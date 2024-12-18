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Haberler Galeri SON DAKİKA | PKK elebaşının talimatıyla belediyeye başkan oldu! Ahmet Özer soruşturmasında yeni detaylar
Giriş Tarihi: 18.12.2024 06:53 Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 06:55

SON DAKİKA | PKK elebaşının talimatıyla belediyeye başkan oldu! Ahmet Özer soruşturmasında yeni detaylar

Son dakika haberi: Terör örgütü PKK üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'le yoğun telefon ile para trafiği olan ve örgüt faaliyetlerinde bulunan 11 şüpheli tutuklandı. Soruşturma dosyasında Özer'in terör örgütünün KCK/TDÖ (Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) yapılanmasıyla organik bağ kurduğu, terör örgütü elebaşı Duran Kalkan'ın 2024 yerel seçimler öncesinde yaptığı açıklamada kamuoyunda 'Kent Uzlaşısı' olarak bilinen, terör örgütü mensuplarının metropol belediyelerine sızdırılması talimatı doğrultusunda ise Ahmet Özer'in Esenyurt Belediye Başkanlığına yerleştirildiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Halit TURAN
SON DAKİKA | PKK elebaşının talimatıyla belediyeye başkan oldu! Ahmet Özer soruşturmasında yeni detaylar

Son dakika haberi: Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında PKK üyeliğinden tutuklanmıştı. Ahmet Özer'in terör örgütünün KCK/TDÖ (Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) yapılanmasıyla sürekli ve yoğunluk arz edecek şekilde organik bağ kurduğu, bu yapılanmanın amaçları doğrultusunda faaliyet yürüttüğü, özellikle legal görünen siyaset zemini üzerinde ilişkiler geliştirdiği, yapılanmanın faaliyetlerini siyasal zeminde devam ettirdiğinin tespit edildiği aktarıldı.

SON DAKİKA | PKK elebaşının talimatıyla belediyeye başkan oldu! Ahmet Özer soruşturmasında yeni detaylar

Bu kapsamda Özer'in örgütsel faaliyetlerini yürüttüğü diğer faillerin tespit adına soruşturmanın genişletilmesine karar verilmesinin ardından HTS baz irtibatları dosyaya dahil edilirken Özer ile yoğun şekilde irtibat kurdukları HTS analizi ile tespit edilen ve aynı doğrultuda örgütsel faaliyetleri bulunduğu görülen 13 şüpheliye yönelik 13 Aralık'ta 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

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SON DAKİKA | PKK elebaşının talimatıyla belediyeye başkan oldu! Ahmet Özer soruşturmasında yeni detaylar

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı. PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturmada, şüphelilerin, Ahmet Özer'le çok sayıda telefon görüşmesi ve para transferi olduğu tespit edildi. KCK/TM'nin yeniden yapılanma çerçevesinde çalışma temelinin 'Siyasal Alan' olması sebebiyle yürütülecek çalışmaların siyaseti güçlendirecek ve siyasetle koordineli bir çalışma olması gerektiği aktarıldı.

SON DAKİKA | PKK elebaşının talimatıyla belediyeye başkan oldu! Ahmet Özer soruşturmasında yeni detaylar

'ÖZER, ÖRGÜT TARAFINDAN BELEDİYEYE SIZDIRILDI'

Soruşturma dosyasında KCK yürütüme kurulu üyesi ve terör örgütü elebaşı Duran Kalkan'ın 2024 yerel seçimler öncesinde yaptığı açıklamada kamuoyunda 'Kent Uzlaşısı' olarak bilinen, terör örgütü mensuplarının metropol belediyelerine sızdırılması talimatı doğrultusunda Ahmet Özer'in Esenyurt Belediye Başkanlığına yerleştirildiğinin tespit edildiği aktarıldı.

SON DAKİKA | PKK elebaşının talimatıyla belediyeye başkan oldu! Ahmet Özer soruşturmasında yeni detaylar

BELEDİYELER ARACILIĞIYLA ÖRGÜTE MALİ DESTEK

Özer ve 'Kent Uzlaşısı' kapsamında belediyeye sızdırılan örgüt mensupları ile belediyelerin imkanları kullanılarak terör örgütü güdümündeki firmalara ihalelerin usulsüz olarak verilmesi, terör örgütüne müzahir şahısların personel olarak alımı gibi, terör örgütünün mali yapısına destek olduğu ve alan saha gücünün arttırılmasını hedeflediği anlatılan soruşturma dosyasında Özer'in bu kapsamda tutuklandığı ifade edildi. Bu kapsamda tutuklanan şüphelilerin PKK/KCK terör örgütünün TDÖ (Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) Yapılanması mensubu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile süreklilik ve yoğunluk arz edecek şekilde irtibatı tespit edildiği ve HDK içerisinde faaliyet gösterdikleri belirtildi.

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