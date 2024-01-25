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Haberler Galeri SON DAKİKA | Murat Kurum dev projeleri açıkladı! İstanbul’a peş peşe müjdeler…Yeni metro, metrobüs, tünel...
Giriş Tarihi: 25.01.2024 14:28 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 14:33

SON DAKİKA | Murat Kurum dev projeleri açıkladı! İstanbul’a peş peşe müjdeler…Yeni metro, metrobüs, tünel...

Son dakika haberi... AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda İstanbul için hazırladığı projelerini açıkladı. İstanbul'un deprem için acil dönüşmesi gerektiğinin altını çizen Kurum, "2019 yerel seçimlerinden önce; "deprem seferberliği ilan ediyoruz" denmişti. "İstanbul'u 5 yılda depreme hazırlayacağız" denmişti. "Her yıl 20 bin, 5 yılda 100 bin konut dönüştüreceğiz" hedefi konulmuştu. "15 bin sosyal konutu süratle bitireceğiz" vaadi verilmişti. Aslına bakarsanız bizim kayıp 5 yıl olarak tarif ettiğimiz durum işte budur; söz verdiğinin yüzde 5'ini bile yapamamaktır. Büyükşehir belediyesi ürettiği bu konut sayısıyla, bizim bir ilçe belediyemizin bile başarısının yarısına ulaşamadı. Gerçekten de iddia ettikleri gibi; bu hızla giderlerse dönüşümü 100 yılda bitirebilirler." ifadelerini kullandı. Kurum öte yandan, Yeni metro, metrobüs, tünellerden oluşan dev projelerini de açıkladı.

SON DAKİKA | Murat Kurum dev projeleri açıkladı! İstanbul’a peş peşe müjdeler…Yeni metro, metrobüs, tünel...

Adaylığının açıklandığı ilk günden itibaren çalışmalarına başlayan Cumhur İttifakı'nın İstanbul Adayı Murat Kurum, İstanbul'un sorunlarına çözüm için hazırladığı projeleri Haliç Kongre Merkezi'nde açıkladı.

SON DAKİKA | Murat Kurum dev projeleri açıkladı! İstanbul’a peş peşe müjdeler…Yeni metro, metrobüs, tünel...

Kurum'un açıklamalarından satır başları:

Bugün bu salonda; varlıklarıyla bizi güçlendiren İstanbul sevdalılarına; Tuzla'dan Silivri'ye, İstanbul'un her sokağında bizi bir evlat gibi, bir kardeş gibi bağrına basanlara; "İstanbul Hepimizin" diyerek, bize destek veren tüm kardeşlerimize; En derin sevgilerimi, saygılarımı, muhabbetlerimi sunuyorum.

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SON DAKİKA | Murat Kurum dev projeleri açıkladı! İstanbul’a peş peşe müjdeler…Yeni metro, metrobüs, tünel...

Bugün hep birlikte; İstanbul'un gelecek 100 yılını belirleyecek, 2034'ün, 2053'ün büyük adımlarını konuşacağız. Çözümsüzlüğü değil çözümü konuşacağız. Özverisizliği değil, özveriyi konuşacağız. Umutsuzluğu değil umudu konuşacağız. Bugün hep birlikte, Şimdi İstanbul zamanı diyeceğiz. Sadece İstanbul için, Sadece İstanbul'un yarınları için kutlu bir yola çıkacağız. Bugün hep birlikteyiz. Sanatçılarımızla, sporcularımızla beraberiz. Engelli kardeşlerimizle, gençlerimizle beraberiz. Bugün bu salondaki herkesle birlikte; ellerimizi İstanbul için birleştirdik, Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu için heyecanla, coşkuyla bir araya geldik.

SON DAKİKA | Murat Kurum dev projeleri açıkladı! İstanbul’a peş peşe müjdeler…Yeni metro, metrobüs, tünel...

İstanbul Vizyonu; ihmal edilmiş bu şehrin kötü gidişini sonlandıracak duruştur. Özen gösterilmemiş mahallelerin, sokakların özlediği vizyondur. İstanbul Vizyonu en çok da halkın vizyonudur. Yediden yetmişe tüm İstanbulluların vizyonudur. Ben hepinize; bu şehr-i İstanbul'da yeniden dirilişi, yeniden yükselişi başlatacak olan "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu" buluşmamıza; hoş geldiniz, şeref verdiniz, safalar getirdiniz diyorum.

SON DAKİKA | Murat Kurum dev projeleri açıkladı! İstanbul’a peş peşe müjdeler…Yeni metro, metrobüs, tünel...

"İSTANBULLULARIN HAK ETTİĞİ GERÇEK BELEDİYECİLİKTİR, AK PARTİ BELEDİYECİLİĞİDİR"
Burası İstanbul. İstanbul, şehirlerden bir şehir, mekânlardan bir mekân değildir. Öyle bir şehir ki; dünyada bir benzeri daha yok. İki denizi, iki kıtayı, iklimleri, medeniyetleri buluşturan bir şehir. İstanbul; dünyada iyiliği, doğruluğu, barışı ve tüm erdemleri Üsküdar'dan Eminönü'nden dünyayla buluşturan bir okuldur. 571 yıl boyunca, hakikati, cesareti ve adaleti kıtalara yayan erdemli bir şehirdir. Bu güzel şehir; milletimizin aşkıdır, sevdasıdır. Bizce bu şehri yönetmek, aklınla, kalbinle, tüm benliğinle İstanbul'un ruhuna teslim olmaktan geçer; her sokağına, her yuvasına adanmaktan geçer. İşte biz, buradaki dostlarımızla, teşkilatımızla, hep birlikte; İstanbul'a adanmış kadrolarız, milletimizin meydanlarda kurduğu Cumhur ittifakıyız. Bizim hareket noktamız; Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; İstanbulluların sonuna kadar hak ettiği eser belediyeciliğidir, gerçek belediyeciliktir, AK Parti Belediyeciliğidir.

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