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SON DAKİKA… NATO Zirvesi için hazırlandı! Liderlere isimlerinin yazılı olduğu kalem ve defter hediye edildi

SON DAKİKA… NATO Zirvesi için hazırlandı! Liderlere isimlerinin yazılı olduğu kalem ve defter hediye edildi

SON DAKİKA… 36. NATO Zirvesi, Türkiye'nin ev sahipliğinde başladı. 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra çok sayıda diplomat ve basın mensubunun da ağırlandığı zirvede Türk gelenek ve görenekleri başta olmak üzere Türk mutfağına ait çok sayıda lezzet misafirlerden tam not aldı. Zirve kapsamında liderler için de özel bir hediye hazırlandı. Her bir liderin adının yazılı olduğu kalem ve defterler 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin yapılacağı salondaki masada yerini aldı.