Giriş Tarihi: 27.05.2022 08:29
Güncelleme Tarihi: 27.05.2022
08:31
Son dakika: Rum televizyonundaki katliam itirafı kan dondurdu! "68 Türk'ü öldürdük mezarları bulunamaz"
Son dakika haberi: Rum televizyonunda EOKA'nın hayatta olan 2 tetikçisinin yaptığı katliam itirafı kan dondurdu. Şuan hayatta olan Neoptolemos Leftis ve Athos Petridis canlı yayında Kıbrıs'ta 68 Türk'ü önce kurşunlayarak daha sonra da şişleyerek aktlettiklerini soğuk kanlılıkla anlattılar. Neoptolemos Leftis kendilerine "her bir Rum için 10 Türk'ü öldürmeleri" için talimat geldiğini belirtti