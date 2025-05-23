Giriş Tarihi: 23.05.2025 06:30
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025
06:32
SON DAKİKA | Murat Ongun telefonda 20 milyon lira istedi! İş insanı Celal Çakmak ifadesinde tek tek anlattı
Son dakika haberi! İstanbul'da devam eden yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında müşteki şüpheli sıfatıyla ifade veren iş insanı Celal Çakmak, Bakırköy'de işlettiği mülkiyeti İBB'ye ait otoparkın kira sözleşmesinin uzatılması karşılığında Murat Ongun'un kendisinden telefonda 20 milyon TL istediğini söyledi. Emrah Bağdatlı vasıtasıyla iki parça halinde toplamda 4 milyon 800 bin TL, Buğra Gökçe'ye ise 10 bin dolar verdiğini anlatan Çakmak, 20 milyon TL'yi veremediği için zabıta marifetiyle otoparkının mühürlendiğini ifade etti. Ongun'un telefonda kendisinden 20 milyon TL istediğine ilişkin ses kaydının bulunduğunu belirten Çakmak, rüşvetin ses kaydını dosyaya sunacağını beyan etti.