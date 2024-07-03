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Haberler Galeri SON DAKİKA: Merih Demiral 'Bozkurt' yaptı! Almanya ve UEFA hazmedemedi! Ünlü tarihçi tane tane anlattı: Bizim destan kahramanımız...
Giriş Tarihi: 03.07.2024 14:39 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 14:39

SON DAKİKA: Merih Demiral 'Bozkurt' yaptı! Almanya ve UEFA hazmedemedi! Ünlü tarihçi tane tane anlattı: Bizim destan kahramanımız...

SON DAKİKA: Merih Demiral'ın Bozkurt işareti ile gerçekleştirdiği gol sevinci UEFA'yı rahatsız etti. UEFA, daha önce de olduğu gibi çifte standart uygulayarak Demiral'ın gol sevincine soruşturma başlattı. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser da, Bozkurt işaretini hazmedemeyenler arasında yer aldı. Alman Bakan, Merih'in gol sevincini aşırı sağ olarak nitelendirdi, skandal ifadeler kullandı. Tarihçi Prof.Dr. Tufan Gündüz, Alman İçişleri Bakanı'na Bozkurt işaretinin neden Türkleri sembolize ettiğini madde madde anlattı. Gündüz, sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada, "Bozkurt bizim destan kahramanımızdır. Bozkurt, Türk Milletini tanımlamak için kullanılır." dedi. İşte Prof.Dr. Gündüz'ün Alman Bakan'a verdiği tarih dersinin detayları...

ONUR ŞAHANOĞLU
SON DAKİKA: Merih Demiral ’Bozkurt’ yaptı! Almanya ve UEFA hazmedemedi! Ünlü tarihçi tane tane anlattı: Bizim destan kahramanımız...

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Avrupa Şampiyonası'nda Avusturya'yı 2-1 ile geçerek adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı. Maçın kahramanı attığı 2 gol ve başarılı müdahaleleri ile Merih Demiral oldu. Demiral'ın 2'nci golden sonra yaptığı 'Bozkurt' işareti gecenin sembol fotoğrafı oldu. UEFA, Merih Demiral'ın Bozkurt işaretli gol sevincine soruşturma başlattı. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Türklüğün sembolü olan Bozkurt işaretini 'aşırı sağ' sembolü olarak yorumladı, "Stadyumlarımızda bu tarz işaretlere yer yok" ifadelerini kullandı. Sabah.com.tr'ye konuşan Tarihçi Prof.Dr. Tufan Gündüz, Bozkurt işaretini Türklerin neden sembol olarak kabul ettiğini madde madde anlattı, "Bozkurt bizim destan kahramanımızdır, Türk Milleti'ni tanımlamak için kullanılır." dedi.

SON DAKİKA: Merih Demiral ’Bozkurt’ yaptı! Almanya ve UEFA hazmedemedi! Ünlü tarihçi tane tane anlattı: Bizim destan kahramanımız...

AVUSTURYA'DAN İNTİKAMI ALDIK: ÇEYREK FİNALDEYİZ…

Türkiye, Euro 2024'te destan yazmaya devam ediyor. Milli Takımımız, turnuvanın başarılı ekibi Avusturya'yı 2-1 yenerek adını son 8 takım arasına yazdırdı. Milli oyuncularımız, kısa bir süre önce Avusturya ile hazırlık maçı oynamış, 6-0 mağlup olmuştu. Tüm oyuncularımız, turnuvadaki bu maçı bir rövanş olarak gördüğünü belirtmişti. Milli Takımımız Avusturya'ya ağır bir fatura ödetmiş oldu.

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SON DAKİKA: Merih Demiral ’Bozkurt’ yaptı! Almanya ve UEFA hazmedemedi! Ünlü tarihçi tane tane anlattı: Bizim destan kahramanımız...

MERİH DEMİRAL MAÇIN ADAMI OLDU

Milli Takımımız aldığı galibiyet ile Türkiye'yi sevince boğarken, maçın kahramanı attığı 2 gol ile stoperimiz Merih Demiral oldu. Demiral, savunmadaki başarılı müdahaleleri ile de göz doldurdu.

SON DAKİKA: Merih Demiral ’Bozkurt’ yaptı! Almanya ve UEFA hazmedemedi! Ünlü tarihçi tane tane anlattı: Bizim destan kahramanımız...

MERİH'TEN 'BOZKURT' SELAMI

Merih, başarılı performansı kadar gol sevinci ile de adından söz ettirdi. Demiral, attığı ikinci golden sonra Bozkurt işareti yaptı. Demiral'ın gol sevinci sosyal medyada en çok paylaşılan kare oldu.

SON DAKİKA: Merih Demiral ’Bozkurt’ yaptı! Almanya ve UEFA hazmedemedi! Ünlü tarihçi tane tane anlattı: Bizim destan kahramanımız...

UEFA'DAN SORUŞTURMA

UEFA, milli oyuncumuzun gol sevinci sonrası harekete geçti. UEFA heyeti, Demiral'ın gol sevincine soruşturma açtı.

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