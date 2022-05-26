Son dakika: Nişanlıydı, bir ay sonra düğünü vardı! İzmirli şehitten anne ve babasına ağlatan vasiyet

Şehit Cankaya mesajında, 'Şehit düşersem bu mesajı anne ve babama okut. Ben o hainlerin gözünün içine bakacağım. Onların gereğini yapacağım. Anneciğim, babacığım sizleri çok seviyorum. Arkamdan ağlamayın, üzülmeyin' şeklinde mesaj attığı öğrenildi.



