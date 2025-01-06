SON DAKİKA... Milyonlarca emeklinin gözü bu toplantıda: Başkan Erdoğan yılın ilk kabinesini topladı!

İÇ CEPHEYİ TAHKİM VE TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Toplantıda, yurtiçi ve sınır ötesinde PKK/YPG terör örgütünün yok edilmesi için atılacak yeni adımlar masaya yatırılacak. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısından sonra İmralı ve DEM Parti ile başlatılan yeni sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için izlenecek politikalar değerlendirilecek.