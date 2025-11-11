SON DAKİKA | Muhalifler Gürsel Tekin’i hedefe koydu! Aklanın gelin sözü rüvetçileri çıldırttı

CHP İstanbul İl Başkanlığı Geçici Kurul Heyeti Başkanı Gürsel Tekin'in SABAH Gazetesi'ne yaptığı açıklamalar sosyal medyanın gündemine oturdu. Tekin'in Aziz İhsan Aktaş'ın isimlerini verdiği CHP'lilerin aklanıp partiye geri gelmeleri gerektiğini söylemesi ise rüşvetçileri rahatsız etti.

CHP İstanbul İl Başkanlığı Geçici Kurul Heyeti Başkanı Gürsel Tekin'in SABAH Gazetesi'ne yaptığı açıklamalar sosyal medyanın gündemine oturdu. Tekin'in Aziz İhsan Aktaş'ın isimlerini verdiği CHP'lilerin aklanıp partiye geri gelmeleri gerektiğini söylemesi ise rüşvetçileri rahatsız etti. Öyle ki Tekin, gazetecisinden akademisyenine kadar muhalifler tarafından gün boyu yerden yere vuruldu.

'Neden SABAH'a konuştun?' diyerek Gürsel Tekin'i hedefe koydular. Tekin o kadar linç edildi ki gün boyu en sonunda Barış Yarkadaş gibi isimler de isyan etti bu duruma. Gürsel Tekin kendisine yönelik sosyal medyadaki linç ile ilgili yaptığı açıklamada, "Demek Aziz sizin kimyanızı bu kadar bozdu. E daha onlarca itirafçı, iftiracı var; onlara ne yapacaksınız peki?

Yoksa her itirafa bir sinir krizi, her iftiraya bir linç kampanyası mı düzenleyeceksiniz? Ben size en başta söyledim: Ömrümün sonuna kadar imar ve ihale çeteleriyle mücadele edeceğim. Bundan geri adım yok. Ama belli ki bazıları için bu cümle, gece uykusunu kaçıran bir kâbus olmuş. Ne yapalım, gerçeklerle yüzleşmek bazen zor gelir insana. O yüzden sakin olun. Öfkelenmeyin" dedi.

Gürsel Tekin, SABAH Gazetesi'ne dün verdiği röportajda şu ifadeleri kullanmıştı:

Aziz İhsan Aktaş davasında da çok ciddi iddialar var. Neler söylemek istersiniz?
İnsan her türlü hataya açıktır, bu hataları CHP olarak nasıl gidereceksiniz, önemli olan bu. CHP geleneğinde biri bir hata yapmışsa onun bir tek yöntemi vardır. Üyeliği askıya alınır, gider aklanır gelir. Şimdi Aziz İhsan Aktaş ekranlara çıkıp parti yöneticilerinin ismini veriyor. İsmi geçen arkadaşlarımız Meclis Başkanına gidip 'dokunulmazlığımız kaldırılsın' talebinde bulunmalı. Gidip aklanıp partiye geri gelsinler. Bu iddiaları yok saymamız, gerçeği değiştirmiyor. Dosya ortada, reddetmek dosya içeriğini değiştirmiyor. Toptan retçi bir anlayışla sorunu çözemeyiz.

TANIŞMAK İSTERİM
Aziz İhsan Aktaş ile tanışmadım ama tanışmak isterim açıkçası. Nasıl kudretli bir adam ki 37 CHP belediyesine girdi. Ben genel başkan olsam aklıma ilk olarak 'nasıl 37 belediyemize girdin? Kim bu yolu açtı?' sorusu gelir. Bunu araştırmalılar. Aziz İhsan'ın aracını kullanmak bile partimiz için züldür. Şükür, partimizin aracı da var. Bakın 99 yılında hiç paramız yoktu ama asla böyle şeylere tenezzül etmedik.