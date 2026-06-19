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SON DAKİKA… Özgür Özel ve yönetiminden fondaş basına 2.5 yılda 755 milyon TL! CHP’li Hasan Öztürkmen SABAH’a anlattı…

SON DAKİKA… Özgür Özel ve yönetiminden fondaş basına 2.5 yılda 755 milyon TL! CHP’li Hasan Öztürkmen SABAH’a anlattı…

SON DAKİKA… Belediyeleri yolsuzluk ve rüşvet batağına saplanan Cumhuriyet Halk Partisi'nde skandalların ardı arkası kesilmedi. Özgür Özel dönemiyle ilgili ortaya atılan son iddia ise partideki şaibeyi gözler önüne serdi. Öyle ki Özel ve yönetiminin 2.5 yılda fondaş medyaya 755 milyon liralık ödeme yaptığı belirlendi. SABAH'a konuşan CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, bu para ile Kılıçdaroğlu'na kumpas kurulduğunu belirterek "Yönetimini ele geçiren grup, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun aleyhine algı yaratmak için de her türlü girişime başvurmuş" dedi.