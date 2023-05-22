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Haberler Galeri Son dakika | 'Milliyetçilik' tiyatrosuna PKK arası! Teröristbaşı Karayılan, Kemal Kılıçdaroğlu desteğini yineledi
Giriş Tarihi: 22.05.2023 13:26 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 13:26

Son dakika | 'Milliyetçilik' tiyatrosuna PKK arası! Teröristbaşı Karayılan, Kemal Kılıçdaroğlu desteğini yineledi

HDP'nin oylarını alabilmek için Türkiye'de birçok kutsalın ve hassasiyetin üzerini çiğneyen Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kazanmasına yetmeyince ilk turun ardından gözünü milliyetçi oylara dikmişti. Ancak HDP'nin oylarını kaybetmemek için ittifakı bozamayan Kılıçdaroğlu'na PKK'nın desteğini de almaya devam ediyor. Milliyetçilerin desteğini isterken terör örgütlerinin desteğiyle de yoluna devam eden Kılıçdaroğlu'na teröristbaşı Murat Karayılan'dan bir destek açıklaması daha geldi. Bu kez dil farklıydı...

Son dakika | ’Milliyetçilik’ tiyatrosuna PKK arası! Teröristbaşı Karayılan, Kemal Kılıçdaroğlu desteğini yineledi

Son dakika haberler: Terör örgütü PKK Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendilerine ve siyasi uzantılarına olan vaatlerinden vazgeçmedikleri Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemeye devam edeceklerini en üst düzey teröristlerin ağzından bir kez daha yineledi. Bu kez teröristbaşı Murat Karayılan'ın mikrofon başına geçtiği açıklamada dil biraz farklı olsa da hedef aynıydı. Terörist Karayılan 2 adaylı seçimde bu kez oy verilmesini istedikleri Kemal Kılıçdaroğlu'nu anmak yerine oy verilmesini istemedikleri ve kendilerine dünyayı dar ettiğini söyledikleri Başkan Erdoğan'a dikkat çekti. "Gitmesi için ne gerekirse yapın" çağrısında bulundu

Son dakika | ’Milliyetçilik’ tiyatrosuna PKK arası! Teröristbaşı Karayılan, Kemal Kılıçdaroğlu desteğini yineledi

Terör örgütü PKK'nın kendisini desteklemediği yalanı üzerine 1 haftalık ikinci tur kampanyası hazırlayan Kılıçdaroğlu adeta HDP ve PKK'nın kıskacına sıkıştı. HDP'nin oyları olmadan yola devam edemediği için özerkliği, kayyumu kaldırmayı ve Selahattin Demirtaş'ı çıkarmayı açık açık vadederek PKK'nın da desteğini alan Kılıçdaroğlu seçimi kazanamayınca bunun yanına milliyetçi oyları eklemek istedi.

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Son dakika | ’Milliyetçilik’ tiyatrosuna PKK arası! Teröristbaşı Karayılan, Kemal Kılıçdaroğlu desteğini yineledi

HDP'Lİ MİLLİYETÇİLİK OYUNU GARİP BİR HAL ALDI

Canan Kaftancıoğlu'na bozkurt sloganı attıracak kadar ibretlik bir duruma düşen Kılıçdaroğlu ortaya çıkan sonuç ile adeta kendini düşürdüğü bu garip durumun içinde çırpınmaya başladı

Son dakika | ’Milliyetçilik’ tiyatrosuna PKK arası! Teröristbaşı Karayılan, Kemal Kılıçdaroğlu desteğini yineledi

TERÖR ÖRGÜTÜ BİR KEZ DAHA DESTEĞİNİ YİNELEDİ

İşte eli kanlı örgütün elebaşı Murat Karayılan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdiği ve HDP'lilerden de destek istediği o açıklamalardan öne çıkanlar:

Son dakika | ’Milliyetçilik’ tiyatrosuna PKK arası! Teröristbaşı Karayılan, Kemal Kılıçdaroğlu desteğini yineledi

"AK PARTİ VE MHP BİZE SALDIRIYOR"

Bilindiği gibi bu 8 yıldır AKP-MHP-Ergenekon ittifakı, 'Çöktürme Planı' temelinde Hareketimize, halkımıza, halkımızın kimliği ve kazanımlarına dönük bir saldırı yürütmektedir. Bu saldırılarla halkımıza diz çöktürmek istemektedirler.

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