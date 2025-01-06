Giriş Tarihi: 06.01.2025 16:14
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025
16:17
SON DAKİKA... Milyonlarca emeklinin gözü bu toplantıda: Başkan Erdoğan yılın ilk kabinesini topladı!
SON DAKİKA... 2025'in ilk Kabine Toplantısı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Milyonların merakla beklediği toplantıda, ana gündem maddesi en düşük emekli aylığında yapılması planlanan artış olacak. Toplantıda ayrıca yurtiçi ve sınır ötesinde PKK/YPG terör örgütünün yok edilmesi için atılacak yeni adımlar masaya yatırılacak. İşte detaylar...