Son dakika | ’Milliyetçilik’ tiyatrosuna PKK arası! Teröristbaşı Karayılan, Kemal Kılıçdaroğlu desteğini yineledi

Son dakika haberler: Terör örgütü PKK Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendilerine ve siyasi uzantılarına olan vaatlerinden vazgeçmedikleri Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemeye devam edeceklerini en üst düzey teröristlerin ağzından bir kez daha yineledi. Bu kez teröristbaşı Murat Karayılan'ın mikrofon başına geçtiği açıklamada dil biraz farklı olsa da hedef aynıydı. Terörist Karayılan 2 adaylı seçimde bu kez oy verilmesini istedikleri Kemal Kılıçdaroğlu'nu anmak yerine oy verilmesini istemedikleri ve kendilerine dünyayı dar ettiğini söyledikleri Başkan Erdoğan'a dikkat çekti. "Gitmesi için ne gerekirse yapın" çağrısında bulundu