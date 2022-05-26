Giriş Tarihi: 26.05.2022 06:55
Güncelleme Tarihi: 26.05.2022
06:57
Son dakika: Nişanlıydı, bir ay sonra düğünü vardı! İzmirli şehitten anne ve babasına ağlatan vasiyet
Son dakika haberi: Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya'nın geride bıraktığı vasiyet mesajı duygulandırdı. SABAH'ın ulaştığı detaylara göre çatışma bölgesinde görev yapan Hüseyin Cankaya'nın şehit düşmeden önce Kaan isimli arkadaşına mesaj attığı öğrenildi.