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Haberler Galeri SON DAKİKA: PKK'nın üst düzey yöneticisi Helin Ümit'ten Kılıçdaroğlu'na ve 7'li koalisyona destek: AK Parti ve MHP yenilmeli
Giriş Tarihi: 13.04.2023 11:43 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 11:43

SON DAKİKA: PKK'nın üst düzey yöneticisi Helin Ümit'ten Kılıçdaroğlu'na ve 7'li koalisyona destek: AK Parti ve MHP yenilmeli

SON DAKİKA HABERİ: PKK terör örgütünden 14 Mayıs seçimleri öncesi açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son açıklama PKK Merkez Komite Üyesi Helin Ümit'ten geldi. Ümit, AK Parti-MHP ittifakının seçimlerde yenilgiye uğratılmasının örgüt için çok önemli olduğunu söyledi. 7'li koalisyona destek veren Ümit, "Türkiye tarihinin en kritik, en önemli seçim süreçlerinden bir tanesi yaşanıyor. Bir iktidar değişimi değil, iktidarın el değiştirdiği bir seçim olarak görmemek lazım. Daha stratejik, aslında Türkiye'deki sistemin karakterinin belirleneceği bir seçim süreci oluyor. AK Parti-MHP ittifakı yolun sonundadır, sonuna gelmiştir." dedi.

SON DAKİKA: PKK’nın üst düzey yöneticisi Helin Ümit’ten Kılıçdaroğlu’na ve 7’li koalisyona destek: AK Parti ve MHP yenilmeli

Terör örgütü PKK, 7'li koalisyona destek veren açıklamalarını sürdürüyor. Cumhur İttifakı'nın seçimi kazanması halinde tarihin tozlu sayfalarına karışma korkusu yaşayan terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticileri, Kemal Kılıçdaroğlu'na desteklerini peş peşe açıklıyor. Son açıklama PKK Merkez Komite Üyesi Helin Ümit'ten geldi. Ümit, "AK Parti-MHP faşizminin bu seçimlerde yenilgiye uğratılması çok önemli. Burada küçük hesap yapmamak lazım." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: PKK’nın üst düzey yöneticisi Helin Ümit’ten Kılıçdaroğlu’na ve 7’li koalisyona destek: AK Parti ve MHP yenilmeli

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'DAN KILIÇDAROĞLU VE 7'Lİ KOALİSYONA DESTEK MESAJLARI SÜRÜYOR

Terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticileri Duran Kalkan, Mustafa Karasu, Sabri Ok, Bese Hozat, Murat Karayılan ve Cemil Bayık daha önce yaptıkları açıklamalar ile 6'lı koalisyonun HDP'nin de eklenmesi ile 7'li olarak yoluna devam etmesini desteklediklerini, seçimde Kılıçdaroğlu'nun yanında olduklarını bildirmişlerdi.

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SON DAKİKA: PKK’nın üst düzey yöneticisi Helin Ümit’ten Kılıçdaroğlu’na ve 7’li koalisyona destek: AK Parti ve MHP yenilmeli

PKK'nın bir üst düzey yöneticisi daha bu kervana katıldı. Örgütün Merkez Komite Üyesi Helin Ümit yaptığı açıklamada, PKK için bu seçimde Cumhur İttifakı'nın kaybetmesinin ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seren ifadeler kullandı.

SON DAKİKA: PKK’nın üst düzey yöneticisi Helin Ümit’ten Kılıçdaroğlu’na ve 7’li koalisyona destek: AK Parti ve MHP yenilmeli

"BUGÜN DEMOKRATİKLEŞME BEKLENTİLERİ VARSA BU METİNA'DAKİ AVAŞİN'DEKİ SAVAŞIN SONUCUDUR"

Umudunu tamamen 7'li koalisyona bağlayan örgüt adına açıklama yapan Helin Ümit şu ifadeleri kullandı:

SON DAKİKA: PKK’nın üst düzey yöneticisi Helin Ümit’ten Kılıçdaroğlu’na ve 7’li koalisyona destek: AK Parti ve MHP yenilmeli

Bugün Türkiye'de bir seçim süreci var ya, bir umut varsa, bir değişim arayışı varsa halen Türkiye'nin demokratikleşebileceğine daşr beklentiler varsa bu Zap'taki, Avaşin'deki, Metina'daki savaşın sonucudur. Bunu herkesin böyle bilmesi lazım. Eğer AK Parti-MHP ittifakı sonuca ulaşsaydı, amaçlarına ulaşsaydı, bugün Türkiye'de kimse ağzını açamazdı.

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