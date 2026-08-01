SON DAKİKA… Özgür Özel’e gönderilen paranın izi MASAK raporunda: CHP’li Vahap Seçer’in kardeşinden kasaya 250 bin TL!
SON DAKİKA… Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen suç örgütü ve rüşvet soruşturmasında, MASAK kayıtları dikkat çekici bir para hareketini ortaya çıkardı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in ortağı olduğu şirkette genel müdürlük yapan Ali Seçer'in hesabından, "Özgür Özel'in kasası" olarak bilinen tutuklu şüpheli Demirhan Gözaçan'a, 2023 seçimlerinden önce "bağış" açıklamasıyla 250 bin lira gönderildiği tespit edildi. Ödeme alan Gözaçan'ın "Tanımıyorum" dediği Ali Seçer'in şüpheli olarak soruşturmaya dahil olduğu, sağlık sorunları nedeniyle ev hapsine alındığı öğrenildi.