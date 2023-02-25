Son dakika: Meral Akşener CHP’li kurmayları yerin dibine soktu! Çok çarpıcı sözler: Akşener’i asıl o zaman göreceğiz

Bu artçı sarsıntının masayı dağıtmasını kimse beklememeli. Depremin getirdiği yeni ortamda Akşener bu imkâna sahipse bile, masayı yıkma niyetinde değil. Belki CHP'den bir kurban istiyor, belki de o bile değil. Seçimlerin mayısta olacağının netleştiği bir ortamda son hamlesini yapıyor. 6'lı Masa önümüzdeki toplantısında aday belirleme yöntemini değerlendirecek. Malum, deprem sebebiyle muhalefetin adaylık konusunun netleştirilmesi ertelendi.

