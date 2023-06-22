Giriş Tarihi: 22.06.2023 06:27
Güncelleme Tarihi: 22.06.2023
07:52
Son dakika: MİT'in 'Garson' operasyonunda yeni detaylar! Hafıza kartından 6 bin kadına ait fotoğraflı arşiv çıktı
Son dakika haberi: SABAH'ın FETÖ'nün Emniyet Teşkilatı mahrem yapılanmasının başındaki ismin sekreteryasında görev aldığı belirtilen "Garson" kod adlı gizli tanığın 2017 yılında teslim ettiği SD kartların tamamının Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan çözülerek deşifre edilmesiyle ilgili haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. 2000 ile 2016 yılları arasında Emniyet Teşkilatı'ndan görev yapan 320 bin polisin fişlenerek hepsinin hakkında örgüt üyesi olup olmadığı ve özel notların tutulduğu arşivden polislerle evlendirilmek istenen örgüt üyesi 6 bin kadının da fotoğrafı çıktı.