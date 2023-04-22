Son dakika: SABAH, FETÖ’nün iki numarasını ABD’de görüntüledi! Kırmızı kategoride 10 milyon lira ödülle aranıyor

Son dakika haberleri: SABAH Özel İstihbarat Birimi, İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde Kırmızı Kategori'de 10 milyon lira ödülle aranan ve hakkında kırmızı bülten kararı çıkarılan FETÖ'nün iki numarası İsmail Büyükçelebi'yi ABD'de buldu.