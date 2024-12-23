Giriş Tarihi: 23.12.2024 06:38
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024
06:41
SON DAKİKA | Pensilvanya’daki çiftliği örgüte hibe etmişlerdi! Katırcıoğlu ailesinin mal varlıklarına el konuldu
Son dakika haberi: FETÖ'nün en önemli finansörlerinden olan ve iki yıl önce ölen Ali Katırcıoğlu ve ailesinin yeraldığı davada gerekçeli karar açıklandı. Mahkeme, hem aileyle ilişkili 3 ayrı şirkete hem de Ali Katırcıoğlu, Abdullah Katırcıoğlu, Mustafa Talat Katırcıoğlu, Mehmet Demircan ve Fatma Nuray Demircan'ın milyonlarca dolarlık şahıs malvarlıklarının da müsaderesine hükmetti