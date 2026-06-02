SON DAKİKA… Özgür Özel Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan hakkında rüşvet fezlekesi: Muhittin Böcek’ten para talep edilmişti…
SON DAKİKA... Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 2024 yerel seçimleri öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecinde para talep edildiği ve teslim alındığı yönündeki iddialar mercek altına alındı. Soruşturma kapsamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP milletvekilleri Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek değerlendirmeler yapıldığı vurgulandı. Milletvekilleri hakkındaki dosyanın yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği açıklandı. İşte detaylar...