Giriş Tarihi: 25.02.2023 08:00
Güncelleme Tarihi: 25.02.2023
08:00
Son dakika: Meral Akşener CHP'li kurmayları yerin dibine soktu! Çok çarpıcı sözler: Akşener'i asıl o zaman göreceğiz
SON DAKİKA HABERİ: Türkiye depremin yaralarını sarmaya çalışırken, muhalefetteki iç hesaplaşma sürüyor. 6'lı masadaki CHP-İYİ Parti geriliminde son söz Meral Akşener'in oldu. Akşener, katıldığı bir canlı yayında ortağı CHP'yi yerin dibine soktu, "Ahmaklık, gerizekalılık, kurmay zekaları yok" gibi ifadeler kullandı. Akşener'in bu sözleri siyasetin gündemine bomba gibi düşerken, SABAH Gazetesi Yazarı Burhanettin Duran, "Fay hatları üzerine kurulu masa' başlıklı yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı. Duran, Akşener'in asıl sınavının yakında olduğunu belirtti. İşte Duran'ın o çarpıcı yazısı...