SON DAKİKA: PKK’nın üst düzey yöneticisi Helin Ümit’ten Kılıçdaroğlu’na ve 7’li koalisyona destek: AK Parti ve MHP yenilmeli

Bugün Türkiye'de bir seçim süreci var ya, bir umut varsa, bir değişim arayışı varsa halen Türkiye'nin demokratikleşebileceğine daşr beklentiler varsa bu Zap'taki, Avaşin'deki, Metina'daki savaşın sonucudur. Bunu herkesin böyle bilmesi lazım. Eğer AK Parti-MHP ittifakı sonuca ulaşsaydı, amaçlarına ulaşsaydı, bugün Türkiye'de kimse ağzını açamazdı.