SON DAKİKA | Pensilvanya’daki çiftliği örgüte hibe etmişlerdi! Katırcıoğlu ailesinin mal varlıklarına el konuldu

Daha önce Katırcıoğlu ailesiyle ilgili 2 ayrı davada karar çıkmış ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi bu davaların birleştirilerek tek dosyada görüşmesine hükmedilmişti. Dosya İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Bu davada, TMSF tarafından el koyulan Kaynak Holding'e bağlı Akasya Alçı Maden Üretim, Akasya Yapı Sanayi ve Ticaret, Aksan Ak Madencilik Enerji Sanayi, ve Elbruz Enerji Elektrik Üretim şirketlerinin ortak ve yöneticilerinin yargılanıyordu.



