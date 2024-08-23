Giriş Tarihi: 23.08.2024 07:30
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024
07:30
SON DAKİKA: PKK'nın elemanları TikTok'tan! Terör örgütü adına alçak eylem planı
Son dakika! Antalya'da 2022 yılında orman yangını çıkarmak için hazırlık yapan örgüt mensubu Ahmet Kumak hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede Kumak'ın daha önce bir sokak röportajında konuştuğu ve bu röportajda sonrasında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklandığına vurgu yapıldı. İddianameye göre,7 gün cezaevinden kalan Ahmet Kumak, dışarı çıktıktan sonra bu röportaj videosunu Tiktok'a yükledi.