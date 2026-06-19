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  • SON DAKİKA… Özgür Özel ve yönetiminden fondaş basına 2.5 yılda 755 milyon TL! CHP’li Hasan Öztürkmen SABAH’a anlattı…

SON DAKİKA… Özgür Özel ve yönetiminden fondaş basına 2.5 yılda 755 milyon TL! CHP’li Hasan Öztürkmen SABAH’a anlattı…

SON DAKİKA… Belediyeleri yolsuzluk ve rüşvet batağına saplanan Cumhuriyet Halk Partisi'nde skandalların ardı arkası kesilmedi. Özgür Özel dönemiyle ilgili ortaya atılan son iddia ise partideki şaibeyi gözler önüne serdi. Öyle ki Özel ve yönetiminin 2.5 yılda fondaş medyaya 755 milyon liralık ödeme yaptığı belirlendi. SABAH'a konuşan CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, bu para ile Kılıçdaroğlu'na kumpas kurulduğunu belirterek "Yönetimini ele geçiren grup, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun aleyhine algı yaratmak için de her türlü girişime başvurmuş" dedi.

01 SON DAKİKA… Özgür Özel ve yönetiminden fondaş basına 2.5 yılda 755 milyon TL! CHP’li Hasan Öztürkmen SABAH’a anlattı…
MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM

CHP'de şaibe ve yolsuzluk iddialarıyla anılan Özgür Özel dönemine ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

02 SON DAKİKA… Özgür Özel ve yönetiminden fondaş basına 2.5 yılda 755 milyon TL! CHP’li Hasan Öztürkmen SABAH’a anlattı…

Mutlak butlan kararıyla göreve geri dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları, son 2.5 yılda atılan adımlara ilişkin incelemeler yürütüyor.

Bu kapsamda mali hareketlilik de mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde, 2.5 yıllık süre zarfında önceki yönetim eliyle Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik 755 milyon liralık büyük bir kumpas kurulduğu belgelendi.

03 SON DAKİKA… Özgür Özel ve yönetiminden fondaş basına 2.5 yılda 755 milyon TL! CHP’li Hasan Öztürkmen SABAH’a anlattı…

SABAH'A KONUŞAN CHP'Lİ ÖZTÜRKMEN'DEN ÇARPICI İDDİA

SABAH'a konuşan CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Özgür Özel ve kurmaylarının 2024, 2025 ve 2026 yılının ilk 4 aylık sürecinde, bazı televizyon kanallarına, gazetelere ve sosyal medyadaki trol hesaplara toplam 755 milyon liralık ödeme yaptığını duyurdu. Öztürkmen, söz konusu mali hareketliliğinin bizzat genel merkez saymanlığı tarafından tespit edildiğini belirtti.

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04 SON DAKİKA… Özgür Özel ve yönetiminden fondaş basına 2.5 yılda 755 milyon TL! CHP’li Hasan Öztürkmen SABAH’a anlattı…

ÖZEL'DEN KILIÇDAROĞLU'NU "KARALAMA" BÜTÇESİ

Ortaya çıkan mali incelemenin vahim bir tabloyu gün yüzüne çıkardığını vurgulayan Öztürkmen, "38. Olağan Kurultay'ın parayla, tehditle, vaatle sakatlanmasına sebep olup parti yönetimini ele geçiren grup, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun aleyhine algı yaratmak için de her türlü girişime başvurmuş.

05 SON DAKİKA… Özgür Özel ve yönetiminden fondaş basına 2.5 yılda 755 milyon TL! CHP’li Hasan Öztürkmen SABAH’a anlattı…

Partinin öz evlatlarının parasıyla inanılmaz bir algı operasyonuna girişmişler. Bizzat genel merkez saymanlığımızdan aldığımız son bilgilere göre; 2024, 2025 ve 2026 yılının ilk 4 aylık diliminde bazı televizyon kanallarına, gazetelere ve sosyal medyadaki trol hesaplara toplam 755 milyon lira ödeme yapılmış" bilgisini paylaştı.

#ÖZGÜR ÖZEL #CUMHURİYET HALK PARTİSİ #KEMAL KILIÇDAROĞLU #CHP #GAZİANTEP

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