SON DAKİKA… Milyonlarca emeklinin gözü bu toplantıda! Başkan Erdoğan kabineyi topluyor: Ana gündem emekli ikramiyesi!

DIŞ POLİTİKADAKİ SON GELİŞMELER DE ELE ALINACAK

Kabine toplantısının diğer gündem maddesini ise dış politikadaki gelişmeler oluşturacak. Geçen hafta Ankara'yı ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile Başkan Erdoğan arasındaki görüşmenin detaylar kabine toplantısında değerlendirilecek. Ayrıca Suudi Arabistan'da gerçekleşen ABD ile Rusya arasındaki görüşme de kabinede ele alınacak.