Son Dakika | İmamoğlu suç örgütü işadamlarına nasıl çöktü? Delillerle tek tek belgelendi: İşte rüşvetin dekontları!

ROTANA PROJESİ İÇİN 7.5 MİLYON DOLAR RÜŞVET

Şişli Bomonti'deki Rotana Projesi için belediyeden iskân alabilmek amacıyla toplam 7.5 milyon dolar rüşvet ödendi. Yapı denetim sorumlusu Timur Soysal aracılığıyla iletilen talep doğrultusunda, önce B ve C blokların iskânı için 3.5 milyon dolar, 2024'te A Blok için 4 milyon dolar alındı. Ödemeler Altan Ertürk aracılığıyla belediye yöneticilerine teslim edildi.

RUHSAT İÇİN 2.95 MİLYON RÜŞVET ALDILAR

Bir inşaat firmasının proje ruhsatı için Şişli Belediyesi tarafından istenen rüşvetler de iddianameye girdi. Belediye Başkan Yardımcısı Engin Polat, şirkete "Belediye tesis yaptırıyor, 2 milyon 950 bin lira masrafı var" dedi. Beş ayrı çek İmamoğlu'nun kasası Adem Soytekin'in inşaat şirketi Asoy İnşaat'a verildi.

İDDİANAME 'SİSTEMATİK RÜŞVET AĞI'NI ORTAYA KOYDU

Savcılık dosyası, HTS analizleri, banka dekontları, çekler, senetler, tapu kayıtları ve tanık beyanlarıyla desteklenen geniş bir örgütsel yapıyı anlattı. İmar tadilatları, ruhsat ve iskân süreçleri, İBB iştiraklerinin ihale ve satış işlemleri, hakediş ödemeleri, belediye üzerindeki bürokratik yetkiler, belirli kişilerce yönlendirilen "sistematik bir rüşvet mekanizmasına" dönüştürüldü.