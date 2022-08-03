Giriş Tarihi: 03.08.2022 10:35
Güncelleme Tarihi: 03.08.2022
10:36
Son dakika: Mersin'de teröristlere nefes kesen kıskaç! Türkiye'yi kana bulayacaklardı, harekete geçemeden enselendiler...
Mersin'de eylem hazırlığındaki firari 2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonda meskun bir mahalde yakalandı. Özel Harekat polislerinin gerçekleştirdiği operasyonda, 2 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 48 fişek ile yaklaşık 600 gram esrar, 50 gram kubar esrar ve 49 adet hap ele geçirildi. Operasyonun görüntüleri de ortaya çıktı.