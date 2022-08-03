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Haberler Galeri Son dakika: Mersin'de teröristlere nefes kesen kıskaç! Türkiye'yi kana bulayacaklardı, harekete geçemeden enselendiler...
Giriş Tarihi: 03.08.2022 10:35 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 10:36

Son dakika: Mersin'de teröristlere nefes kesen kıskaç! Türkiye'yi kana bulayacaklardı, harekete geçemeden enselendiler...

Mersin'de eylem hazırlığındaki firari 2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonda meskun bir mahalde yakalandı. Özel Harekat polislerinin gerçekleştirdiği operasyonda, 2 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 48 fişek ile yaklaşık 600 gram esrar, 50 gram kubar esrar ve 49 adet hap ele geçirildi. Operasyonun görüntüleri de ortaya çıktı.

Son dakika: Mersin’de teröristlere nefes kesen kıskaç! Türkiye’yi kana bulayacaklardı, harekete geçemeden enselendiler...

Mersin'de eylem hazırlığındaki firari 2 PKK'lı terörist, özel harekat polislerinin de katıldığı hava destekli operasyonla silahlarıyla birlikte yakalandı.

Son dakika: Mersin’de teröristlere nefes kesen kıskaç! Türkiye’yi kana bulayacaklardı, harekete geçemeden enselendiler...

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, PKK terör örgütüne üye olmak, tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak ve birden çok yol kesme ve yağma suçlarından firar olarak aranan M.E. ve U.B. adlı 2 örgüt üyesinin, merkez Akdeniz ilçesindeki bir evde gizlendikleri bilgisine ulaşıldı.

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Son dakika: Mersin’de teröristlere nefes kesen kıskaç! Türkiye’yi kana bulayacaklardı, harekete geçemeden enselendiler...

Elde edilen bilgiler doğrultusunda, şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu sabah özel hareket polislerinin de katılımı ile hava destekli operasyon düzenlendi.

Mersin'de eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı nefes kesen operasyonla yakalandı | Video

Son dakika: Mersin’de teröristlere nefes kesen kıskaç! Türkiye’yi kana bulayacaklardı, harekete geçemeden enselendiler...

Merkez Akdeniz ilçesindeki seralar arasında bulunan bir hücre evine düzenlenen operasyonda, konteynırda saklanan 2 terörist kıskıvrak yakalandı.

Son dakika: Mersin’de teröristlere nefes kesen kıskaç! Türkiye’yi kana bulayacaklardı, harekete geçemeden enselendiler...

Konteynerda yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 48 fişek ile yaklaşık 600 gram esrar, 50 gram kubar esrar ve 49 adet hap ele geçirildi.

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