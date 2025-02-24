Giriş Tarihi: 24.02.2025 10:19
Güncelleme Tarihi: 24.02.2025
10:19
SON DAKİKA… Milyonlarca emeklinin gözü bu toplantıda! Başkan Erdoğan kabineyi topluyor: Ana gündem emekli ikramiyesi!
SON DAKİKA… Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kabine Toplantısı bugün gerçekleşiyor… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, üç haftalık aranın ardından bugün saat 15.00'te kabineyi topluyor. Dün gerçekleşen AK Parti Kongresi'nin ardından yapılacak kabine toplantısında emekli ikramiyesi zammının değerlendirilmesi bekleniyor. Masada ekonomik gelişmelerin yanı sıra Suriye ve Gazze meseleleri ile Ukrayna-Rusya arasındaki barış süreci gibi kritik başlıklar da ele alınacak…