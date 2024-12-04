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Haberler Galeri SON DAKİKA | PKK/YPG’li teröristler Tel Rıfat’ı tünel ağlarıyla örmüş: Terör örgütü arkasında enkaz bıraktı
Giriş Tarihi: 04.12.2024 06:15 Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 06:17

SON DAKİKA | PKK/YPG’li teröristler Tel Rıfat’ı tünel ağlarıyla örmüş: Terör örgütü arkasında enkaz bıraktı

Son dakika haberi: Suriye'de Tel Rıfat şehri oldukça kritik ve stratejik bir öneme sahip bir konumda yer alıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 26 Ağustos 2016'da başlayıp 7 ayda tamamladığı Fırat Kalkanı harekatıyla güvenli hale getirdiği Fırat Kalkanı harekat bölgesinin hemen sınırında kanserli bir hücre gibi duran Tel Rıfat yıllardır terör işgalindeydi. Terör zulmünden ve işgalinden kaçan 200 bin sivil Azez'de kamplarda yaşıyor.

Mehmet GEÇGEL
SON DAKİKA | PKK/YPG’li teröristler Tel Rıfat’ı tünel ağlarıyla örmüş: Terör örgütü arkasında enkaz bıraktı

Son dakika haberi: PKK'lı teröristler yıllardır işgal altında tuttukları Tel Rıfat ve kırsalında bulunan köylerde sivillerin evlerini sözde karargaha çevirdi. Evleri tünellerle birbirlerine bağladı.

SON DAKİKA | PKK/YPG’li teröristler Tel Rıfat’ı tünel ağlarıyla örmüş: Terör örgütü arkasında enkaz bıraktı

Tel Rıfat şehrinin altında metrelerce uzunlukta tünel ağlarıyla ördü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarından saklanmak için bu tünelleri kullanan teröristler bir köyden diğer köye tünellerle hareket ediyordu.

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SON DAKİKA | PKK/YPG’li teröristler Tel Rıfat’ı tünel ağlarıyla örmüş: Terör örgütü arkasında enkaz bıraktı

Yıllar önce sivillerin terk edip gitmek zorunda kaldığı evler teröristler tarafından harabeye çevrildi. Şehirde bulunan camiler ve okulların bile örgüt tarafından karargah olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

SON DAKİKA | PKK/YPG’li teröristler Tel Rıfat’ı tünel ağlarıyla örmüş: Terör örgütü arkasında enkaz bıraktı

Tel Rıfat'ın güneyinden Münbiç'e kaçan teröristler kaçarken birçok noktaya mayın döşedi. Tel Rıfat arazisi ve telif hakkı bulunan evlerin etrafı, yollar teröristler tarafından adeta mayın tarlasına dönüştürüldü.

SON DAKİKA | PKK/YPG’li teröristler Tel Rıfat’ı tünel ağlarıyla örmüş: Terör örgütü arkasında enkaz bıraktı

SMO bir yandan mayınları temizliyor diğer yandan Münbiç kırsalında teröristlerle çatışmaya devam ediyor

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