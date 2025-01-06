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Haberler Galeri SON DAKİKA... Milyonlarca emeklinin gözü bu toplantıda: Başkan Erdoğan yılın ilk kabinesini topladı!
Giriş Tarihi: 06.01.2025 16:14 Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 16:17

SON DAKİKA... Milyonlarca emeklinin gözü bu toplantıda: Başkan Erdoğan yılın ilk kabinesini topladı!

SON DAKİKA... 2025'in ilk Kabine Toplantısı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Milyonların merakla beklediği toplantıda, ana gündem maddesi en düşük emekli aylığında yapılması planlanan artış olacak. Toplantıda ayrıca yurtiçi ve sınır ötesinde PKK/YPG terör örgütünün yok edilmesi için atılacak yeni adımlar masaya yatırılacak. İşte detaylar...

SON DAKİKA... Milyonlarca emeklinin gözü bu toplantıda: Başkan Erdoğan yılın ilk kabinesini topladı!

SON DAKİKA… 2025 yılının ilk Kabine Toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Milyonların merakla beklediği toplantının ana gündem maddeleri; Suriye ve Filistin'deki gelişmeler ile terörle mücadele konuları olacak. Terörsüz Türkiye için İmralı sürecinin nasıl olacağı ele alınacak.

SON DAKİKA... Milyonlarca emeklinin gözü bu toplantıda: Başkan Erdoğan yılın ilk kabinesini topladı!

Kabine toplantısında içi ve dış siyasetteki gelişmeler, ekonomideki son durum, enflasyon ve fâhiş fiyatlar, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ve artan gerilim ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının bölgeye yansımalarıyla ilgili gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

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SON DAKİKA... Milyonlarca emeklinin gözü bu toplantıda: Başkan Erdoğan yılın ilk kabinesini topladı!

İÇ CEPHEYİ TAHKİM VE TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Toplantıda, yurtiçi ve sınır ötesinde PKK/YPG terör örgütünün yok edilmesi için atılacak yeni adımlar masaya yatırılacak. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısından sonra İmralı ve DEM Parti ile başlatılan yeni sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için izlenecek politikalar değerlendirilecek.

SON DAKİKA... Milyonlarca emeklinin gözü bu toplantıda: Başkan Erdoğan yılın ilk kabinesini topladı!

ANA GÜNDEM MADDESİ EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINA YAPILMASI PLANLANAN ARTIŞ

Toplantının bir diğer ana gündem maddesi ise en düşük emekli aylığında yapılması planlanan artış olacak. Hükümet bu ay içinde konu hakkında yeni bir kanuni düzenleme yapmayı planlıyor. Yapılacak çalışmanın boyutu toplantıda masaya yatırılacak.

SON DAKİKA... Milyonlarca emeklinin gözü bu toplantıda: Başkan Erdoğan yılın ilk kabinesini topladı!

SURİYELİLERİN GERİ DÖNÜŞ PLANLAMASI

Kabine'de Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından ülkedeki gelişmeler ve uluslararası yansımaları masada olacak. Suriye'deki mevcut siyasi durumun yanı sıra bölgesel gelişmelerin detaylı şekilde ele alınması bekleniyor.

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