SON DAKİKA | Murat Ongun telefonda 20 milyon lira istedi! İş insanı Celal Çakmak ifadesinde tek tek anlattı

BUĞRA GÖKÇE'YE 10 BİN DOLAR VERDİM

2023 yılında sözleşme süresi bittiği için tekrar sözleşme imzalamak üzere İBB ile iletişime geçti. İBB'de görevli Buğra Gökçe isimli şahsı 0212 * * 02 ve 0212 ** ** 00 numaralı makam hatlarından randevu talep ederek Bakırköy'deki makamında 2023 yılının temmuz başı gibi görüşme yaptı. Bu görüşme sonucunda otoparka ait giriş çıkışlarla alakalı UKOME oluru ve ruhsat için 10 bin dolar verilmesi istendi. Bu görüşmenin akabinde ben, Buğra Gökçe'nin Bakırköy'deki makamına giderek Buğra Gökçe'nin yönlendirmesiyle otoparka inen ve danışmanı olarak kendisini tanıtan şahsa elden 10 bin dolar para verdim. Ancak bu paranın alınmasına rağmen vadedilen şeyler gerçekleştirilmedi.