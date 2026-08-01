SON DAKİKA… Özgür Özel’e gönderilen paranın izi MASAK raporunda: CHP’li Vahap Seçer’in kardeşinden kasaya 250 bin TL!

MASAK RAPORU VE HTS KAYITLARI İKİNCİ OPERASYONU GETİRDİ

Tutuklanan şüphelilerin MASAK ve HTS kayıtları üzerinde yapılan incelemelerde yeni isimlere ve para hareketlerine ulaşıldı. Tespitlerin ardından 16 Temmuz 2026 tarihinde Manisa merkezli İstanbul, İzmir, Mersin ve Muğla'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Belirlenen 14 adrese yapılan baskınlarda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın mali ayağında ortaya çıkarılan 250 bin liralık para transferi ise dosyanın en dikkat çekici unsurlarından biri oldu.