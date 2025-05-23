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Haberler Galeri SON DAKİKA | Murat Ongun telefonda 20 milyon lira istedi! İş insanı Celal Çakmak ifadesinde tek tek anlattı
Giriş Tarihi: 23.05.2025 06:30 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 06:32

SON DAKİKA | Murat Ongun telefonda 20 milyon lira istedi! İş insanı Celal Çakmak ifadesinde tek tek anlattı

Son dakika haberi! İstanbul'da devam eden yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında müşteki şüpheli sıfatıyla ifade veren iş insanı Celal Çakmak, Bakırköy'de işlettiği mülkiyeti İBB'ye ait otoparkın kira sözleşmesinin uzatılması karşılığında Murat Ongun'un kendisinden telefonda 20 milyon TL istediğini söyledi. Emrah Bağdatlı vasıtasıyla iki parça halinde toplamda 4 milyon 800 bin TL, Buğra Gökçe'ye ise 10 bin dolar verdiğini anlatan Çakmak, 20 milyon TL'yi veremediği için zabıta marifetiyle otoparkının mühürlendiğini ifade etti. Ongun'un telefonda kendisinden 20 milyon TL istediğine ilişkin ses kaydının bulunduğunu belirten Çakmak, rüşvetin ses kaydını dosyaya sunacağını beyan etti.

YUSUF ÖZDEMİR
SON DAKİKA | Murat Ongun telefonda 20 milyon lira istedi! İş insanı Celal Çakmak ifadesinde tek tek anlattı

Son dakika haberi! İstanbul'da devam eden yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında müşteki- şüpheli sıfatıyla ifade veren iş insanı Celal Çakmak, Bakırköy'de işlettiği mülkiyeti İBB'ye ait otoparkın kira sözleşmesinin uzatılması karşılığında Murat Ongun'un kendisinden 20 milyon TL istediğini anlattı. Çakmak şunları söyledi:

SON DAKİKA | Murat Ongun telefonda 20 milyon lira istedi! İş insanı Celal Çakmak ifadesinde tek tek anlattı

İBB ARSAYI ALDI OTOPARKI KİRALADI

"2019-2020 Yıllarında şu an Bakırköy Kaymakamlığının olduğu yer eniştem Atilla Avcı'nın arkadaşı Ali isimli şahsa aitti. Bu yeri Ali'den Büyükşehir Belediyesi alıp Vatan otoparkın arazisini bize verdi. Ancak o dönem meclis çoğunluğu olmadığı için 3 er yıllık sürelerle kirası yenilenmek üzere verildi. Söz konusu otopark işletmesini yasal olarak Ali'ye aittir. Ben gazilikten gelen tazminatımla buraya kar ortağı olarak dahil oldum.

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SON DAKİKA | Murat Ongun telefonda 20 milyon lira istedi! İş insanı Celal Çakmak ifadesinde tek tek anlattı

BUĞRA GÖKÇE'YE 10 BİN DOLAR VERDİM

2023 yılında sözleşme süresi bittiği için tekrar sözleşme imzalamak üzere İBB ile iletişime geçti. İBB'de görevli Buğra Gökçe isimli şahsı 0212 * * 02 ve 0212 ** ** 00 numaralı makam hatlarından randevu talep ederek Bakırköy'deki makamında 2023 yılının temmuz başı gibi görüşme yaptı. Bu görüşme sonucunda otoparka ait giriş çıkışlarla alakalı UKOME oluru ve ruhsat için 10 bin dolar verilmesi istendi. Bu görüşmenin akabinde ben, Buğra Gökçe'nin Bakırköy'deki makamına giderek Buğra Gökçe'nin yönlendirmesiyle otoparka inen ve danışmanı olarak kendisini tanıtan şahsa elden 10 bin dolar para verdim. Ancak bu paranın alınmasına rağmen vadedilen şeyler gerçekleştirilmedi.

SON DAKİKA | Murat Ongun telefonda 20 milyon lira istedi! İş insanı Celal Çakmak ifadesinde tek tek anlattı

MURAT ONGUN'LA SARAÇHANE'DE BULUŞTUK

Sonrasında Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı sıfatıyla Murat Ongun isimli şahsın 0532 * * 95 ve 0549 ** ** 48 numaralı hatlarını arayarak görüşmek istediğimi ilettim ve 2023 yılının eylül - ekim ayları arasında görüşmek üzere Saraçhane'de belediyenin karşısında bulunan camiinin arka tarafındaki otoparkların bulunduğu alanda yer alan küçük bir ofis tarzındaki yerde buluştuk.

SON DAKİKA | Murat Ongun telefonda 20 milyon lira istedi! İş insanı Celal Çakmak ifadesinde tek tek anlattı

YAPMAN GEREKENİ BAĞDATLI SÖYLEYECEK DEDİ

Bu görüşme esnasında Murat Ongun ve danışmanı olarak kendini tanıtan Emrah Bağdatlı isimli sarışın, yeşil gözlü şahıs ile kendini MİT personeli olarak tanıtan esmer, kısa saçlı, alnı hafif açık Şamil Yıldırım isimli şahıs ile görüştüm. Bu görüşmede Murat Ongun, "Vatan Otopark'ın sözleşmesini uzatmak istiyorsanız eğer, yapmanız gereken bağışı ve işlemleri Emrah Bağdatlı ile tarafınıza ileteceğim." diyerek bu ofisten ayrıldı.