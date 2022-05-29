Giriş Tarihi: 29.05.2022 07:34
Güncelleme Tarihi: 29.05.2022
07:36
Son dakika: SABAH, Ayasofya Camisi'nin güvenlik merkezine girdi! "Korunmuyor" iddialarını yerinde gözlemledi!
Son dakika haberi: Ayasofya'nın yeterli korunmadığına dair iddiaları SABAH ekibi yerinde inceledi. Ayasofya'dan Sorumlu İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli yapının nasıl korunduğuna dair detayları paylaştı. İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz da dünyada en iyi korunan tarihi yapısının Ayasofya olduğunu söyledi. 159 güvenlik kamerası, 250 güvenlik görevlisi ve alanında uzman isimler Ayasofya'yı titizlikle koruyor.