Giriş Tarihi: 03.07.2024 14:39
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024
14:39
SON DAKİKA: Merih Demiral 'Bozkurt' yaptı! Almanya ve UEFA hazmedemedi! Ünlü tarihçi tane tane anlattı: Bizim destan kahramanımız...
SON DAKİKA: Merih Demiral'ın Bozkurt işareti ile gerçekleştirdiği gol sevinci UEFA'yı rahatsız etti. UEFA, daha önce de olduğu gibi çifte standart uygulayarak Demiral'ın gol sevincine soruşturma başlattı. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser da, Bozkurt işaretini hazmedemeyenler arasında yer aldı. Alman Bakan, Merih'in gol sevincini aşırı sağ olarak nitelendirdi, skandal ifadeler kullandı. Tarihçi Prof.Dr. Tufan Gündüz, Alman İçişleri Bakanı'na Bozkurt işaretinin neden Türkleri sembolize ettiğini madde madde anlattı. Gündüz, sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada, "Bozkurt bizim destan kahramanımızdır. Bozkurt, Türk Milletini tanımlamak için kullanılır." dedi. İşte Prof.Dr. Gündüz'ün Alman Bakan'a verdiği tarih dersinin detayları...