SON DAKİKA | Murat Kurum dev projeleri açıkladı! İstanbul’a peş peşe müjdeler…Yeni metro, metrobüs, tünel...

"İSTANBULLULARIN HAK ETTİĞİ GERÇEK BELEDİYECİLİKTİR, AK PARTİ BELEDİYECİLİĞİDİR"

Burası İstanbul. İstanbul, şehirlerden bir şehir, mekânlardan bir mekân değildir. Öyle bir şehir ki; dünyada bir benzeri daha yok. İki denizi, iki kıtayı, iklimleri, medeniyetleri buluşturan bir şehir. İstanbul; dünyada iyiliği, doğruluğu, barışı ve tüm erdemleri Üsküdar'dan Eminönü'nden dünyayla buluşturan bir okuldur. 571 yıl boyunca, hakikati, cesareti ve adaleti kıtalara yayan erdemli bir şehirdir. Bu güzel şehir; milletimizin aşkıdır, sevdasıdır. Bizce bu şehri yönetmek, aklınla, kalbinle, tüm benliğinle İstanbul'un ruhuna teslim olmaktan geçer; her sokağına, her yuvasına adanmaktan geçer. İşte biz, buradaki dostlarımızla, teşkilatımızla, hep birlikte; İstanbul'a adanmış kadrolarız, milletimizin meydanlarda kurduğu Cumhur ittifakıyız. Bizim hareket noktamız; Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; İstanbulluların sonuna kadar hak ettiği eser belediyeciliğidir, gerçek belediyeciliktir, AK Parti Belediyeciliğidir.