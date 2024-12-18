Giriş Tarihi: 18.12.2024 06:53
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024
06:55
SON DAKİKA | PKK elebaşının talimatıyla belediyeye başkan oldu! Ahmet Özer soruşturmasında yeni detaylar
Son dakika haberi: Terör örgütü PKK üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'le yoğun telefon ile para trafiği olan ve örgüt faaliyetlerinde bulunan 11 şüpheli tutuklandı. Soruşturma dosyasında Özer'in terör örgütünün KCK/TDÖ (Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) yapılanmasıyla organik bağ kurduğu, terör örgütü elebaşı Duran Kalkan'ın 2024 yerel seçimler öncesinde yaptığı açıklamada kamuoyunda 'Kent Uzlaşısı' olarak bilinen, terör örgütü mensuplarının metropol belediyelerine sızdırılması talimatı doğrultusunda ise Ahmet Özer'in Esenyurt Belediye Başkanlığına yerleştirildiğinin tespit edildiği aktarıldı.