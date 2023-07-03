Son dakika: MOSSAD’ın şeytan üçgenine ’MİT’ darbesi! Uluslararası takiple hayalet hücreye darbe

YURTDIŞI OPERASYON EKİBİ KURMUŞLAR

MİT ayrıca, Mossad'ın İstanbul'da elemanı yaptığı Arap kökenli casusları, başta Lübnan ve Suriye'ye istihbarat toplama ve SİHA'larla operasyon yapılacak nokta konumların belirlenmesi için gönderildiğini tespit etti. Sözde Malezya, Endonezya ve İsveç'te kurulu farklı iş kollarına bağlı ofislerin kurulduğu öğrenildi. Aslında tüm operasyonlar İsrail'in başkenti Tel Aviv'den yönetiliyordu. Önce beyaz olarak adlandırılan sahte takipler olan Cami, Kilise, Kapalıçarşı, Mısır Çarşısı gibi legal bilinen turistik yerlerin fotoğraflanması yaptırılarak saha elemanlarının yetenekleri ve bağlılıkları ölçülerek bir üst aşamaya çıkarılıyor.

ALPEREN ERKUT