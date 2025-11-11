SON DAKİKA | Muhalifler Gürsel Tekin’i hedefe koydu! Aklanın gelin sözü rüvetçileri çıldırttı

Gürsel Tekin, SABAH Gazetesi'ne dün verdiği röportajda şu ifadeleri kullanmıştı:
Aziz İhsan Aktaş davasında da çok ciddi iddialar var. Neler söylemek istersiniz?
İnsan her türlü hataya açıktır, bu hataları CHP olarak nasıl gidereceksiniz, önemli olan bu. CHP geleneğinde biri bir hata yapmışsa onun bir tek yöntemi vardır. Üyeliği askıya alınır, gider aklanır gelir. Şimdi Aziz İhsan Aktaş ekranlara çıkıp parti yöneticilerinin ismini veriyor. İsmi geçen arkadaşlarımız Meclis Başkanına gidip 'dokunulmazlığımız kaldırılsın' talebinde bulunmalı. Gidip aklanıp partiye geri gelsinler. Bu iddiaları yok saymamız, gerçeği değiştirmiyor. Dosya ortada, reddetmek dosya içeriğini değiştirmiyor. Toptan retçi bir anlayışla sorunu çözemeyiz.