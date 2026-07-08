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  • SON DAKİKA… NATO Zirvesi için hazırlandı! Liderlere isimlerinin yazılı olduğu kalem ve defter hediye edildi

SON DAKİKA… NATO Zirvesi için hazırlandı! Liderlere isimlerinin yazılı olduğu kalem ve defter hediye edildi

SON DAKİKA… 36. NATO Zirvesi, Türkiye'nin ev sahipliğinde başladı. 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra çok sayıda diplomat ve basın mensubunun da ağırlandığı zirvede Türk gelenek ve görenekleri başta olmak üzere Türk mutfağına ait çok sayıda lezzet misafirlerden tam not aldı. Zirve kapsamında liderler için de özel bir hediye hazırlandı. Her bir liderin adının yazılı olduğu kalem ve defterler 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin yapılacağı salondaki masada yerini aldı.

01 SON DAKİKA… NATO Zirvesi için hazırlandı! Liderlere isimlerinin yazılı olduğu kalem ve defter hediye edildi

SON DAKİKA… 36. NATO Zirvesi, Türkiye'nin ev sahipliğinde başladı. 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra çok sayıda diplomat ve basın mensubunun da ağırlandığı zirvede Türk gelenek ve görenekleri en iyi şekilde yansıtıldı.

02 SON DAKİKA… NATO Zirvesi için hazırlandı! Liderlere isimlerinin yazılı olduğu kalem ve defter hediye edildi

Erdoğan'ın Trump'ı "A+ tipi resmi tören"le karşılaması kapsamında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığına bağlı 16 Türk devleti kıyafet ve bayrak grubundan oluşan Tarihi Saygı Takımı'nın yanı sıra Yakıcı, Kesici, Serdengeçti, Cebeci ve Topçu unsurlarından oluşan Tarihi Osmanlı Birliği, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı Bandosu, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı Onur Kıtası, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı Tüfekli Gösteri Birliği, Atlı Spor Eğitim Merkez Komutanlığının Atlı Tören Kıtası yer aldı.

03 SON DAKİKA… NATO Zirvesi için hazırlandı! Liderlere isimlerinin yazılı olduğu kalem ve defter hediye edildi

DÜNYA LİDERLERİNDEN TÜRK MUTFAĞINA TAM NOT

Dün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verilen resepsiyonda ise misafirlere tam bir Türk mutfağı şöleni yaşatıldı. Türk yemekleri, liderlerden tam not aldı.

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04 SON DAKİKA… NATO Zirvesi için hazırlandı! Liderlere isimlerinin yazılı olduğu kalem ve defter hediye edildi

İTTİFAKIN DÖNÜM NOKTASI İÇİN ANLAMLI HEDİYE

Tarihi NATO Liderler Zirvesi için liderlere anlamlı hediyeler de hazırlandı.

05 SON DAKİKA… NATO Zirvesi için hazırlandı! Liderlere isimlerinin yazılı olduğu kalem ve defter hediye edildi

İttifakın dönüm noktası olarak gösterilen ve geleceğinin yön haritasının çizileceği belirtilen zirve için 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının isimlerinin yer aldığı kalem ve defterler hazırlandı.

06 SON DAKİKA… NATO Zirvesi için hazırlandı! Liderlere isimlerinin yazılı olduğu kalem ve defter hediye edildi

Hediyeler, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin yapılacağı salondaki masada yerini aldı.

07 SON DAKİKA… NATO Zirvesi için hazırlandı! Liderlere isimlerinin yazılı olduğu kalem ve defter hediye edildi
08 SON DAKİKA… NATO Zirvesi için hazırlandı! Liderlere isimlerinin yazılı olduğu kalem ve defter hediye edildi
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