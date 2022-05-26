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Haberler Galeri Son dakika: Nişanlıydı, bir ay sonra düğünü vardı! İzmirli şehitten anne ve babasına ağlatan vasiyet
Giriş Tarihi: 26.05.2022 06:55 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 06:57

Son dakika: Nişanlıydı, bir ay sonra düğünü vardı! İzmirli şehitten anne ve babasına ağlatan vasiyet

Son dakika haberi: Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya'nın geride bıraktığı vasiyet mesajı duygulandırdı. SABAH'ın ulaştığı detaylara göre çatışma bölgesinde görev yapan Hüseyin Cankaya'nın şehit düşmeden önce Kaan isimli arkadaşına mesaj attığı öğrenildi.

Ceyhan TORLAK
Son dakika: Nişanlıydı, bir ay sonra düğünü vardı! İzmirli şehitten anne ve babasına ağlatan vasiyet

Şehit Cankaya mesajında, 'Şehit düşersem bu mesajı anne ve babama okut. Ben o hainlerin gözünün içine bakacağım. Onların gereğini yapacağım. Anneciğim, babacığım sizleri çok seviyorum. Arkamdan ağlamayın, üzülmeyin' şeklinde mesaj attığı öğrenildi.

Son dakika: Nişanlıydı, bir ay sonra düğünü vardı! İzmirli şehitten anne ve babasına ağlatan vasiyet

SABAH'a konuşan şehit babası Niyazi Cankaya (48), "Oğlumla gurur duyuyorum. Vatan sağolsun. Oğlum sanki şehit düşeceğini hissetmiş. Okuldan arkadaşı Kaan'a şehit düşmeden önce mesaj göndermiş. Kaan da 'benim üzerimde kalmasın' diyerek mesajı bize gösterdi.

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Son dakika: Nişanlıydı, bir ay sonra düğünü vardı! İzmirli şehitten anne ve babasına ağlatan vasiyet

Çok duygulandık hüzünlendik. Bir hafta sonra değişim olacaktı. Daha sonra izne çıkıp İzmir'e gelecekti. 1 ay izni vardı. O sürede düğününü yapacaktık" dedi.

Son dakika: Nişanlıydı, bir ay sonra düğünü vardı! İzmirli şehitten anne ve babasına ağlatan vasiyet

Şehit Cankaya'nın cenazesi bugün (Çarşamba) memleketi Simav Yeniköy Fatih Mahallesi'nde ikindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.


Son dakika: Nişanlıydı, bir ay sonra düğünü vardı! İzmirli şehitten anne ve babasına ağlatan vasiyet

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, önceki gün sabaha karşı saat 05.30 sıralarında, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya'nın İzmir'deki baba ocağına şehadet haberi ulaştı.

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