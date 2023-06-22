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Haberler Galeri Son dakika: MİT'in 'Garson' operasyonunda yeni detaylar! Hafıza kartından 6 bin kadına ait fotoğraflı arşiv çıktı
Giriş Tarihi: 22.06.2023 06:27 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 07:52

Son dakika: MİT'in 'Garson' operasyonunda yeni detaylar! Hafıza kartından 6 bin kadına ait fotoğraflı arşiv çıktı

Son dakika haberi: SABAH'ın FETÖ'nün Emniyet Teşkilatı mahrem yapılanmasının başındaki ismin sekreteryasında görev aldığı belirtilen "Garson" kod adlı gizli tanığın 2017 yılında teslim ettiği SD kartların tamamının Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan çözülerek deşifre edilmesiyle ilgili haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. 2000 ile 2016 yılları arasında Emniyet Teşkilatı'ndan görev yapan 320 bin polisin fişlenerek hepsinin hakkında örgüt üyesi olup olmadığı ve özel notların tutulduğu arşivden polislerle evlendirilmek istenen örgüt üyesi 6 bin kadının da fotoğrafı çıktı.

Halit TURAN
Son dakika: MİT’in ’Garson’ operasyonunda yeni detaylar! Hafıza kartından 6 bin kadına ait fotoğraflı arşiv çıktı

2017 yılında Fetullahçı Terör örgütünün Emniyet Teşkilatı mahrem yapılanmasında üst düzey örgüt yöneticilerinin sekreteryasında görev aldığını belirten bir kişi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek "Garson" adıyla Tanık Koruma Kanunu prosedürü uygulanarak "gizli tanık" yapılmış, örgüt üyesi o dönem savcılığa bir cep telefonu ile şifresini bilmediği mahrem yapılanma tarafından kullanılan iki ayrı SD kartı teslim etmişti.

Son dakika: MİT’in ’Garson’ operasyonunda yeni detaylar! Hafıza kartından 6 bin kadına ait fotoğraflı arşiv çıktı

O dönem yapılan çalışmalarda SD kartların yüzde 30'luk bölümü açıldıktan sonra deşifre edilen 4 bin 700 FETÖ üyesine Türkiye genelinde operasyonlar yapılırken, SD kartın kalan kısmının çözülmesi için Milli İstihbarat Teşkilatı çalışma başlatmıştı.

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Son dakika: MİT’in ’Garson’ operasyonunda yeni detaylar! Hafıza kartından 6 bin kadına ait fotoğraflı arşiv çıktı

KRİPTO ŞİFRE UZMANLARI 6 YILDA ÇÖZEBİLDİ

"Garson" kod adlı gizli tanığın verdiği özel programlarla şifrelenen SD kartların yüzde 70'lik kısmı Milli İstihbarat Teşkilatı'ndaki kripto şifre uzmanlarının tam 6 yıl süren çalışmaları sonrasında çözüldü.

Son dakika: MİT’in ’Garson’ operasyonunda yeni detaylar! Hafıza kartından 6 bin kadına ait fotoğraflı arşiv çıktı

SABAH'ın gündeme taşıdığı Garson'un teslim ettiği SD karttan örgütün 55 bin farklı dosya halindeki tuttuğu 2000 ile 2016 yılları arasındaki 16 yıllık dev arşivinden Emniyet Teşkilatı'nda 16 yıl görev yapmış tüm polis memurlarının örgüt üyesi olup olmadığı, olanların mahrem abileri, katalog evlilik yapıp yapmadıkları gibi bilgiler çıktı.

Son dakika: MİT’in ’Garson’ operasyonunda yeni detaylar! Hafıza kartından 6 bin kadına ait fotoğraflı arşiv çıktı

ELEBAŞI FETULLAH GÜLEN'E "TEKMİL" NOTLARI

Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından şifresi kırıldıktan sonra Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı'na gönderilen veriler içerisinde 16 yıl içerisinde Emniyet Teşkilatında görev almış ve hiç deşifre olmamış polisler ile polislere mahrem imamlık yaptığı belirlenen isimler deşifre edilmiş oldu.

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