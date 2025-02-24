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Haberler Galeri SON DAKİKA… Milyonlarca emeklinin gözü bu toplantıda! Başkan Erdoğan kabineyi topluyor: Ana gündem emekli ikramiyesi!
Giriş Tarihi: 24.02.2025 10:19 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 10:19

SON DAKİKA… Milyonlarca emeklinin gözü bu toplantıda! Başkan Erdoğan kabineyi topluyor: Ana gündem emekli ikramiyesi!

SON DAKİKA… Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kabine Toplantısı bugün gerçekleşiyor… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, üç haftalık aranın ardından bugün saat 15.00'te kabineyi topluyor. Dün gerçekleşen AK Parti Kongresi'nin ardından yapılacak kabine toplantısında emekli ikramiyesi zammının değerlendirilmesi bekleniyor. Masada ekonomik gelişmelerin yanı sıra Suriye ve Gazze meseleleri ile Ukrayna-Rusya arasındaki barış süreci gibi kritik başlıklar da ele alınacak…

SON DAKİKA… Milyonlarca emeklinin gözü bu toplantıda! Başkan Erdoğan kabineyi topluyor: Ana gündem emekli ikramiyesi!

SON DAKİKA… 16,5 milyon emeklinin gözü kulağı Beştepe Külliyesi'nde gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne kilitlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan üç haftalık aranın ardından kabineyi toplayacak. Saat 15.00'da yapılacak toplantının ana gündeminde emekli ikramiyesi zammı olacak.

SON DAKİKA… Milyonlarca emeklinin gözü bu toplantıda! Başkan Erdoğan kabineyi topluyor: Ana gündem emekli ikramiyesi!

TOPLANTIDA ANA GÜNDEM EMEKLİ İKRAMİYESİ ZAMMI

16,5 milyon emekliye yılda iki kez verilen ikramiyeleri geçen yıl 2 bin liradan yüzde 50 artışla 3 bin liraya çıkartılmıştı.

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SON DAKİKA… Milyonlarca emeklinin gözü bu toplantıda! Başkan Erdoğan kabineyi topluyor: Ana gündem emekli ikramiyesi!

İkramiyelerin bu yıl artması beklenirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli ikramiyelerinin artacağına yönelik çalışmaların yapılacağını açıklamıştı. Bugün yapılacak kabine toplantısı ise emekli ikramiyeleri, Ramazan Bayramı'ndan önce güncellenmiş olacak.

SON DAKİKA… Milyonlarca emeklinin gözü bu toplantıda! Başkan Erdoğan kabineyi topluyor: Ana gündem emekli ikramiyesi!

İKRAMİYELER NE ZAMAN ÖDENİYOR?

Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart'ta, Kurban Bayramı ise 6 Haziran'da kutlanacak. Böylece ikramiyelerin ilkinin, 30 Mart tarihinden önce hesaplara geçmesi bekleniyor.

SON DAKİKA… Milyonlarca emeklinin gözü bu toplantıda! Başkan Erdoğan kabineyi topluyor: Ana gündem emekli ikramiyesi!

DIŞ POLİTİKADAKİ SON GELİŞMELER DE ELE ALINACAK

Kabine toplantısının diğer gündem maddesini ise dış politikadaki gelişmeler oluşturacak. Geçen hafta Ankara'yı ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile Başkan Erdoğan arasındaki görüşmenin detaylar kabine toplantısında değerlendirilecek. Ayrıca Suudi Arabistan'da gerçekleşen ABD ile Rusya arasındaki görüşme de kabinede ele alınacak.

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