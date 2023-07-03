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Haberler Galeri Son dakika: MOSSAD'ın şeytan üçgenine 'MİT' darbesi! Uluslararası takiple hayalet hücreye darbe
Giriş Tarihi: 03.07.2023 06:21 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 06:21

Son dakika: MOSSAD'ın şeytan üçgenine 'MİT' darbesi! Uluslararası takiple hayalet hücreye darbe

Son dakika haberleri: Milli İstihbarat Teşkilatı, İsrail, Rus ve İran istihbaratına bağlı Türkiye'de faaliyet gösteren casuslara yönelik gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarından sonra kamuoyunda ses getirecek yeni bir operasyona daha imza attı. MİT'in Ortadoğu ülkelerinden sorumlu 10 ayrı ekibinden oluşan İstihbarata Karşı Koyma (İKK) saha ajanları, Mossad tarafından uzaktan çevrimiçi yönlendirme tekniği kullanılarak Türkiye'de yaşayan yabancılara yönelik istihbari haber alma, GPS cihazı ile araç takibi, adrese dayalı Wi-Fi cihazların belirlenerek şifrelerinin kırılması ve ikametgah adreslerinin tespit edildiğini belirledi. Ayrıca İsrail istihbaratının belirlediği kişilere yönelik fiziki takip yaptırarak hedef şahısların ikili buluşmalarının fotoğraflanması ve gözetim altına alınması gibi faaliyetleri belgeli tespit etti.

ABDURRAHMAN ŞİMŞEK
Son dakika: MOSSAD’ın şeytan üçgenine ’MİT’ darbesi! Uluslararası takiple hayalet hücreye darbe

MİT İstanbul Bölge Başkanlığı İstihbarata Karşı Koyma Daire Başkanlığı birimleri, İsrail Gizli Servisinin ülkemize yönelik gerçekleştirdiği haber alma faaliyetlerini aylarca adım adım takip etti. MİT'in elde ettiği bilgilere göre Mossad, istihbarat ve takip yeteneği olan kişileri özel olarak seçip yurtdışında eğitti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen siyasal ve askeri casusluk operasyonunda yakalanan Ahmet Koray Özgürün, Alperen Erkut, Halid Alnebhen, Gizvan Amori, Nizar Saaddeddin, Muhammed Murii ve Khaled Nijim adlı 7 kişi, sorgularında Mossad'a çalıştıklarını tek tek itiraf etti. Toplamda 9 hücreyle bağlantılı 56 şahsın Mossad'a çalıştığı değerlendiriliyor.

Son dakika: MOSSAD’ın şeytan üçgenine ’MİT’ darbesi! Uluslararası takiple hayalet hücreye darbe

SAHTE İNTERNET SİTELERİ KURDULAR

İsrail devletinin Tel Aviv merkezli aralarında Ortadoğulu birçok ülke vatandaşından oluşan uzaktan çevrimiçi operasyon ekibi kurarak, biyografik istihbari bilgi toplama, teknik bazda konum ve gerçek İP adreslerinin elde edilmesini sağlamak için Arapça başta olmak üzere farklı dilde çoklu yayın yapan sahte internet haber siteleri dahi kurduğu saptandı. Mossad'a bağlı 9 ayrı İsrailli istihbaratçının yönetip yönlendirdiği üst istihbarat hücre yapılanması şeklinde kurulan dev istihbarat ağının, uluslararası çapta operatif yeteneğe ulaştığı öğrenildi.

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Son dakika: MOSSAD’ın şeytan üçgenine ’MİT’ darbesi! Uluslararası takiple hayalet hücreye darbe

CASUS YAZILIMLA VİRÜSLÜ SİTELER

Yurtdışından Türkiye'deki elemanlarla gerçekleştirilen tüm irtibatların İspanya, İngiltere, Almanya, İsveç, Malezya, Endonezya, Belçika ülkelerine ait sahte kişilere ait yüzlerce tek kullanımlık internet data hatları üzerinden yapıldığı belirlendi. Hücre liderlerinden, gerçek kimliği tespit edilemeyen "Shirin Alayan" sahte kod adlı Mossad elemanı tarafından Almanya telefon hattıyla 'Khaled Nijim' adlı Filistinli'ye kurdurulan internet tabanlı haber siteleri, "najarland.com, almeshar.com, nasrin-news.com hresource.co.uk" aracılığıyla hedef kişinin ilgisinin çekeceği nokta özel haber hazırlandı. Bu yolla virüslü linklere tıklattırılarak hedefteki kişinin telefonlarına sızıldığı öğrenildi.

Son dakika: MOSSAD’ın şeytan üçgenine ’MİT’ darbesi! Uluslararası takiple hayalet hücreye darbe

SİBER EĞİTİM KULHARİ'DEN

SABAH Özel İstihbarat Bölümü'nün yaptığı araştırmalarda, İstanbul'da İsrail adına çalışan istihbarat elemanlarına, uzaktan siber eğitim ve teknik destek hizmetlerini ise Tel Aviv merkezli casus yazılım firması, Cyberintellingence İnternational Private Ltd'in yöneticisi 8 Ekim 1999 doğumlu Priyanshi Patel Kulhari veriyordu. Mossad'a çalışan siber istihbarat uzmanı Kulhari, İstanbul'daki casuslarla sürekli irtibat halindeydi. Hedef şahısların telefonlarına casus yazılımlarla nasıl sızılacağını, hangi haberlerin linklerinin tıklattırılacağını yine Kulhari belirliyordu.

AHMET KORAY ÖZGÜRÜN

Son dakika: MOSSAD’ın şeytan üçgenine ’MİT’ darbesi! Uluslararası takiple hayalet hücreye darbe

YURTDIŞI OPERASYON EKİBİ KURMUŞLAR

MİT ayrıca, Mossad'ın İstanbul'da elemanı yaptığı Arap kökenli casusları, başta Lübnan ve Suriye'ye istihbarat toplama ve SİHA'larla operasyon yapılacak nokta konumların belirlenmesi için gönderildiğini tespit etti. Sözde Malezya, Endonezya ve İsveç'te kurulu farklı iş kollarına bağlı ofislerin kurulduğu öğrenildi. Aslında tüm operasyonlar İsrail'in başkenti Tel Aviv'den yönetiliyordu. Önce beyaz olarak adlandırılan sahte takipler olan Cami, Kilise, Kapalıçarşı, Mısır Çarşısı gibi legal bilinen turistik yerlerin fotoğraflanması yaptırılarak saha elemanlarının yetenekleri ve bağlılıkları ölçülerek bir üst aşamaya çıkarılıyor.

ALPEREN ERKUT

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