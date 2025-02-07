Giriş Tarihi: 07.02.2025 06:19
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025
06:21
Son dakika | MİT kumpasının üzerinden 13 yıl geçti: FETÖ’nün kirli planı o ziyaretle çöktü!
Son dakika haberi... 13 yıl önce bugün, FETÖ'nün emniyet ve yargı içindeki kadroları, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve bazı üst düzey istihbaratçıları, terör örgütü PKK ile ilişki içindeymiş gibi gösterme bahanesiyle ifadeye çağırarak devleti içeriden çökertmeye çalıştı. Zamanlaması manidardı. O dönem Başbakanlık görevinde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, aynı gün ameliyata girecekti. Erdoğan, ameliyat öncesinde programında olmamasına rağmen son dakikada ihtiyaç sahibi bir aileyi ziyaret etti. Devlet refleksi devreye girdi. Yasal düzenleme yaparak istihbarat görevlilerinin ifadeye çağrılmasını Başbakan'ın iznine bağlanarak kirli plan bozuldu. Kumpası kuranlar ise yargı önünde hesap veriyor.