SON DAKİKA | PKK elebaşının talimatıyla belediyeye başkan oldu! Ahmet Özer soruşturmasında yeni detaylar

BELEDİYELER ARACILIĞIYLA ÖRGÜTE MALİ DESTEK



Özer ve 'Kent Uzlaşısı' kapsamında belediyeye sızdırılan örgüt mensupları ile belediyelerin imkanları kullanılarak terör örgütü güdümündeki firmalara ihalelerin usulsüz olarak verilmesi, terör örgütüne müzahir şahısların personel olarak alımı gibi, terör örgütünün mali yapısına destek olduğu ve alan saha gücünün arttırılmasını hedeflediği anlatılan soruşturma dosyasında Özer'in bu kapsamda tutuklandığı ifade edildi. Bu kapsamda tutuklanan şüphelilerin PKK/KCK terör örgütünün TDÖ (Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) Yapılanması mensubu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile süreklilik ve yoğunluk arz edecek şekilde irtibatı tespit edildiği ve HDK içerisinde faaliyet gösterdikleri belirtildi.