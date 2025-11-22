SON DAKİKA! Rüşvetçi mühendis talanı ifşa etti: Ekrem İmamoğlu’nun talimatlarıyla...

Son dakika haberi... Doğrudan İmamoğlu'na bağlı olarak çalışan isimlerden biri olan VIP Yakup mahlaslı Öner, Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün yetki ve sınırları içerisinde bulunan otel, restoran ve yapıların ruhsat onayları sürecinde özel görüşmeler yaparak suç örgütünün milyarlarca lira suç geliri elde etmesinde önemli rol oynadı.