Giriş Tarihi: 27.03.2025 06:19
Güncelleme Tarihi: 27.03.2025
06:22
SON DAKİKA | Reklamcı açık tanıktan bomba ifşaat! Rüşvet organizasyonunu Ekrem İmamoğlu organize etti
Son dakika haberi: İBB'deki rüşvet çarkıyla ilgili soruşturma dosyasına yansıyan 'tanık' ifadelerine bir yenisi daha eklendi. 2019'da Ekrem İmamoğlu seçildikten sonra reklam ve ihalelerle ilgili izinlerin Kültür A.Ş.'ye devredildiğine dikkat çeken reklamcı Oktay Tan, "2019 sonrası bu usulsüz iş ve işlemler, gayri resmi para talepleri Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla Murat Ongun ve Serdal Taşkın organizesiyle gerçekleşmektedir.