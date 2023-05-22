Giriş Tarihi: 22.05.2023 13:26
Güncelleme Tarihi: 22.05.2023
13:26
Son dakika | 'Milliyetçilik' tiyatrosuna PKK arası! Teröristbaşı Karayılan, Kemal Kılıçdaroğlu desteğini yineledi
HDP'nin oylarını alabilmek için Türkiye'de birçok kutsalın ve hassasiyetin üzerini çiğneyen Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kazanmasına yetmeyince ilk turun ardından gözünü milliyetçi oylara dikmişti. Ancak HDP'nin oylarını kaybetmemek için ittifakı bozamayan Kılıçdaroğlu'na PKK'nın desteğini de almaya devam ediyor. Milliyetçilerin desteğini isterken terör örgütlerinin desteğiyle de yoluna devam eden Kılıçdaroğlu'na teröristbaşı Murat Karayılan'dan bir destek açıklaması daha geldi. Bu kez dil farklıydı...