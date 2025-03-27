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Haberler Galeri SON DAKİKA | Reklamcı açık tanıktan bomba ifşaat! Rüşvet organizasyonunu Ekrem İmamoğlu organize etti
Giriş Tarihi: 27.03.2025 06:19 Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 06:22

SON DAKİKA | Reklamcı açık tanıktan bomba ifşaat! Rüşvet organizasyonunu Ekrem İmamoğlu organize etti

Son dakika haberi: İBB'deki rüşvet çarkıyla ilgili soruşturma dosyasına yansıyan 'tanık' ifadelerine bir yenisi daha eklendi. 2019'da Ekrem İmamoğlu seçildikten sonra reklam ve ihalelerle ilgili izinlerin Kültür A.Ş.'ye devredildiğine dikkat çeken reklamcı Oktay Tan, "2019 sonrası bu usulsüz iş ve işlemler, gayri resmi para talepleri Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla Murat Ongun ve Serdal Taşkın organizesiyle gerçekleşmektedir.

Kerim CENGİL
SON DAKİKA | Reklamcı açık tanıktan bomba ifşaat! Rüşvet organizasyonunu Ekrem İmamoğlu organize etti

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü İBB'deki 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında medya, reklam ve organizasyon sektöründen de çok sayıda isim gözaltına alınıp tutuklandı.

SON DAKİKA | Reklamcı açık tanıktan bomba ifşaat! Rüşvet organizasyonunu Ekrem İmamoğlu organize etti

2019 yılından beri açık hava, direk reklam işi ile uğraştığını aktaran Direk Reklam A.Ş. şirketi sahibi Oktay Tan'ın İBB'deki 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında verdiği 'tanık' ifadesinde rüşvet için dönen paraları ifşa etti.

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SON DAKİKA | Reklamcı açık tanıktan bomba ifşaat! Rüşvet organizasyonunu Ekrem İmamoğlu organize etti

İfadesinde 2013 yılından beri İBB ve iştiraki şirketlerin ihalelerine katılıp bu işi yaptıklarını aktaran Tan, "Belediyeye reklam vergisi öderdik. Kazandığımız ihalelerle ilgili izinleri ise İBB Kentsel Tasarım Müdürlüğü'nden alırdık.

SON DAKİKA | Reklamcı açık tanıktan bomba ifşaat! Rüşvet organizasyonunu Ekrem İmamoğlu organize etti

Ancak 2019'dan sonra yani İmamoğlu seçildikten sonra bu izinler ve ihaleler tamamen Kültür A.Ş.'ye devredildi. Kentsel Tasarım Müdürlüğü'nden daha önce aldığımız izinler de aynı şekilde Büyükşehir Belediyesi şirketleri olan Kültür A.Ş., Reklam A.Ş. ve Medya A.Ş.'ye devredildi" dedi.

SON DAKİKA | Reklamcı açık tanıktan bomba ifşaat! Rüşvet organizasyonunu Ekrem İmamoğlu organize etti

8 MİLYON DAHA İSTEDİLER

İstanbul Anadolu Yakası'ndaki direklerin reklam kiralama ihalesini yaklaşık 8 milyon lira bedelle AYEDAŞ'tan aldıklarını söyleyen Tan, "Kültür A.Ş. Başkanı Serdal Taşkın bununla ilgili 8 milyon lira da kendilerine istedi.