Son dakika: Osman Nuri Kabaktepe SABAH’a konuştu: Kılıçdaroğlu’nun yaptığı siyaset değil ahlaksızlık

MİLLETİN AKLIYLA ALAY EDİYOR

Türkiye'nin iki güzide sivil toplum kuruluşumuz gayet açık bir şekilde yurtdışında okuyan öğrencilerimize eğitim ve konaklama konusunda destek veriyor. Bunu da ABD'de bir vakıf kurarak yapıyor. Bununla ilgili tüm bilgi ve belgeler açık kaynaklarda mevcut. Neden bundan rahatsız oluyorsun? Kılıçdaroğlu insanların aklıyla alay ediyor. Sürekli kendisini tekzip ediyor. Halkın da bunu görmediğini zannediyor. Şimdi de FETÖ'cülerin ağzıyla "kaçacaksınız" diyor. Erdoğan'a kaçacaksın diyenlerin hepsi kaçtı.