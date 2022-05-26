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Haberler Galeri Son dakika: Osman Nuri Kabaktepe SABAH’a konuştu: Kılıçdaroğlu'nun yaptığı siyaset değil ahlaksızlık
Giriş Tarihi: 26.05.2022 06:36 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 06:39

Son dakika: Osman Nuri Kabaktepe SABAH’a konuştu: Kılıçdaroğlu'nun yaptığı siyaset değil ahlaksızlık

Son dakika haberi: İstanbul, Atatürk Havalimanı'nında tarihi bir etkinliğe hazırlanıyor. 1 milyon kişinin katılması beklenen bu tarihi kutlamada, dünyanın üçüncü en büyük şehir parkına da ilk fidan dikilecek ve İstanbul Fethinin 569. yıldönümü anlamlı bir etkinlikle kutlanacak. Birçok sürprizin yeralacağı bu kutlamanın detaylarını ve Türkiye'nin gündemini AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile konuştuk.

Son dakika: Osman Nuri Kabaktepe SABAH’a konuştu: Kılıçdaroğlu’nun yaptığı siyaset değil ahlaksızlık

İşte AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin açıklamalarından başlıklar:

KILIÇDAROĞLU YİNE FETÖ'DEN SUFLE ALIYOR

Kılıçdaroğlu'nun Salı akşamı 22'de yapacağım dediği açıklama hiç hükmündedir. Bunu dün gece kendi taraftarları da sosyal medyada söylemiştir. Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin yurtdışındaki sivil toplum ve yardımlaşma faaliyetinden hazımsızlık duymaktadır.

Bu hazımsızlığın nedenini bilmiyorum. Uluslararası güçler ona sufle mi veriyor, FETÖ'nün sözcülüğüne mi soyunuyor, Kandil'in sesini mi dillendiriyor bunu anlayamıyorum. Bunların hepsi de olabilir.

Son dakika: Osman Nuri Kabaktepe SABAH’a konuştu: Kılıçdaroğlu’nun yaptığı siyaset değil ahlaksızlık

MİLLETİN AKLIYLA ALAY EDİYOR

Türkiye'nin iki güzide sivil toplum kuruluşumuz gayet açık bir şekilde yurtdışında okuyan öğrencilerimize eğitim ve konaklama konusunda destek veriyor. Bunu da ABD'de bir vakıf kurarak yapıyor. Bununla ilgili tüm bilgi ve belgeler açık kaynaklarda mevcut. Neden bundan rahatsız oluyorsun? Kılıçdaroğlu insanların aklıyla alay ediyor. Sürekli kendisini tekzip ediyor. Halkın da bunu görmediğini zannediyor. Şimdi de FETÖ'cülerin ağzıyla "kaçacaksınız" diyor. Erdoğan'a kaçacaksın diyenlerin hepsi kaçtı.

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Son dakika: Osman Nuri Kabaktepe SABAH’a konuştu: Kılıçdaroğlu’nun yaptığı siyaset değil ahlaksızlık

TARİHİ ETKİNLİKTE BİRÇOK SÜRPRİZ VAR

İstanbul, 29 Mayıs Pazar günü Kılıçdaroğlu'na en büyük cevabı verecek. Pazar günü, Türkiye'nin değil dünyanın sayılı şehir parklarından birine ilk fidanı dikeceğiz. Hem de İstanbul'un Fetih günü olan 29 Mayıs coşkusu yaşanacak. 569 yıl sonra aynı coşku ile fethi kutlayacağız. Oradan iftiracılara ve yalancılara, Türkiye'den kaçma sevdasında olanların gerçekte kim olduğunu da haykıracağız.

Son dakika: Osman Nuri Kabaktepe SABAH’a konuştu: Kılıçdaroğlu’nun yaptığı siyaset değil ahlaksızlık

Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla mili irade, eser ve doğa düşmanlarına gerçekleri yüzlerine vuracağımız bir program olacak. Çevre ve Şehircilik bakanlığımızın organize ettiği bu tarihi etkinlikte İstanbulluları birçok güzel sürpriz bekliyor. AK Partili olsun olmasın tüm Türkiye ve doğa sevdalılarını Pazar günü dünyanın en büyük ve en güzel bahçesinin açılışına bekliyoruz.

Son dakika: Osman Nuri Kabaktepe SABAH’a konuştu: Kılıçdaroğlu’nun yaptığı siyaset değil ahlaksızlık

GERÇEK DOĞA DÜŞMANI CHP'DİR

Muhalefette bir doğa hassasiyeti yok. Erdoğan düşmanlığını yüzünden güzel olan her şeye düşman olmak var. Kılıçdaroğlu 2018 yılında çıkıp "Atatürk Havalimanı'nı şehir parkı yapmak benim projemdi, AK Parti çaldı" diyor. 5 sene sonra tam tersini söylüyor.

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