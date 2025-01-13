Giriş Tarihi: 13.01.2025 08:55
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025
09:25
SON DAKİKA | Gözaltındaki DEM'li Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız tutuklandı! Başkanlığa Kaymakam Zeyit Şener görevlendirildi
Son dakika haberi: Mersin'de düzenlenen operasyonla terör örgütü PKK'ya finansman sağlamak ve örgüte üyeliği ile ilgili gözaltındaki Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ve Başkan Yardımcısı Nuriye Arslan ile 4 meclis üyesi adliyeye sevk edildi. Başkan Hoşyar Sarıyıldız ve Başkan Yardımcısı Nuriye Arslan ile 3 meclis üyesi çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.