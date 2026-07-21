SON DAKİKA… Muhsin Yazıcıoğlu dosyası derinleşiyor! Ailenin avukatından çarpıcı iddia: 3 askeri jet helikoptere müdahale etti!
SON DAKİKA… Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada, çarpıcı gelişmeler yaşandı. 6 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin inceleme derinleşirken ailenin avukatı Kemal Yavuz'un iddiaları olayda FETÖ izini bir kez daha kanıtladı. Yavuz, "3 askeri jet helikopterin etki mesafesine girerek müdahale etti. Bu eylemi FETÖ'nün gerçekleştirdiğini düşünüyoruz. Radar kayıtlarının bulunduğu hard disklerin imha edildiğine ilişkin tutanak var" ifadelerini kullandı.