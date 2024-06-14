SON DAKİKA | Mossad casusu ifadesinde tek tek anlattı! Uçakta fotoğraflayıp Mossad’a göndermiş

ARAŞTIRMA TEKLİFİYLE YAKLAŞTILAR

Tumlucalı, 2006 yılında bir ofis kiralayarak sigorta şirketi kurduğunu ve yaklaşık bin farklı firmaya mail göndermiş olduğunu söyledi. Bu firmalardan bir tanesinin dönüş sağladığını aktaran Tumlucalı, "Bu firma benden araştırma yapmam konusunda iş teklifinde bulundu. Yurt dışında faaliyet gösteren Axom Germany GMBH isimli şirketti. Bu şirket bize kaybolan bir TIR'la alakalı onu bulmamız yönünde iş vermişti. "