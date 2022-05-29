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Haberler Galeri Son dakika: SABAH, Ayasofya Camisi'nin güvenlik merkezine girdi! "Korunmuyor" iddialarını yerinde gözlemledi!
Giriş Tarihi: 29.05.2022 07:34 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022 07:36

Son dakika: SABAH, Ayasofya Camisi'nin güvenlik merkezine girdi! "Korunmuyor" iddialarını yerinde gözlemledi!

Son dakika haberi: Ayasofya'nın yeterli korunmadığına dair iddiaları SABAH ekibi yerinde inceledi. Ayasofya'dan Sorumlu İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli yapının nasıl korunduğuna dair detayları paylaştı. İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz da dünyada en iyi korunan tarihi yapısının Ayasofya olduğunu söyledi. 159 güvenlik kamerası, 250 güvenlik görevlisi ve alanında uzman isimler Ayasofya'yı titizlikle koruyor.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Son dakika: SABAH, Ayasofya Camisi’nin güvenlik merkezine girdi! Korunmuyor iddialarını yerinde gözlemledi!

Müzeden camiye çevrilmesinin ikinci yılına sayılı günler kala Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeterli korunmadığına dair iddialar gündeme gelmişti. SABAH muhabirinin edindiği bilgiler ve izlenimlerle Ayasofya gerçekleri şöyle:

Son dakika: SABAH, Ayasofya Camisi’nin güvenlik merkezine girdi! Korunmuyor iddialarını yerinde gözlemledi!

Güvenlik koridorundan XR cihazları ve dedektör kapısı var. Burada titizlikle arama yapılıyor. Etraf güvenlik görevlisi kaynıyor. Turizm polisleri, özel güvenlik görevlileri, Emniyet'in çeşitli birimlerinde görev yapan görevliler itinalı halleri gözden kaçmıyor.

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Son dakika: SABAH, Ayasofya Camisi’nin güvenlik merkezine girdi! Korunmuyor iddialarını yerinde gözlemledi!

Güvenlik görevlilerin şefi ise elinde telsizi anbean takipte! Her şeyi kontrol eden şef, görevlilere gerekli talimatları da veriyor.

Son dakika: SABAH, Ayasofya Camisi’nin güvenlik merkezine girdi! Korunmuyor iddialarını yerinde gözlemledi!

Ayasofya'dan Sorumlu İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, Ayasofya'nın nasıl korunduğuna dair bilgileri aktarmak için güvenlik merkezine götürüyor bizi. Çiçekli, "Ayasofya'nın korunması için 159 güvenlik kameramız var.

Son dakika: SABAH, Ayasofya Camisi’nin güvenlik merkezine girdi! Korunmuyor iddialarını yerinde gözlemledi!

7 gün 24 saat arkadaşlarımız burada görev başındalar. Kameralar sürekli kayıt halinde; hareketli ve sabit olanları da mevcut. Herhangi bir olumsuzluk tespit edildiğinde derhal müdahale ediliyor" diyor.

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