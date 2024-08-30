Giriş Tarihi: 30.08.2024 22:32
Güncelleme Tarihi: 30.08.2024
22:51
SON DAKİKA | Oğuzhan Atsız için hesap vakti! Bakan Yerlikaya duyurdu! Rezil küfürler eden Oğuzhan Şahin gözaltında
Son dakika haberleri... Sosyal medyada "Oğuzhan Atsız" kullanıcı adını kullanan Oğuzhan Şahin, X'teki bir sohbet odasında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve milyonlarca AK Parti seçmenine küfür ve hakaretler etti. Rezil sözlerin ardından harekete geçen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsvavcılığı, Oğuzhan Şahin hakkında soruşturma başlattı. İçişileri Bakanı Ali Yerlikaya ise Şahin'in gözaltına alındığını bildirdi.