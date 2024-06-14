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Haberler Galeri SON DAKİKA | Mossad casusu ifadesinde tek tek anlattı! Uçakta fotoğraflayıp Mossad'a göndermiş
Giriş Tarihi: 14.06.2024 06:21 Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 06:21

SON DAKİKA | Mossad casusu ifadesinde tek tek anlattı! Uçakta fotoğraflayıp Mossad'a göndermiş

Son dakika haberi... İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın Almanya başta olmak üzere Türkiye, Gürcistan ve Lübnan'da casusluk yaptırdığı 9 kişilik casusluk şebekesine yönelik gerçekleştirilen operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Casusluk ağının lideri sigorta şirketi sahibi Ahmet Ersin Tumlucalı verdiği ifadede, Mossad'ın hedefindeki isimleri takip ettiğini tek tek anlattı. Tumlucalı'nın Lübnan'dan Türkiye'ye gelecek bir hedefi hedefi takip edebilmek için İstanbul'dan önce Lübnan'a uçtuğu, ardından hedef şahsın bindiği Lübnan'dan İstanbul'a bindiği uçağa binerek hedefini adım adım takip ettiği ortaya çıktı. Tumlucalı'nın bu şahsın fotoğraflarını uçakta bile çekerek anlık olarak Mossad yöneticilerine gönderdiği öğrenildi.

Mustafa Sait ÖZKAN
SON DAKİKA | Mossad casusu ifadesinde tek tek anlattı! Uçakta fotoğraflayıp Mossad’a göndermiş

Son dakika haberi... İstihbarat Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın Türkiye'deki casusluk faaliyetinde bulunan çok sayıda işbirlikçisini deşifre eden Milli İstihbarat Teşkilatı, Mossad'ın Avrupa'daki hücresini de çökertti.

SON DAKİKA | Mossad casusu ifadesinde tek tek anlattı! Uçakta fotoğraflayıp Mossad’a göndermiş

9 kişilik casusluk şebekesinden 8'i İstanbul'da, geçtiğimiz nisan ayında İstanbul MİT Bölge Başkanlığı İstihbarata Karşı Koyma Dairesi'nin koordinesinde yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı.

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SON DAKİKA | Mossad casusu ifadesinde tek tek anlattı! Uçakta fotoğraflayıp Mossad’a göndermiş

Liderliğini sigorta şirketi sahibi Ahmet Ersin Tumlucalı'nın yaptığı şüphelilerden 6'sı "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan tutuklandı.

SON DAKİKA | Mossad casusu ifadesinde tek tek anlattı! Uçakta fotoğraflayıp Mossad’a göndermiş

2 şüpheli ise adli kontrolle serbest kaldı. Almanya, Türkiye ve Gürcistan'da 9 yıl boyunca Mossad için casusluk faaliyetinde bulunan casusluk ağı lideri Ahmet Ersin Tumlucalı, verdiği ifadede Mossad yöneticileriyle nasıl tanıştığını ve gerçekleştirdiği eylemleri tek tek anlattı.

SON DAKİKA | Mossad casusu ifadesinde tek tek anlattı! Uçakta fotoğraflayıp Mossad’a göndermiş

ARAŞTIRMA TEKLİFİYLE YAKLAŞTILAR

Tumlucalı, 2006 yılında bir ofis kiralayarak sigorta şirketi kurduğunu ve yaklaşık bin farklı firmaya mail göndermiş olduğunu söyledi. Bu firmalardan bir tanesinin dönüş sağladığını aktaran Tumlucalı, "Bu firma benden araştırma yapmam konusunda iş teklifinde bulundu. Yurt dışında faaliyet gösteren Axom Germany GMBH isimli şirketti. Bu şirket bize kaybolan bir TIR'la alakalı onu bulmamız yönünde iş vermişti. "

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