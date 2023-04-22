Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika: SABAH, FETÖ'nün iki numarasını ABD'de görüntüledi! Kırmızı kategoride 10 milyon lira ödülle aranıyor
Giriş Tarihi: 22.04.2023 06:14 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023 06:17

Son dakika: SABAH, FETÖ'nün iki numarasını ABD'de görüntüledi! Kırmızı kategoride 10 milyon lira ödülle aranıyor

Son dakika haberleri: FETÖ firarileri Cevheri Güven, Abdullah Bozkurt, Bülent Keneş, Murat Çetiner, Levent Kenez, Harun Tokak, Ekrem Dumanlı ve Ahmet Can gibi üst düzey 12 ismi saklandıkları ininde görüntüleyen SABAH, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den sonra örgütün ikinci adamı konumundaki İsmail Büyükçelebi'yi (72) ABD'de buldu. SABAH, ABD'de günler süren araştırma sonucu "Başyüceler şurası", "Ali Heyet" "İstişare Heyeti" şeklinde adlandırılan örgütün en üst düzey biriminde yer alan Büyükçelebi'yi New Jersey Eyaleti'nde oturduğu villasında görüntülemeyi başardı.

ABDURRAHMAN ŞİMŞEK
Son dakika: SABAH, FETÖ’nün iki numarasını ABD’de görüntüledi! Kırmızı kategoride 10 milyon lira ödülle aranıyor

Son dakika haberleri: SABAH Özel İstihbarat Birimi, İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde Kırmızı Kategori'de 10 milyon lira ödülle aranan ve hakkında kırmızı bülten kararı çıkarılan FETÖ'nün iki numarası İsmail Büyükçelebi'yi ABD'de buldu.

Son dakika: SABAH, FETÖ’nün iki numarasını ABD’de görüntüledi! Kırmızı kategoride 10 milyon lira ödülle aranıyor

FETÖ firarileri Cevheri Güven, Abdullah Bozkurt, Bülent Keneş, Murat Çetiner, Levent Kenez, Mustafa Kemal Şirin, Mehmet Karabörk, Ercan Karakoyun, Celal Fındık, Harun Tokak, Ekrem Dumanlı ve Ahmet Can gibi üst düzey isimleri bulan SABAH, üst düzey bir örgüt üyesini daha saklandığı inini görüntüledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: SABAH, FETÖ’nün iki numarasını ABD’de görüntüledi! Kırmızı kategoride 10 milyon lira ödülle aranıyor

HAFTADA BİR GÜN PENSİLVANYA'YA GİDİYOR

SABAH Özel İstihbarat Birimi, "Başyüceler şurası", "Ali Heyet" "İstişare Heyeti" diye adlandırılan örgütün en üst düzey yönetim biriminde yer alan İsmail Büyükçelebi'yi ABD'nin New Jersey eyaletinde buldu.

Son dakika: SABAH, FETÖ’nün iki numarasını ABD’de görüntüledi! Kırmızı kategoride 10 milyon lira ödülle aranıyor

Yapılan saha haber çalışmalarında Büyükçelebi'nin, 80 Lyall Dr, Clifton 07012-1636 New Jersey adresindeki müstakil villada eşiyle birlikte oturduğunu tespit ettik.

Son dakika: SABAH, FETÖ’nün iki numarasını ABD’de görüntüledi! Kırmızı kategoride 10 milyon lira ödülle aranıyor

Günlük hayatında kendisine ait villasındaki bahçesinde bahçe işleriyle uğraşan Büyükçelebi, kırmızı renk bir jip kullanarak haftada bir gün Pensilvanya Saylorsburg Lohmann Dr, adlı sokaktaki toplantılara katılmak üzere Kamp adı verilen örgütün merkez karargâhına gidiyor.

SON DAKİKA