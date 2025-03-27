SON DAKİKA | Reklamcı açık tanıktan bomba ifşaat! Rüşvet organizasyonunu Ekrem İmamoğlu organize etti

Ancak 2019'dan sonra yani İmamoğlu seçildikten sonra bu izinler ve ihaleler tamamen Kültür A.Ş.'ye devredildi. Kentsel Tasarım Müdürlüğü'nden daha önce aldığımız izinler de aynı şekilde Büyükşehir Belediyesi şirketleri olan Kültür A.Ş., Reklam A.Ş. ve Medya A.Ş.'ye devredildi" dedi.