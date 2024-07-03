SON DAKİKA: Merih Demiral ’Bozkurt’ yaptı! Almanya ve UEFA hazmedemedi! Ünlü tarihçi tane tane anlattı: Bizim destan kahramanımız...

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Avrupa Şampiyonası'nda Avusturya'yı 2-1 ile geçerek adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı. Maçın kahramanı attığı 2 gol ve başarılı müdahaleleri ile Merih Demiral oldu. Demiral'ın 2'nci golden sonra yaptığı 'Bozkurt' işareti gecenin sembol fotoğrafı oldu. UEFA, Merih Demiral'ın Bozkurt işaretli gol sevincine soruşturma başlattı. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Türklüğün sembolü olan Bozkurt işaretini 'aşırı sağ' sembolü olarak yorumladı, "Stadyumlarımızda bu tarz işaretlere yer yok" ifadelerini kullandı. Sabah.com.tr'ye konuşan Tarihçi Prof.Dr. Tufan Gündüz, Bozkurt işaretini Türklerin neden sembol olarak kabul ettiğini madde madde anlattı, "Bozkurt bizim destan kahramanımızdır, Türk Milleti'ni tanımlamak için kullanılır." dedi.