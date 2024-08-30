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Haberler Galeri SON DAKİKA | Oğuzhan Atsız için hesap vakti! Bakan Yerlikaya duyurdu! Rezil küfürler eden Oğuzhan Şahin gözaltında
Giriş Tarihi: 30.08.2024 22:32 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 22:51

SON DAKİKA | Oğuzhan Atsız için hesap vakti! Bakan Yerlikaya duyurdu! Rezil küfürler eden Oğuzhan Şahin gözaltında

Son dakika haberleri... Sosyal medyada "Oğuzhan Atsız" kullanıcı adını kullanan Oğuzhan Şahin, X'teki bir sohbet odasında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve milyonlarca AK Parti seçmenine küfür ve hakaretler etti. Rezil sözlerin ardından harekete geçen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsvavcılığı, Oğuzhan Şahin hakkında soruşturma başlattı. İçişileri Bakanı Ali Yerlikaya ise Şahin'in gözaltına alındığını bildirdi.

SON DAKİKA | Oğuzhan Atsız için hesap vakti! Bakan Yerlikaya duyurdu! Rezil küfürler eden Oğuzhan Şahin gözaltında

Sosyal medya provokatörü "Oğuzhan Atsız" (Oğuzhan Şahin), X'teki bir sohbet odasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Yerlikaya ve AK Parti seçmenini hedef alarak ağır küfürler etti.

SON DAKİKA | Oğuzhan Atsız için hesap vakti! Bakan Yerlikaya duyurdu! Rezil küfürler eden Oğuzhan Şahin gözaltında

Atsız'ın sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, çok sayıda kullanıcı tarafından tepkiyle karşılandı.

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SON DAKİKA | Oğuzhan Atsız için hesap vakti! Bakan Yerlikaya duyurdu! Rezil küfürler eden Oğuzhan Şahin gözaltında

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da milli iradeye yapılan hakarete kayıtsız kalmadı. Sosyal medyada Oğuzhan Atsız ismini kullanan Oğuzhan Şahin hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

SON DAKİKA | Oğuzhan Atsız için hesap vakti! Bakan Yerlikaya duyurdu! Rezil küfürler eden Oğuzhan Şahin gözaltında

GÖZALTINA ALINDI!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Oğuzhan Şahin'in gözaltına alındığını duyurdu.

SON DAKİKA | Oğuzhan Atsız için hesap vakti! Bakan Yerlikaya duyurdu! Rezil küfürler eden Oğuzhan Şahin gözaltında

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza, Aziz Milletimize ve AK Parti seçmeni milyonlarca vatandaşımıza hakaretlerde bulunan Oğuzhan (Atsız) Şahin adlı şahıs, yakalanarak gözaltına alındı." dedi.

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