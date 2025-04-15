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Haberler Galeri SON DAKİKA | Murat Ongun "ilişkim yok" demişti! Tapeler ele verdi: Gizli kasalarla "sır" Sırbistan seferi
Giriş Tarihi: 15.04.2025 06:25 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 06:27

SON DAKİKA | Murat Ongun "ilişkim yok" demişti! Tapeler ele verdi: Gizli kasalarla "sır" Sırbistan seferi

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında şüphelileri yakın markaja aldı. Onlarca usulsüz ihale aldıkları ve gizli kasa oldukları değerlendirilen Emrah Bağdatlı ve Hüseyin Köksal'ın şoförlerinin yanı sıra Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un şoförü Kadir Öztürk teknik takibe alındı. Takipte olan Öztürk'ün, 9 Şubat'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan dönen Murat Ongun ve eşi Zeynep Ongun'u İstanbul Havalimanı'ndan aldığı belirlendi.

YUSUF ÖZDEMİR
SON DAKİKA | Murat Ongun ilişkim yok demişti! Tapeler ele verdi: Gizli kasalarla sır Sırbistan seferi

Son dakika haberi: İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve suç örgütünün üst düzey yöneticisi olarak gösterilen Murat Ongun'un, örgütün gizli kasaları olduğu değerlendirilen reklam ihalecileri Hüseyin Köksal ve Emrah Bağdatlı ile birlikte şubat ayının ilk haftasında aynı uçakla Sırbistan'ın Belgrad şehrine gidip döndükleri belirlendi.

SON DAKİKA | Murat Ongun ilişkim yok demişti! Tapeler ele verdi: Gizli kasalarla sır Sırbistan seferi

Savcılık, Murat Ongun'un ifadesinde "Tanıyorum ancak bir ilişkim yok." dediği Emrah Bağdatlı ve Hüseyin Köksal'la yaptığı "sır" Sırbistan seferinin perde arkasını araştırıyor.

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SON DAKİKA | Murat Ongun ilişkim yok demişti! Tapeler ele verdi: Gizli kasalarla sır Sırbistan seferi

TAPELER ELE VERDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında şüphelileri yakın markaja aldı.

SON DAKİKA | Murat Ongun ilişkim yok demişti! Tapeler ele verdi: Gizli kasalarla sır Sırbistan seferi

Kültür AŞ ve Medya AŞ'den onlarca usulsüz ihale aldıkları ve gizli kasa oldukları değerlendirilen Emrah Bağdatlı ve Hüseyin Köksal'ın yanı sıra Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un şoförü Kadir Öztürk teknik takibe alındı.

SON DAKİKA | Murat Ongun ilişkim yok demişti! Tapeler ele verdi: Gizli kasalarla sır Sırbistan seferi

Yapılan teknik takipte Murat Ongun'un şoförü ile diğer şoför Serdar Hayırcı'nın yaptığı bir görüşme, ilginç bir detayı ortaya çıkardı.