç beceremediniz. Sonra ne oldu terbiyesiz, fırsatçı, saygısız ve de içişlerine karışır oldum."

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