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Haberler Galeri SON DAKİKA | Gözaltındaki DEM'li Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız tutuklandı! Başkanlığa Kaymakam Zeyit Şener görevlendirildi
Giriş Tarihi: 13.01.2025 08:55 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 09:25

SON DAKİKA | Gözaltındaki DEM'li Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız tutuklandı! Başkanlığa Kaymakam Zeyit Şener görevlendirildi

Son dakika haberi: Mersin'de düzenlenen operasyonla terör örgütü PKK'ya finansman sağlamak ve örgüte üyeliği ile ilgili gözaltındaki Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ve Başkan Yardımcısı Nuriye Arslan ile 4 meclis üyesi adliyeye sevk edildi. Başkan Hoşyar Sarıyıldız ve Başkan Yardımcısı Nuriye Arslan ile 3 meclis üyesi çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

SON DAKİKA | Gözaltındaki DEM’li Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız tutuklandı! Başkanlığa Kaymakam Zeyit Şener görevlendirildi

Son dakika haberi: Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ile 4 belediye meclis üyesi tutuklanmasının ardından, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Hoşyar Sarıyıldız'ın yerine Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener'in görevlendirildiğini açıkladı.

SON DAKİKA | Gözaltındaki DEM’li Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız tutuklandı! Başkanlığa Kaymakam Zeyit Şener görevlendirildi

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "terör örgütü propagandası yapmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a aykırılık" ve "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlarını işleyenlere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Nuriye Arslan, Akdeniz Belediyesi'nin DEM Partili meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç, Yakup Danış ve Hikmet Bakırhan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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SON DAKİKA | Gözaltındaki DEM’li Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız tutuklandı! Başkanlığa Kaymakam Zeyit Şener görevlendirildi

Adliyeye sevk edilen ve çıkarıldıkları mahkemece Başkan Hoşyar Sarıyıldız ve Başkan Yardımcısı Nuriye Arslan ile Belediye Meclis üyeleri Özgür Çağlar, Hikmet Bakırhan ve Neslihan Oruç tutuklalanırken, Belediye Meclis üyesi Yakup Danış ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

SON DAKİKA | Gözaltındaki DEM’li Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız tutuklandı! Başkanlığa Kaymakam Zeyit Şener görevlendirildi

Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ile 4 belediye meclis üyesi tutuklanmasının ardından, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Hoşyar Sarıyıldız'ın yerine Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener'in görevlendirildiğini açıkladı.

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