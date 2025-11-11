SON DAKİKA | İşte son seçim anketi sonuçları! Özgür Özel’in sertliği anketlere nasıl yansıdı?

Ancak CHP bu mesajı doğru okuyamadı. Büyükşehirlerde hizmet üretmek yerine, koltuk paylaşımı ve mali rant kavgasına saplandı. İstanbul ve Antalya örneklerinde olduğu gibi "kazandım" rehaveti, yerini "kaybediyorum" endişesine bıraktı. Bugün artık CHP'ye yakın anket şirketleri bile partinin son altı ayda yüzde 4 ila 6 arasında oy kaybı yaşadığını söylüyor.

Buna rağmen Genel Başkan Özgür Özel, her mitingde yüzde 40'tan, yüzde 50'den söz ediyor. Oysa rakamlar gerçekten öyle olsaydı, bir asırlık partinin lideri bu kadar sert bir dile sarılmazdı. Sertlik, genellikle güç göstergesi değil, güçsüzlüğün maskesidir. Başkan Erdoğan'ın dediği gibi: "Krizden beslenme, kaostan medet umma, kavga çıkararak gündem olma alışkanlığı" siyaseti derinleştirmez, tüketir.

Özel'in bu dil ısrarı, sadece toplumu değil, CHP içindeki dengeyi de bozuyor. Bir yanda "değişim" söylemiyle umutlanan taban, diğer yanda "intikam diliyle" konuşan bir genel başkan profili... Bu çelişki, partiyi içten içe zayıflatıyor. Asıl tehlike ise şu: Sertlik siyaseti kısa vadede alkış toplar, ama uzun vadede oy kaybettirir. Çünkü seçmen artık bağıranı değil, çözüm üreteni; kavga eden değil, umut veren lideri arıyor. Bu tablo anketlerde de açık biçimde görülüyor.

GENAR'ın ekim ayı araştırmasında "Bugün bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar şöyle: