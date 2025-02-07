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Haberler Galeri Son dakika | MİT kumpasının üzerinden 13 yıl geçti: FETÖ’nün kirli planı o ziyaretle çöktü!
Giriş Tarihi: 07.02.2025 06:19 Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 06:21

Son dakika | MİT kumpasının üzerinden 13 yıl geçti: FETÖ’nün kirli planı o ziyaretle çöktü!

Son dakika haberi... 13 yıl önce bugün, FETÖ'nün emniyet ve yargı içindeki kadroları, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve bazı üst düzey istihbaratçıları, terör örgütü PKK ile ilişki içindeymiş gibi gösterme bahanesiyle ifadeye çağırarak devleti içeriden çökertmeye çalıştı. Zamanlaması manidardı. O dönem Başbakanlık görevinde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, aynı gün ameliyata girecekti. Erdoğan, ameliyat öncesinde programında olmamasına rağmen son dakikada ihtiyaç sahibi bir aileyi ziyaret etti. Devlet refleksi devreye girdi. Yasal düzenleme yaparak istihbarat görevlilerinin ifadeye çağrılmasını Başbakan'ın iznine bağlanarak kirli plan bozuldu. Kumpası kuranlar ise yargı önünde hesap veriyor.

Muhammed UZUN
Son dakika | MİT kumpasının üzerinden 13 yıl geçti: FETÖ’nün kirli planı o ziyaretle çöktü!

Son dakika: Bugün 7 Şubat... Tam 13 yıl önce, Türkiye Cumhuriyeti'nin milli güvenliğine yönelik en sinsi kumpaslardan biri sahneye konuldu.

Son dakika | MİT kumpasının üzerinden 13 yıl geçti: FETÖ’nün kirli planı o ziyaretle çöktü!
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Son dakika | MİT kumpasının üzerinden 13 yıl geçti: FETÖ’nün kirli planı o ziyaretle çöktü!

2012 yılında, FETÖ'nün emniyet ve yargı içindeki yapılanması, Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) hedef alarak devleti içeriden çökertmeye yönelik bir operasyon başlattı.

Son dakika | MİT kumpasının üzerinden 13 yıl geçti: FETÖ’nün kirli planı o ziyaretle çöktü!

Dönemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve bazı üst düzey istihbaratçılar, terör örgütü PKK ile ilişki içindeymiş gibi gösterme bahanesiyle ifadeye çağrıldı.

Son dakika | MİT kumpasının üzerinden 13 yıl geçti: FETÖ’nün kirli planı o ziyaretle çöktü!

Ancak bu sadece bir hukuk süreci değildi. FETÖ, Türkiye'nin istihbarat mekanizmasını felç etmeye ve kritik devlet kurumlarını ele geçirmeye yönelik sinsi bir plan yürütüyordu.

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