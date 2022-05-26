Giriş Tarihi: 26.05.2022 06:36
Güncelleme Tarihi: 26.05.2022
06:39
Son dakika: Osman Nuri Kabaktepe SABAH’a konuştu: Kılıçdaroğlu'nun yaptığı siyaset değil ahlaksızlık
Son dakika haberi: İstanbul, Atatürk Havalimanı'nında tarihi bir etkinliğe hazırlanıyor. 1 milyon kişinin katılması beklenen bu tarihi kutlamada, dünyanın üçüncü en büyük şehir parkına da ilk fidan dikilecek ve İstanbul Fethinin 569. yıldönümü anlamlı bir etkinlikle kutlanacak. Birçok sürprizin yeralacağı bu kutlamanın detaylarını ve Türkiye'nin gündemini AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile konuştuk.