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Haberler Galeri Son dakika: Meral Akşener CHP'li kurmayları yerin dibine soktu! Çok çarpıcı sözler: Akşener'i asıl o zaman göreceğiz
Giriş Tarihi: 25.02.2023 08:00 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023 08:00

Son dakika: Meral Akşener CHP'li kurmayları yerin dibine soktu! Çok çarpıcı sözler: Akşener'i asıl o zaman göreceğiz

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye depremin yaralarını sarmaya çalışırken, muhalefetteki iç hesaplaşma sürüyor. 6'lı masadaki CHP-İYİ Parti geriliminde son söz Meral Akşener'in oldu. Akşener, katıldığı bir canlı yayında ortağı CHP'yi yerin dibine soktu, "Ahmaklık, gerizekalılık, kurmay zekaları yok" gibi ifadeler kullandı. Akşener'in bu sözleri siyasetin gündemine bomba gibi düşerken, SABAH Gazetesi Yazarı Burhanettin Duran, "Fay hatları üzerine kurulu masa' başlıklı yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı. Duran, Akşener'in asıl sınavının yakında olduğunu belirtti. İşte Duran'ın o çarpıcı yazısı...

Son dakika: Meral Akşener CHP’li kurmayları yerin dibine soktu! Çok çarpıcı sözler: Akşener’i asıl o zaman göreceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'nı yerin dibine soktu. Akşener, "Ahmak, gerizekalı, beceriksiz" gibi çok ağır ifadeler kullandı. Akşener'in sözleri büyük yankı uyandırırken, gözler CHP'den gelecek yanıta çevrildi. Yaşanan süreci Sabah Gazetesi'nin deneyimli yazarı Burhanettin Duran kaleme aldı. Duran, Akşener'in en büyük sınavının yakında olduğuna işaret etti.

Son dakika: Meral Akşener CHP’li kurmayları yerin dibine soktu! Çok çarpıcı sözler: Akşener’i asıl o zaman göreceğiz

İşte Burhanettin Duran'ın SABAH Gazetesi'ndeki 'Fay hatları üzerine kurulu masa' başlıklı yazısı:

6'lı masanın siyasi ve ideolojik fay hatlarında yeni bir sarsıntı gerçekleşti. İyi Parti Genel Başkanı Akşener, partisi ile CHP arasındaki aday belirleme krizini siyasetin gündemine taşıdı. Depremin yirminci gününde masadaki bu siyasi sarsıntı aslında artçı özellikte.

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Son dakika: Meral Akşener CHP’li kurmayları yerin dibine soktu! Çok çarpıcı sözler: Akşener’i asıl o zaman göreceğiz

Akşener, Saraçhane mitingi sebebiyle kendisinin daha önce CHP çevrelerinde "fırsatçı" olarak eleştirilmesine tepki verdi.
Belki de Kılıçdaroğlu'na kendisiyle ilgili verilen şantaj dosyasına eski tartışma üzerinden cevap verdi.
Akşener, CHP'li kurmaylara yönelik "geri zekâlı" çıkışını yapıp konuyu CHP'li Kuşoğlu'nun "masanın Kılıçdaroğlu'nu aday yapmak için kurulduğu, yoksa dağılacağı" söylemine getirdi.

Son dakika: Meral Akşener CHP’li kurmayları yerin dibine soktu! Çok çarpıcı sözler: Akşener’i asıl o zaman göreceğiz

Bu ifadenin tekzip edilmediğini hatırlatarak, Paçacı'nın istifa ettiğini halbuki Kuşoğlu'nun sözlerinin orada durduğunu söyledi.
Ayrıca, masadaki genel başkanların "noter olmadığını" ve "kazanacak adayla birinci turda" yarışılması gerektiğini tekrarladı.

Son dakika: Meral Akşener CHP’li kurmayları yerin dibine soktu! Çok çarpıcı sözler: Akşener’i asıl o zaman göreceğiz

Bu artçı sarsıntının masayı dağıtmasını kimse beklememeli. Depremin getirdiği yeni ortamda Akşener bu imkâna sahipse bile, masayı yıkma niyetinde değil. Belki CHP'den bir kurban istiyor, belki de o bile değil. Seçimlerin mayısta olacağının netleştiği bir ortamda son hamlesini yapıyor. 6'lı Masa önümüzdeki toplantısında aday belirleme yöntemini değerlendirecek. Malum, deprem sebebiyle muhalefetin adaylık konusunun netleştirilmesi ertelendi.

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