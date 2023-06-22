Son dakika: MİT’in ’Garson’ operasyonunda yeni detaylar! Hafıza kartından 6 bin kadına ait fotoğraflı arşiv çıktı

2017 yılında Fetullahçı Terör örgütünün Emniyet Teşkilatı mahrem yapılanmasında üst düzey örgüt yöneticilerinin sekreteryasında görev aldığını belirten bir kişi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek "Garson" adıyla Tanık Koruma Kanunu prosedürü uygulanarak "gizli tanık" yapılmış, örgüt üyesi o dönem savcılığa bir cep telefonu ile şifresini bilmediği mahrem yapılanma tarafından kullanılan iki ayrı SD kartı teslim etmişti.



