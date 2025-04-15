Giriş Tarihi: 15.04.2025 06:25
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
06:27
SON DAKİKA | Murat Ongun "ilişkim yok" demişti! Tapeler ele verdi: Gizli kasalarla "sır" Sırbistan seferi
Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında şüphelileri yakın markaja aldı. Onlarca usulsüz ihale aldıkları ve gizli kasa oldukları değerlendirilen Emrah Bağdatlı ve Hüseyin Köksal'ın şoförlerinin yanı sıra Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un şoförü Kadir Öztürk teknik takibe alındı. Takipte olan Öztürk'ün, 9 Şubat'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan dönen Murat Ongun ve eşi Zeynep Ongun'u İstanbul Havalimanı'ndan aldığı belirlendi.