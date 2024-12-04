Giriş Tarihi: 04.12.2024 06:15
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024
06:17
SON DAKİKA | PKK/YPG’li teröristler Tel Rıfat’ı tünel ağlarıyla örmüş: Terör örgütü arkasında enkaz bıraktı
Son dakika haberi: Suriye'de Tel Rıfat şehri oldukça kritik ve stratejik bir öneme sahip bir konumda yer alıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 26 Ağustos 2016'da başlayıp 7 ayda tamamladığı Fırat Kalkanı harekatıyla güvenli hale getirdiği Fırat Kalkanı harekat bölgesinin hemen sınırında kanserli bir hücre gibi duran Tel Rıfat yıllardır terör işgalindeydi. Terör zulmünden ve işgalinden kaçan 200 bin sivil Azez'de kamplarda yaşıyor.